欧元区若解体将重创旅游业--欧睿

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透法兰克福6月13日电---市场研究机构欧睿信息咨询（Euromonitor International）称，欧元区解体将导致消费者和企业削减旅行开支，价格跳水，从而重创欧洲各大航空公司及酒店集团。
欧睿称，在最糟糕的情况下，即欧元区无序解体，游客人数最多将减少11%。
欧睿在报告中称，游客支出降幅甚至更快，或高达17.3%，因为消费者希望寻求划算的交易，需求减弱将压低价格。欧睿的报告基於对以往宏观经济动荡时的回顾。
欧睿预计，另外一种不太严重的情况是，只有希腊退出欧元区，但欧元区游客数量仍将减少2.8%。
报告称，如果上述两种情况均未出现，今年欧元区游客数量可能将减少0.7%。
希腊周日将举行选举，许多人担忧，这将导致希腊被迫退出欧元区。希腊经济收入的约五分之一来自旅游业。
有人认为，退出欧元区对希腊有益。2012年第一季度，希腊旅游业收入下滑15%。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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