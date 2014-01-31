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债券 | 2014年 1月 31日 星期五 22:18 BJT

表格：欧元区12月失业率确定为12%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔1月31日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区12月失业率确定为12%；11月亦为12.0%。

以下为数据详情

失业率(%) 12月12月 13年9月 13年10月 13年11月 13年12月

欧元区18国 11.9 12.1 12.0 12.0 12.0

欧盟28国 10.8 10.9 10.8 10.8 10.7(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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