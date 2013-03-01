欧盟执委雷恩呼吁欧元区负债国继续改善财政

路透伦敦2月28日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四呼吁欧元区的高负债国继续采取改善财政状况的做法，认为这些国家无力承担以支出刺激经济的“奢侈行为”。

他支持意大利找到化解政治僵局的办法，并呼吁各国继续谨慎而平稳地推进财政整固举措。

雷恩承认意大利选举导致“复杂的”后果，但他淡化政治乱局会断送经济改革的忧虑。

“我们对意大利的政治制度有信心，也相信总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)能够快速找到前进的道路，”他在智库Policy Network举办的一次活动上表示。

他警告称，欧盟执委会预估2014年欧元区经济成长1.4%的前提是不发生任何“政治事故”，他强调这点并非专指意大利。

他称，负债国除了坚持改善自身财政外别无他选。

“对这些国家来说，(转而推出刺激举措)是一件奢侈的事，”他称。“需要以谨慎而稳定的步伐来推进财政整固。”

**英国应该成为中场核心**

雷恩也呼吁英国继续留在欧盟，称改革欧洲而非退出，这才符合英国的利益。

“如果我是英国公民，我会希望我的国家成为中场核心...坐在板凳上是得不了分的。”

他呼吁欧元区实力较强的成员国鼓励国内支出，从而帮助较弱的经济体。

他并敦促德国开放服务业，同时强调欧洲需要完成对本地区脆弱银行业的加强工作。

当问及新近宣布的银行业人员奖金方案是否会促使金融机构离开欧洲，尤其是伦敦时，雷恩淡化了这一风险。

“我们正制定法案，我们的做法符合国际惯例。我们认为这不会削弱伦敦（的影响力），”他在讲话后向记者表示。(完)

(编译 石冠兰/梁睿雪; 审校 郑茵)

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