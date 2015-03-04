《路透晚报》--3月4日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--印度央行意外二度降息25个基点，支持政府意味浓厚
印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.5%，这是今年第二次未在正式会议上降息，因通胀放缓，且央行先前曾称经济中一些部门“状态疲弱”。分析师表示，印度央行降息标志着对政府2015/16年财政预算投了信任票。
央行声明称，印度卢比相对走强也加大了通胀下滑的压力，不过总裁拉詹称，央行没有以汇率为目标，也没有一个外汇储备目标。
--澳洲第四季GDP成长符合预期，消费支出成亮点
澳洲经济去年第四季温和增长，贸易表现强劲，且消费支出创出近三年来的最大增幅，帮助抵消了其它领域的疲弱表现。第四季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.5%，符合市场预期，也高于第三季的成长0.4%。第四季GDP较上年同期则成长2.5%，亦符合预期。
--日本贸易谈判代表称，TPP中加入汇率规定将意味着谈判破裂
日本贸易谈判代表表示，在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商中，任何想要加上反对汇率操控规定的努力，将意谓着谈判破裂。日本副首席贸易谈判代表Hiroshi Oe表示，没有讨论到汇率操纵，且如果将该议题带上谈判桌，将让任何的协议脱轨。
--日本央行委员宫尾龙藏称如果时间框架过于具体，可能丧失政策灵活性
日本央行审议委员宫尾龙藏表示，如果央行的时间框架以及评估形势所依据的经济指标过于具体，就可能丧失政策灵活性。宫尾龙藏表示，由于产出缺口情况改善，日本央行可能实现2%的通胀率目标，但时间可能延后。
央行总裁黑田东彦则表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。
--韩国财长称经济面临全球不确定性的风险
韩国企划财政部长官崔炅焕表示，韩国经济复苏仍疲弱，尽管动能有所加速，此外，欧元区、中国和日本疲弱所带来的不确定性构成下滑风险。崔炅焕强调维持政府财政扩张立场的重要性，但也指出结构性改革对提振复苏至关重要。崔炅焕对韩国经济前景的看法审慎乐观，然认为房市近来强劲，是消费成长的正面迹象。
[市场摘要]
--日本股市：获利了结带动日经指数收低，夏普延续跌势
日股日经指数周三跌至一周低点，隔夜美股下跌 触发获利了结。日经指数收低0.6%报18,703.60点。东证股价指数收低0.6%报1,517.01点。夏普继续重挫5.3%，之前标普调降对该公司评等。
--中国股市：沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃
中国股市沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃。分析师指出，昨日大跌后，今日中小盘股上涨力度较强。沪综指收报3,279.53点，涨16.48点或0.51%。
--香港股市：追随欧美市场颓势收低，零售股挫跌
港股收低，追随美国和欧洲市场颓势；香港零售销售锐降也冲击投资者信心。银行股亦下跌，因投资者担心中国经济成长减缓，且担心若中国进一步实行利率自由化，恐威胁在香港上市的中资银行业者的获利能力。恒生指数跌1.0%至24,465.38点，恒生国企指数跌1.7%至11,738.67点。
--汇市：美元在11年高位附近，投资人观望美国经济数据与ECB会议
美元指数持稳在接近11年高位的水准，投资人观望美国经济数据及周四欧洲央行(ECB)政策会议，以从中找寻政策走向的新指引。0828GMT，美元指数微升至95.466。欧元/美元小跌0.08%，报1.1165，美元/日圆微涨0.01%，报119.73；澳元/美元则升0.06%，至0.7817。
--欧元债市：德债收益率上涨，等待欧元区PMI及美国就业数据
德国公债收益率(殖利率)上涨，稍后欧元区主要国家将公布2月综合和服务业采购经理人指数(PMI)终值。不过，由于欧洲央行即将实施量化宽松，抑制了债市的回落。德国10年期公债收益率上升2个基点，报0.38%，脱离记录低点0.285%。
--国际油市：布兰特原油持于60美元上方，此前沙特上调原油官方售价
布兰特原油下跌，但持于每桶60美元上方，受助于沙特上调原油官方售价，以及利比亚石油设施遭空袭。0821GMT，布兰特原油下跌0.45美元至每桶60.57美元；美国原油期货微升0.05美元至每桶50.57美元。
--全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据
现货金小涨，先前连续两天下跌，但由于美国公布重大数据之前，美元守在近11年高点附近，金市弥漫审慎气氛。0819GMT，现货金报1,204.80美元。周二金价跌至一周低点1,194.90美元，但终场缩减跌幅，站上1,200美元。
--金属期市：LME镍价徘徊在逾一年低点附近，多头开始止损
伦敦金属交易所(LME)期镍徘徊在14个月低点附近，交易所镍库存的增加，令临近年底镍矿石供给将短缺的预期蒙阴。0816GMT，LME三个月期镍涨至每吨13,695美元，LME三个月期铜则小幅上升至5,827.50美元。(完)
(整理 张若琪 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”