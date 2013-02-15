版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 18:22 BJT

表格: 欧元区12月贸易顺差为117亿欧元,预估为顺差131亿

具体数据如下(单位为10亿欧元):

欧元区 2011年12月 2012年12月 变化(%) 11年11月 12年11月 变化(%) 11年1-12月 12年1-12月 变化(%)

出口 148.0 143.4 -3% 155.8 164.0 r 5% 1 740.4 1 868.6 7%

进口 140.0 131.7 -6% 150.9 150.9 r 0% 1 756.1 1 786.8 2%

贸易收支 124.4 115.5 -7% 139.8 139.9 r 0% r 1 619.1 1 613.5 0%

注:数据未经季节调整,r为修正值

浏览数据细节,请点击:(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 王洋; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐