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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 18:17 BJT

表格: 欧元区10月贸易顺差102亿欧元,上年同期为逆差7亿

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局周一公布:
    * 欧元区10月贸易顺差为102亿欧元,上年同期为逆差7亿欧元
    * 欧元区10月未经季节调整的出口较上年同期增长14%,进口较上年同期增长增7%
    * 欧元区10月经季节调整的出口较前月下滑1.4%,进口较前月增长0.6%
    * 欧元区9月贸易顺差修正为95亿欧元,前值为顺差98亿欧元

    具体数据如下(单位为10亿欧元):
    
    
 欧元区       2011年10月  2012年10月  变化(%    11年9月  12年9月  变化(%   11年1-10月  12年1-10月  变化(%
                                           )                           )                                )
   出口            148.2       169.4     14%    151.8-r    153.8      1%      1,436.7     1,560.3      9%
   进口            148.8       159.2      7%    151.0-r    144.2     -4%      1,465.2     1,496.2      2%
   贸易收支         -0.7        10.2              0.8-r    9.5-r                -28.5        64.1        
 
     注:数据未经季节调整,r为修正值

     浏览数据细节,请点击:(here)
    
    (完)
      

 (编译 丁琦; 审校 高琦)

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