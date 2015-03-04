《路透晚报》--3月4日

图为印度北部城市勒克瑙一家银行的柜员在清点钞票。 REUTERS/Pawan Kumar

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印度央行意外二度降息25个基点，支持政府意味浓厚

印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.5%，这是今年第二次未在正式会议上降息，因通胀放缓，且央行先前曾称经济中一些部门“状态疲弱”。分析师表示，印度央行降息标志着对政府2015/16年财政预算投了信任票。

央行声明称，印度卢比相对走强也加大了通胀下滑的压力，不过总裁拉詹称，央行没有以汇率为目标，也没有一个外汇储备目标。

--澳洲第四季GDP成长符合预期，消费支出成亮点

澳洲经济去年第四季温和增长，贸易表现强劲，且消费支出创出近三年来的最大增幅，帮助抵消了其它领域的疲弱表现。第四季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.5%，符合市场预期，也高于第三季的成长0.4%。第四季GDP较上年同期则成长2.5%，亦符合预期。

--日本贸易谈判代表称，TPP中加入汇率规定将意味着谈判破裂

日本贸易谈判代表表示，在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商中，任何想要加上反对汇率操控规定的努力，将意谓着谈判破裂。日本副首席贸易谈判代表Hiroshi Oe表示，没有讨论到汇率操纵，且如果将该议题带上谈判桌，将让任何的协议脱轨。

--日本央行委员宫尾龙藏称如果时间框架过于具体，可能丧失政策灵活性

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，如果央行的时间框架以及评估形势所依据的经济指标过于具体，就可能丧失政策灵活性。宫尾龙藏表示，由于产出缺口情况改善，日本央行可能实现2%的通胀率目标，但时间可能延后。

央行总裁黑田东彦则表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。

--韩国财长称经济面临全球不确定性的风险

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，韩国经济复苏仍疲弱，尽管动能有所加速，此外，欧元区、中国和日本疲弱所带来的不确定性构成下滑风险。崔炅焕强调维持政府财政扩张立场的重要性，但也指出结构性改革对提振复苏至关重要。崔炅焕对韩国经济前景的看法审慎乐观，然认为房市近来强劲，是消费成长的正面迹象。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结带动日经指数收低，夏普延续跌势

日股日经指数周三跌至一周低点，隔夜美股下跌 触发获利了结。日经指数收低0.6%报18,703.60点。东证股价指数收低0.6%报1,517.01点。夏普继续重挫5.3%，之前标普调降对该公司评等。

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃

中国股市沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃。分析师指出，昨日大跌后，今日中小盘股上涨力度较强。沪综指收报3,279.53点，涨16.48点或0.51%。

--香港股市：追随欧美市场颓势收低，零售股挫跌

港股收低，追随美国和欧洲市场颓势；香港零售销售锐降也冲击投资者信心。银行股亦下跌，因投资者担心中国经济成长减缓，且担心若中国进一步实行利率自由化，恐威胁在香港上市的中资银行业者的获利能力。恒生指数跌1.0%至24,465.38点，恒生国企指数跌1.7%至11,738.67点。

--汇市：美元在11年高位附近，投资人观望美国经济数据与ECB会议

美元指数持稳在接近11年高位的水准，投资人观望美国经济数据及周四欧洲央行(ECB)政策会议，以从中找寻政策走向的新指引。0828GMT，美元指数微升至95.466。欧元/美元小跌0.08%，报1.1165，美元/日圆微涨0.01%，报119.73；澳元/美元则升0.06%，至0.7817。

--欧元债市：德债收益率上涨，等待欧元区PMI及美国就业数据

德国公债收益率(殖利率)上涨，稍后欧元区主要国家将公布2月综合和服务业采购经理人指数(PMI)终值。不过，由于欧洲央行即将实施量化宽松，抑制了债市的回落。德国10年期公债收益率上升2个基点，报0.38%，脱离记录低点0.285%。

--国际油市：布兰特原油持于60美元上方，此前沙特上调原油官方售价

布兰特原油下跌，但持于每桶60美元上方，受助于沙特上调原油官方售价，以及利比亚石油设施遭空袭。0821GMT，布兰特原油下跌0.45美元至每桶60.57美元；美国原油期货微升0.05美元至每桶50.57美元。

--全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据

现货金小涨，先前连续两天下跌，但由于美国公布重大数据之前，美元守在近11年高点附近，金市弥漫审慎气氛。0819GMT，现货金报1,204.80美元。周二金价跌至一周低点1,194.90美元，但终场缩减跌幅，站上1,200美元。

--金属期市：LME镍价徘徊在逾一年低点附近，多头开始止损

伦敦金属交易所(LME)期镍徘徊在14个月低点附近，交易所镍库存的增加，令临近年底镍矿石供给将短缺的预期蒙阴。0816GMT，LME三个月期镍涨至每吨13,695美元，LME三个月期铜则小幅上升至5,827.50美元。(完)

(整理 张若琪 审校 蔡美珍)

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