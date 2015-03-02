调查：欧洲投资者押注经济复苏加速 加码股票持仓

路透伦敦2月27日 - 一项路透调查显示，欧洲投资者2月增加股票和债券持仓，关注美国以外的市场，以抓住央行印钞政策带来的提振。

在对17家除英国以外的欧洲投资机构进行的月度调查显示，全球平衡的投资组合中，股票平均配置比例升至48.6%，为9月以来最高，前月为48%。

债券配比上升逾1个百分点，至36.8%，现金配置比例从8.3%降至7.1%。

“我们偏好风险资产，加码非美国股票，”ING Investment Management资深投资组合专家Steven Steyaert称。“在我们看来，最大的机遇在欧元区和日本。”

美国在撤回通过购债激励经济的计划，而日本在扩大这项政策，欧元区下月也将推出购债计划。此类政策能提振股市。

“由于欧洲央行(ECB)的量化宽松，我们也青睐欧元区的公债，加码此类公债同时减码现金，”Natixis策略师Raphael Gallardo称。

不过，尽管欧洲投资者明显看多，但很多人也提醒仍存在严重风险，可能令市场走势扭转。

Candriam Investors Group警告称，不合时宜的政策决定可能让投资者措手不及。

其它参与调查者则因乌克兰冲突持续而提醒存在政治动荡风险。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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