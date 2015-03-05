《路透晚报》--3月5日

图为沈阳一家券商机构内的一名股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国1月工业订单较前月大降3.9%，降幅创下去年8月来最大

周四公布的数据显示，德国工业订单1月降幅远超预估且创8月来最大，令今年看似开局强劲的德国经济蒙阴。德国经济部数据显示，1月工业订单较前月下降3.9%，降幅超过市场预估的1.0%，也远低于最低估值下降2.5%。1月下降是源于资本品和中间产品的订单大幅下滑，同时还受到消费产品订单轻微下滑的影响。经济部称，大规模订单的数量变少，这亦构成拖累。

--日央行审议委员木内登英称，日本适宜的通胀水平低于2%

日本央行审议委员木内登英称，央行应给自己更长时间来实现宏大的物价目标，警告目前适合日本的通胀水平低于央行2%的目标。这番评论与央行总裁黑田东彦坚信日本将在4月开始的新财年实现通胀目标形成对比。木内登英再次呼吁放松实现通胀目标的两年期限，警告称日本经济增长潜力低，物价只会缓慢上升。

木内登英并称，日本央行目前继续买入日本公债在技术上可行，但必须注意当前购买速度是否可以持续。

--美国药商艾伯维将以210亿美元收购抗癌药厂商Pharmacyclics

美国制药企业艾伯维(AbbVie)表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics，以扩大其肿瘤药物产品线。艾伯维给出的价格是每股261.25美元，以现金加股票的形式支付，这个价格较Pharmacyclics周三在Nasdaq的收盘价溢价13%。艾伯维首席执行官在声明中称，Pharmacyclics的抗癌药Imbruvica不仅补充了艾伯维的肿瘤药品，还对一系列恶性血液病表现出良好的临床疗效。

--澳洲央行副总裁洛威表示受全球宽松政策影响，澳元汇率偏高利率偏低

澳洲央行副总裁洛威称，事实证明低利率促进经济活动的效果不及以往，部分因国外的超宽松政策令澳元维持高位。洛威强调，货币政策对于支持经济活动仍起重要作用，这是澳洲央行2月降息至纪录低位2.25%的原因。洛威重申“未来一段时间进一步放宽政策可能是适宜的。”

--菲律宾央行总裁称目前货币政策立场仍适宜

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，当前货币政策立场仍适宜，短期内通胀可能仍可控。“虽然我们认为目前货币政策立场仍适宜，但我们将继续关注全球形势，包括油价走势是否出现严重逆转以及投资者信心变化，这些都可能导致市场波动并影响通胀预期。”菲律宾2月消费者物价指数(CPI)升幅为2.5%，符合预估中值 ，而且位于央行预估的2.2-3.0%区间内，这是七个月来该通胀率首次上升。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，得益于经济乐观情绪和日央行买债

日本股市周四小涨，尽管美股周三下跌，这是因为投资者对日本经济看法乐观，并且日本央行本周稍早的买债也提振了人气。日经指数上涨0.3%，收报18,751.84点。东证股价指数上涨0.4%至1,523.72点。但市场成交量创下年内迄今最低水平，因投资者等待今日稍晚的欧洲央行政策会议和周五出炉的美国非农就业报告。

--中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重

中国股市沪综指收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。沪综指收报3,248.48点，跌31.06点或0.95%。

--香港股市：收在六周低位，因中国经济减速堪忧

港股收在六周低点，追随中国内地市场跌势；金融股下跌令其承压，因投资者担心中国经济减速。中资银行股下跌，因市场担心其获利能力。恒生指数跌1.1%至24,193.04点，为1月末以来低位。恒生国企指数跌1.2%至11,597.77点。

--汇市：欧元触及11年低点，市场静候ECB购债计划细节

欧元兑美元跌至逾11年低点，投资者等待欧洲央行(ECB)宣布大规模购债计划的更多细节。0822GMT，欧元兑美元报1.1046，日内下跌0.28%，稍早跌至1.1026美元，为2003年9月以来最低点。美元兑日圆小涨0.13%，报119.80。

--欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，ECB将公布购债计划细节

欧元区借款成本徘徊在纪录低点，投资者紧紧守住债券仓位，而欧洲央行(ECB)对万亿欧元的资产购买计划做出最后的定夺。德国两年期公债收益率(殖利率)为负0.20%。德国10年期公债收益率持平在0.385%，较纪录低点正好高出10个基点。西班牙和意大利10年期公债收益率都下滑2个基点，分别报1.29%和1.38%，较纪录低点均高出不到10个基点。

--国际油市：布兰特原油勉力守住60美元，伊朗消息抵消库存数据影响

布兰特原油近持平，勉力守在每桶60美元上方，投资者未加理睬偏空的美国库存数据，而是聚焦于伊朗核问题谈判遇阻。0827GMT，布兰特原油报60.48美元，较上日略跌0.07美元；美国原油报51.70美元，涨0.17美元。

--全球金市：现货金小升站上1,200美元，但美元强势料限制金价涨幅

黄金在连跌三日后，小升到每盎司1,200美元上方，因股市走软，但美国经济数据强劲和美元走坚都令金价涨幅受限。0826GMT，现货金报每盎司1201.80美元，

--金属期市：伦敦期铜小幅回升，中国公布2015年经济增长目标

伦敦期铜小幅回升，之前中国下调年度经济增长目标，并提出最新的改革计划。但在欧洲央行会议以及关键的美国就业数据公布前，市场审慎情绪较浓。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.37%，报每吨5,861.50美元。上海期交所5月期铜上涨0.2%，至每吨42,500元人民币。(完)

(整理 张若琪 审校 蔡美珍)

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