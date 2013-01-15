表格: 欧元区11月贸易顺差为137亿欧元,高于预估的100亿欧元

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透布鲁塞尔1月15日 - 欧盟统计局周二公布:
* 欧元区11月贸易顺差为137亿欧元--欧盟统计局(路透预估为100亿欧元)
* 欧元区11月未经调整的出口较上年同期增长5%,进口持平于上年同期
* 欧元区11月经季节调整的出口较前月增长0.8%,进口较前月下滑1.5%
具体数据如下(单位为10亿欧元):
欧元区 2011年11月 2012年11月 变化(%) 11年10月 12年10月 变化(%) 11年1-11月 12年1-11月 变化(%)
出口 155.8 164.2 5% 148.2 169.1 r 14% 1,592.6 1,724.1 8%
进口 150.9 150.5 0% 148.9 r 159.9 r 7% 1,616.3 1,648.6 2%
贸易收支 4.9 13.7 -0.7 9.3 r -23.7 75.5
注:数据未经季节调整,r为修正值
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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。