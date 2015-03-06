《路透晚报》--3月6日

图为香港一名男子经过汇丰控股一幅宣传人民币业务的广告。 REUTERS/Tyrone Siu

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--旧金山FED总裁：对待升息的耐心不宜过度

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，美联储决策者升息决策等待时间不应过长，因这可能意味着通胀“过高”，迫使美联储急剧升息，他并表示，美联储这个月应停止承诺在升息一事上耐心以对，但取消这个指引，并不代表美联储前瞻性指引的结束。

--瑞典央行总裁英韦斯重申，必要时将扩大采取扩张性货币政策

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)重申，央行已经准备好扩大行动，必要时将进一步采取扩张性货币政策，以带动通胀回升至目标，包括可能进一步下调附买回利率，并延后调升附买回利率的时间，购买更多政府公债，或者是通过银行对企业发放贷款，同时也不排除进行汇率干预的可能。

--德国1月工业生产连续第五个月增长，安抚市场情绪

德国1月工业生产上涨超过预期，录得连续第五个月上升，此前工业订单数据令市场认为2015年德国经济开局不利，而工业生产数据平息了人们的忧虑。数据显示，德国1月工业生产较前月增长0.6%，高于预估的上升0.5%。经济部表示，由于冬季气温不算太低，建筑业跳升5.0%，为1月数据作出贡献。

--夏普请求企业重组基金最高入股2.5亿美元--日经

日本经济新闻报导，陷入亏损的日本电子企业夏普已经请求企业重组基金Japan Industrial Solutions(JIS)以最多300亿日圆(2.5亿美元)入股该公司，帮助进行公司重组。日经报导称，Japan Industrial Solutions将购买夏普的优先股或普通股；夏普希望在2016年3月前获得这笔投资。

[市场摘要]

--日本股市：创15年最高收位且连涨四周，ECB言论提振市场人气

日本股市周五创15年新高，因欧洲央行鼓舞人心 的言论提振市场信心，但FamilyMart下跌，因有消息称其与UNY Group进行合并协商。日经指数收高1.2%至18,971.00点，为2000年4月以来最高收位，本周该指数涨0.9%，且连续第四周周线上扬。东证股价指数升1.1%至1,540.84点。

--中国股市：沪综指续收低，新股申购压力致题材股接棒下跌

中国股市沪综指继续收低。分析师指出，虽然金融等权重股下跌趋缓并有所反弹，但在沉重新股申购压力下，近期热炒的题材股今日出现大幅回调，股指维持弱势调整。沪综指收报3,241.187点，跌7.289点或0.22%；本周沪综指累计下跌2.09%。

--香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓

港股略微下跌，之前中国几位政府高层官员在全国人代会就经济前景发表沉重言论。本周恒生指数跌2.7%，基本追随内地股市走势。今日恒指下滑0.1%至24,164.00点；恒生国企指数微升0.1%至11,606.93点。

--汇市：美元走高静候美国非农就业报告考验，欧元举步维艰

美元指数徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。0841GMT，美元兑日圆报120.18日圆，隔夜曾攀升至三周高位120.40。美元指数报96.424，隔夜最高涨至96.593，为2003年9月以来最高位。

--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即

葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。葡萄牙10年期公债收益率下滑12个基点至1.7%，意大利及西班牙10年期公债收益率则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。

--国际油市：布兰特原油升破每桶61美元，受中东供应疑虑提振

布兰特原油升越每桶61美元，受利比亚及伊拉克地缘政治紧张情势推动，交易员并关注美国钻机数量以及伊朗核会谈的结果，找寻更多交易线索。0822GMT，布兰特原油期货脱离高点，上涨0.35美元，至每桶60.83美元。美国原油期货上涨0.19美元，至每桶50.95美元。

--全球金市：金价盘旋在1,200美元附近，但周线或下滑

金价守在每盎司1,200美元下方，有可能六周来第五周录得下跌，由于预期美国就业数据强劲及加息，美元接近11年高位，令黄金承压。0821GMT，现货金几近持平，报每盎司1,196.80美元，之前截至周四已连升四天。

--金属期市：伦敦期铜走低料录得周线跌幅，受美元升势打压

伦敦期铜本周恐将录得跌幅，因美元走强打压大宗商品买气，另外交易商表示，中国农历春节假期刚刚结束不久，还难以判断中国需求前景。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.63%报每吨5,798美元，上日收盘近持平。铜价本周已下跌约1.6%，为六周来最大单周跌幅。(完)

(整理 蔡美珍；审校 白云)

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