《路透晚报》--3月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：奥巴马批评中国对科技企业的监管新规

美国总统奥巴马接受路透专访时批评中国将对美国科技企业推行的监管新规，称中国政府如果想要与美国做生意，需要改变这一政策，并表示他已经向中国国家主席习近平提出这一质疑。对于中国反恐怖主义法(草案)中要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，以方便中国有关部门进行监控，奥巴马表示他对此颇为关切。

--澳洲央行维持利率不变，但为降息敞开大门

澳洲央行维持指标利率在2.25%不变，令部分预计再次降息的人士感到意外，但央行为未来几次会议宽松政策敞开大门。澳元兑美元应声大涨。央行表示目前维持利率稳定是适宜的；但经济成长步伐料继续低于趋势水准，国内需求成长非常疲弱，未来进一步放宽政策或许是合适的。

--传夏普拟向主要贷款行寻求金援，股价重挫

知情人士表示，陷入困境的日本电子产品供应商夏普正准备从主要贷款方寻求援助。该公司预计今年不盈利业务的减值损失将会扩大。消息人士表示，夏普打算向瑞穗银行和三菱东京UFJ银行求助，提供重组所需的资金。日经新闻报导称，夏普的求助包括1,500亿日圆的债转股交易。夏普在声明稿中表示，已考虑过各种选项，但一切尚未定案。夏普股价一度挫跌达10%，终场下跌3.54%。

其他重要企业消息：

-巴克莱增加7.5亿英镑拨备因应外汇罚款和法律支出，但该行年度获利增长12%，增幅高于预期，归因于大幅度的成本削减。

-惠普称将出资约27亿美元收购Wi-Fi网络设备生产商Aruba。

-日本电信电话(NTT)旗下部门NTT Communications表示，已同意收购德国数据中心供应商e-shelter的86.7%股权，由此将成为欧洲该领域第三大运营商。

-新日铁住金计划在2015-17财年投入1.35万亿日圆于资本支出。该公司根据新中期业务计划公布目标称，2017财年股东权益报酬率(ROE)为10%或以上，2014财年ROE预估为6-7%。

--日本1月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.3%，实质薪资降幅收窄

日本政府公布的数据显示，1月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.3%，实质薪资降幅连续第三个月收窄，这对于首 相安倍晋三振兴经济计划而言是一个正面迹象。1月经通胀调整的实质薪资较上年同期下跌1.5%，跌幅低于上月的1.7%。

其他重要数据：

-韩国2月通胀年率降至16年低位，因最近全球油价崩跌拖累消费物价，这助长了韩国再次降息以抵御通缩的预期。韩国2月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，低于1月的0.8%以及路透调查预估中值0.8%，且创1999年7月来最小增幅。

-瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.9%，分别高于预估的增长0.3%和增长1.7%。

-德国1月实质零售销售较前月增长2.9%，较上年同期增长5.3%，路透调查预估分别为增长0.4%和2.7%。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结卖压拖累日经指数收低，求援消息利空重创夏普

日本股市日经指数周二震荡收跌，投资人对近期涨势了结获利，夏普股价重挫，因有报导称，夏普预期今年亏损将扩大，正在计划向主要债权银行求援。日经指数收低0.1%，至18,815.16，中止连三涨。东证股价指数收高0.1%，至1,526.83点。

--中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面

中国股市沪综指收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。沪综指收报3,263.05点，大跌73.23点或2.2%。

--香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累

港股回吐稍早涨幅，终场收低，因中国内地股市下跌，盖过隔夜美国强势最初带动的乐观情绪。中资银行股也下跌。恒生指数跌0.7%至24,702.78点，恒生国企指数跌2.2%至11,945.25点。

--汇市：美元指数由11年高点回落，因日本政府顾问讲话打击美元

美元指数由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。日本内阁官房参赞本田悦朗对华尔街日报表示，美元兑日圆汇率可能处在“乐见区间的上档”，其言论也令该货币对承压。0840GMT，美元指数报95.391，日内微跌0.07%，稍早曾攀升至95.516，为2003年9月以来最高；美元/日圆下跌0.29%，报119.77；澳元/美元则上涨0.68%至0.7818。

--国际油市：油价追随亚股走坚之势持稳，但供应过剩问题依然堪虑

油价持稳，追随亚洲市场的走坚之势，美国活跃钻机数继续减少亦提供油价支撑，但分析师警告称油市依然处于供应过剩的状态。0807 GMT，近月布兰特原油期货上涨0.53美元至60.07美元，但远低于日高60.74美元。美国原油期货升0.41美元，报50.01美元。

--全球金市：金价扳回跌幅并小涨，但涨幅受到美国升息前景的限制

金价小幅上扬，从稍早跌势中反弹，受美元指数脱离11年高点推动。但美国升息预期限制了金价涨幅，使其守在周一所及两周高位下方。0827GMT，现货金涨微升至每盎司1,207.50美元，稍早一度下挫近1%至日低1,194.90美元。

--金属期市：伦铜下滑，受美联储升息预期影响

伦敦期铜从上日触及的七周高位回落，因有关美国加息的预期推升美元，平抑大宗商品价格。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报5,874.50美元。上海期货交易所5月期铜合约下滑0.7%报每吨42,540元人民币。(完)

(整理 张若琪 审校 蔡美珍)

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