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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:12 BJT

表格: 欧元区11月贸易顺差为137亿欧元,高于预估的100亿欧元

路透布鲁塞尔1月15日 - 欧盟统计局周二公布:

* 欧元区11月贸易顺差为137亿欧元--欧盟统计局(路透预估为100亿欧元)

* 欧元区11月未经调整的出口较上年同期增长5%,进口持平于上年同期

* 欧元区11月经季节调整的出口较前月增长0.8%,进口较前月下滑1.5%

具体数据如下(单位为10亿欧元):

欧元区 2011年11月 2012年11月 变化(%) 11年10月 12年10月 变化(%) 11年1-11月 12年1-11月 变化(%)

出口 155.8 164.2 5% 148.2 169.1 r 14% 1,592.6 1,724.1 8%

进口 150.9 150.5 0% 148.9 r 159.9 r 7% 1,616.3 1,648.6 2%

贸易收支 4.9 13.7 -0.7 9.3 r -23.7 75.5

注:数据未经季节调整,r为修正值

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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