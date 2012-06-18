佐利克：欧洲在处理债务危机上做得太少太迟

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透柏林6月17日电---即将卸任的世界银行(World Bank)行长佐立克(Robert Zoellick)表示，欧洲领导人在处理欧洲主权债务危机上做得太少太迟，警告称，欧盟或失去影响力且发展中国家现在面临不断增加的市场不确定性。
在本周末接受欧洲媒体采访时，佐利克敦促欧洲迅速采取行动。
佐利克在接受德国《明镜》周刊(Der Spiegel)采访时表示：“欧洲领导人总是慢一拍，承诺资金总是不足。随後，当资金吃紧时，他们便增加新的流动性。”
佐利克表示，虽然此举会争取到时间，但无助於解决欧元区的结构性问题。
“重要的已不是欧洲人选择什麽模式了，他们应迅速选定一个模式。”
“如果欧洲继续犹豫不决，将失去全球影响力。欧洲领导人必须意识到这点。”
他表示，尽管希腊退出欧元区将带来巨大後果，但欧洲不应受制於此。
佐利克还表示，德国应发挥领导作用，继续推动财政和结构改革。
他在接受英国《观察家报》(Observer)采访时表示，发展中国家需准备面对欧元区和金融市场带来的不确定性。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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