表格: 欧元区12月失业率为11.7%,持平于上月

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透布鲁塞尔2月1日 - 欧盟统计局周五公布,欧元区12月失业率为11.7%,11月修正后为11.7%.
失业率(%) 11年12月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月
欧元区 10.7 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7* 11.7
欧盟 10.0 10.5 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7
注:路透调查预估欧元区12月失业率料为11.9%.
11月数据前值为11.8%.(完)
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(编译 田建华; 审校 艾茂林)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
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