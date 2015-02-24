《路透晚报》--2月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟消息称希腊已提交改革计划清单

一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。消息人士称“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点。”

欧盟执委会在推特上表示，已及时收到希腊的改革措施清单。

--美国司法部对涉嫌操纵贵金属定价的银行展开调查--WSJ

据华尔街日报引述消息人士报导，美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)正对至少10家大银行展开调查，矛头是他们可能操纵了贵金属市场的定价。该报导称，司法部的公诉人正在详查伦敦市场的黄金、白银、铂金和钯金的定价流程，CFTC则已经开启了民事调查。受到调查的银行包括：汇丰控股、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、巴克莱、瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、法国兴业银行、南非标准银行和瑞银集团(UBS)。

--芬梅卡尼卡同意将铁路资产售予日立，获2.5亿欧元资本利得

意大利工业集团芬梅卡尼卡(Finmeccanica)已经同意将其下铁路和信号部门出售给日本日立。芬梅卡尼卡称此次交易将有助于今年削减6亿欧元(6.80亿美元)债务，并把注意力放在核心业务上。日立支付的价格为每股9.65欧元，将购买铁路信号集团安萨尔多(Ansaldo STS)40%的股份，同时日立还将针对余下股份发出收购要约。

--必和必拓半年度获利下滑31%，但好于预期

全球大型矿业公司必和必拓公布半年度获利下滑31%，为2013年来最差表现，因其主要四种产品价格崩跌，且公司警告称，将进一步削减成本以因应疲软市况。

--德国第四季GDP确认为较上季增长0.7%，内需提供主要动力

德国统计局数据显示，强劲的内需推动德国经济在去年第四季增长，与此同时对外贸易和总资本投资也起到了帮助作用。经季节调整后的数据显示，德国第四季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.7%，较上年同期增长1.6%。

--LG电子计划与中国日本企业合作OLED电视

韩国LG电子表示，计划与中国及日本企业合作，让有机电激发光显示器(OLED)电视更加主流化。LG电子并未透露合作关系内容及合作对象。LG电子的关系企业LG显示器是唯一能够量产OLED电视面板的面板厂商，两家公司都是电视市场上OLED技术的最大支持者。

[市场摘要]

--日本股市：再创15年新高，市场等待美联储主席叶伦讲话

日本股市日经指数周二连续第五个交易日收高，并创下15年新高，这要得益于日圆走软。投资者在谨慎的等待美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。日经指数收涨0.7%至18,603.48点，为日内高点，且为2000年4月以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.4%至1,508.28点。

--中国股市逢春节假期休市

--香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累

香港股市收低，结束六个交易日的连涨，汇丰控股及博彩股挫跌，部分投资人在本周稍晚公布重要企业财报之前先行获利了结。恒生指数收低0.4%，至24,750.07点。恒生国企指数小涨0.04%，至12,046.20点，因市场预期内地股市周三恢复交易时将上扬。

--汇市：叶伦发表证词前美元走坚，希腊提交改革计划

美元兑日圆小涨，但在美联储主席叶伦发表国会证词之前，市场不敢过度押注。市场将仔细倾听叶伦是否在证词陈述中发表温和论调。美元普遍走强，但仍处于近期交投区间。0843GMT，美元/日圆上涨0.41%，至119.30日圆，欧元/美元持稳于1.1324美元。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶58美元，因供应过剩的忧虑挥之不去

布兰特原油跌向每桶58美元，延续上日下挫2%的跌势，因供应过剩的担忧挥之不去，盖过了全球经济前景乐观的影响。布兰特原油在亚洲盘初于每桶59美元上方交投，随后负面人气成为主导，拖累价格走低。0825 GMT，布兰特原油期货跌0.49美元，至每桶58.41美元；美国原油期货价格跌0.47美元，报48.98美元。

--全球金市：金价徘徊在近七周低位，市场关注叶伦的国会证词陈述

金价下滑至近七周低位，投资者关注美联储主席叶伦将在参议院发表的证词陈述，希望能够获得美联储何时升息的线索。0825 GMT，现货金下跌约3美元至每盎司1,198.16美元。周一现货金曾跌至1月5日以来最低1,191.01美元。本月迄今金价已下跌逾6%，几乎抹平了1月8.4%的涨幅。

--金属期市：伦敦期铜下跌，叶伦讲话前市场交投慎重

伦敦期铜下滑，由于美联储主席叶伦今日稍晚将发表讲话，交易员变得谨慎起来。不过随着中国市场周三将结束春季长假恢复交易，交易量料将好转。0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，报每吨5,647美元；上交易日小幅收低。(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。