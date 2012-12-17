表格: 欧元区10月贸易顺差102亿欧元,上年同期为逆差7亿

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局周一公布: * 欧元区10月贸易顺差为102亿欧元,上年同期为逆差7亿欧元 * 欧元区10月未经季节调整的出口较上年同期增长14%,进口较上年同期增长增7% * 欧元区10月经季节调整的出口较前月下滑1.4%,进口较前月增长0.6% * 欧元区9月贸易顺差修正为95亿欧元,前值为顺差98亿欧元 具体数据如下(单位为10亿欧元): 欧元区 2011年10月 2012年10月 变化(% 11年9月 12年9月 变化(% 11年1-10月 12年1-10月 变化(% ) ) ) 出口 148.2 169.4 14% 151.8-r 153.8 1% 1,436.7 1,560.3 9% 进口 148.8 159.2 7% 151.0-r 144.2 -4% 1,465.2 1,496.2 2% 贸易收支 -0.7 10.2 0.8-r 9.5-r -28.5 64.1 注:数据未经季节调整,r为修正值 浏览数据细节,请点击:(here) (完) (编译 丁琦; 审校 高琦)