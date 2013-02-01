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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 18:10 BJT

表格: 欧元区12月失业率为11.7%,持平于上月

路透布鲁塞尔2月1日 - 欧盟统计局周五公布,欧元区12月失业率为11.7%,11月修正后为11.7%.

失业率(%) 11年12月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月

欧元区 10.7 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7* 11.7

欧盟 10.0 10.5 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7

注:路透调查预估欧元区12月失业率料为11.9%.

11月数据前值为11.8%.(完)

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(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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