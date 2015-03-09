《路透晚报》--3月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第四季GDP增速大幅下修且企业投资下降，央行压力沉重

日本第四季经济增速远逊于初值水准，因资本支出下降，这一迹象令人担忧消费者支出反弹并未刺激企业投资。在第四季经济成长修正数据公布前，近几个月已经有多个经济指标凸显出了经济复苏的脆弱性。

分析师称这可能给日本央行施压，促其今年晚些时候实施新的刺激举措，以实现通胀目标，逆转持续数年的物价下跌之势。

日本内阁府周一公布数据显示，10-12月国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长1.5%，初值及预估中值均为扩张2.2%。第四季消费者支出上修，表明经济中部分领域形势在改善。但资本支出疲弱，表明财政和货币扩张政策及结构性改革迄今未能实现消费增加带动企业获利、薪资增长和企业投资增加的良性循环。

--日本央行副总裁称若油价下跌影响通胀预期，央行就必须行动

日本央行副总裁中曾宏表示，若油价下跌妨碍央行推高通胀预期的努力，日本央行就必须进一步放松货币政策，强调了央行准备扩大刺激措施以实现通胀率目标。但他还称，单单是油价下跌，将不会立即导致进一步行动，因为日本央行聚焦于通胀率是否在稳固经济复苏的支撑下呈现加速趋势。“油价下跌可能在短期内压低物价，但从长期看将会推动通胀加速上升，因为油价跌势有利于日本这类进口石油的经济体。”中曾宏拒绝卷入有关日圆下滑是否有利于经济的争论，只是表示汇价变动应该反映经济基本面。

--日本央行调查显示，投资者认为债市职能被央行购债计划削弱

日本央行调查了40家有资格参与日债市场交易的金融机构，以更好的了解央行通过量化宽松(QE)实施的购债计划对市场产生怎样的冲击。65%的受访者表示，债市的职能并没有发挥出很高水平，62.5%的受访者表示买/卖价差不是很窄。55%的受访者还表示，客户的订单规模不是很大。日本央行的购债规模巨大，部分投资者表示，这把国际投资者挤出市场，并削弱了债市的功能。

--独家：中国人民币跨境支付系统准备就绪，料在年底前推出--消息

三位熟悉情况的消息人士对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。“CIPS现已就绪，中国已经选定20家银行参与测试，其中13家为中资银行，其余为外资银行分支，”一位参与此事的高层银行业消息人士称。另一位直接了解此事的消息人士称，当局力争在12月之前启动第一阶段的CIPS。

--印度政府和央行对于利率决定权存在分歧

印度政府和央行决定正式引入通胀率目标机制，但双方就如何制定关键决策仍存分歧。双方都支持成立一个货币政策委员会。但了解各种各样提议的官员表示，政府和央行围绕其他所有问题都没达成共识，比如该委员会的规模、组成以及央行总裁是否通过否决权而拥有最终决定权。

由印度央行任命的小组提出了五人委员会的架构，包括央行总裁和副总裁、一位央行执行董事以及另外两名由央行挑选的外部委员。但政府指定的委员会则建议是七人架构，包括央行总裁、一位央行执行董事以及五位由政府挑选的外部委员，这五位委员中的两人在遴选时将与央行协商。

--法国央行预计该国第一季GDP或将录得0.3%的成长率

法国央行在其公布的最新企业调查中称，估计第一季GDP有望取得0.3%的成长率。这是第二次估值，第一次估值为成长0.4%。法国央行的2月工业领域信心指数从上个月的98下降至96，服务业信心指数则从91升至92。“企业管理人员预计3月份工业活动会有更为明显的增长，”法国央行指出，并称同时预计本月服务业也将走坚。法国政府预估今年经济成长率1.0%，2014年全年成长率为0.4%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低1.0%，就业数据强劲引发美联储提早升息忧虑

日本股市周一收低，交投淡静，美国强劲的就业数据令市场忧虑美联储可能较预期更早升息。日经指数收低1.0%，报18,790.55点。东证股价指数跌0.6%，报1,531.76点，成交量为17.98亿股，为12月30日以来最低成交量。

--中国股市：沪综指午后逆转收高近2%，银行股担当反弹先锋

中国股市沪综指收升近2%。分析师指出，今早大盘一度因券商保险股的下跌而萎靡不振，不过午后银行股受降准传言影响而大幅反弹，带动股指迅速由绿翻红，并不断扩大涨幅。沪综指收报3,302.408点，大涨61.221点或1.89%；上证A股今日成交3,589亿元人民币，上日为3,272亿元。

--香港股市：恒生指数小跌，但恒生国企指数受内地银行股涨势带动上扬

香港股市收盘涨跌互见，之前中国证券业监管机构称可能授予银行从事证券业务的牌照。尽管银行股的涨势带动内地沪深两市均收高逾1.5%，但香港恒生指数却小幅下跌。Delta Asia Financial Group的策略师Sam Chi Yung说：“这条消息利好内地银行股，因可以拓宽业务范围。但对于香港银行业者来说，我认为不会产生影响，因这些银行已经有这样的业务了。”恒生指数下跌0.2%，收报24,123.05点。恒生国企指数上涨0.6%至11,675.92点。

--汇市：美元稍事喘息，此前创下11年新高

美元稍事喘息，此前美元指数在亚洲时段触及11年半新高，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)可能将很快升息，利差扩大料支撑美元。美元在欧洲时段遭遇一些获利了结，美元指数最新下滑0.2%报97.425。欧元兑美元上升0.4%至1.0885，亚洲早盘一度跌至1.0822，创2003年9月来低点。

--国际油市：布兰特原油跌向59美元，因美国就业数据提振美元上扬

布兰特原油期货跌向每桶59美元，因令人振奋的美国就业报告推动美元上涨，抵消了地缘政治紧张局势和利比亚及伊拉克减产的威胁。0830GMT，布兰特原油下跌0.40美元至每桶59.33美元。上周该指标油价累计挫跌4.6%，创1月9日止当周以来最大周跌幅。美国原油微升0.08美元至每桶49.69美元。高盛表示，随着全球原油库存开始再度上升，油价将逆转近期的升势，短期内美国西德克萨斯中质油(WTI)价格可能重新回到每桶40美元。

--全球金市：金价徘徊在三个月低点附近，因美元持坚

现货金小升，不过依旧保持在三个月低点附近，因上周五公布的美国非农就业数据提振了对于美联储将很快加息的预期，带动美元触及11年高位。0830GMT时，现货金上涨逾6美元，报1,173.25美元，上周五下跌近3%。

--金属期市：铜价自两周低点反弹，中国银行业相关消息迫使空头回补

伦敦期铜周一弹离两周低点，此前部分中国银行股大涨，因预期北京当局将会扩大发出券商执照，迫使铜市空方回补，并抵销中国进口萎靡以及强势美元的影响。0836 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.6%，至每吨5,778.50美元，稍早一度跌至5,714美元，为2月24日以来最低位。上海期交所主力5月期铜缩减跌幅，此前曾一度跌逾1%，终场收低0.2%，收报每吨42,300元人民币。

--欧元债市：欧洲央行买债首日多数欧债收益率下跌，希腊逆势走高

在欧洲央行购债的头一天，欧元区政府公债收益率(殖利率)多数下跌，对希腊融资的担忧，为周一多头行情中唯一的阴影。德国10年期公债收益率下跌4个基点，报0.36%，收复周五美国非农数据公布后的债券价格跌幅。美国2月非农就业数据强劲，加大了美国升息的可能性。(完)

(整理 高琦 审校 杜明霞)

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