欧洲股市受英法德蓝筹股扶助小幅收高 但意大利政局不稳拖累银行股

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* FTSEurofirst 300指数上升0.2%
* 基本资源股受中国消息提振上扬
* 意法半导体结束同爱立信的结盟
* 银行股下滑,因意大利政局忧虑
路透伦敦12月10日电---欧洲股市周一勉力小升,受英法德三国蓝筹股扶助,但意大利政局动荡令投资人不安,促使他们寻求避险.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%,报1,134.53点,受德股和英股升势支撑.中国公布的经济数据显示复苏保持完整后,欧洲基本资源股.SXPP涨幅居前.
意法半导体(STM)(STM.PA)收高4.4%领升,此前公司公布计划关闭亏损的同爱立信(ERICb.ST)合资企业,这扶助.法国股市CAC指数.FCHI表现优于其他欧洲国家股市.
周末意大利总理蒙堤称计划在2013年预算案得到通过后辞职的消息,使投资人忧虑欧元区政治和金融稳定性.
欧洲二线国家股市承压,意大利股市指数.FTMIB下跌2.2%,而10年期意大利公债和可能德债利差走宽,突显了公债市场的忧虑.
交易商表示,意大利前总理贝卢斯科尼宣布有意竞逐也令投资人担心该国金融和政局不稳.
"显然无论大选结果如何,最后,市场将认为情况不受控制,且接下来是欧洲央行将不得不进行干预,"Glendevon King Asset Management投资组合经理Nicola Marinelli说.
对意大利债务有直接敞开的企业股价大跌,银行股.SX7P下挫0.9%.
英国富时100指数.FTSE收涨0.12%,报5,921.63点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.17%,报7,530.92点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.18%,报3,612.10点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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