《路透晚报》--3月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国央行总裁魏德曼在欧洲央行购债计划实施首日质疑其合理性

德国央行总裁魏德曼对欧洲央行(ECB)新的购债计划提出批评，称其模糊了货币与财政政策之间的界限，可能会使各国的预算整顿努力推迟。

欧洲央行周一启动了印钞购债计划，旨在提升欧元区处于负值水平的通胀率，使其向略低于2%的目标回升。但魏德曼作为ECB管理委员会委员，质疑欧元区物价压力疲弱能否成为ECB实施更具扩张性货币政策的理由。魏德曼指出，ECB并没有禁止该行在二级市场购债的规定。“但实施购债计划之后，(欧元区各央行)的欧元体系将成为成员国的最大债权人，从而使货币和财政政策的捆绑更加紧密。”

--美国达拉斯联储总裁费希尔呼吁推进升息进程

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在其任期最后演讲中表示，美联储应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。

--澳洲2月企业信心指数下滑，央行降息未能打消企业疑虑

澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的月度调查显示，2月企业信心指数下滑3点至零，是2013年底以来最低，因降息似乎未能打消经济和政府政策方面的不确定性。“除了制造业与趸售(批发)业，所有行业信心也出现下滑，意味着政治与整体经济不确定性等共同因素可能在产生影响--也许降息强烈提示人们澳洲经济面临明显阻力，”NAB首席分析师Alan Oster表示。这项调查显示矿业与零售业信心大幅滑落，抵销制造业与建筑业改善的影响。2月企业现况指数表现相对稳定。销售指数持于正5，获利能力为正2，就业指数上升一个跳动点至零。

--交易所新秀TRUEEX挑战大银行在衍生品市场的主导地位

一家新的衍生品交易所的出现，正在削弱全球最大投行对规模达数万亿美元的衍生品市场的控制，这对旨在降低系统风险的金融改革构成一次关键考验。截至2月20日当周，美国在交易所进行交易的利率互换合约中，有近20%是通过成立才一年的交易所trueEX进行的，虽然自那以后trueEX处理的交易量没有再达到那么高的数字，但它今年迄今取得9%市场份额，不容小觑。若trueEX继续赢得市场份额，那么大型银行在衍生品交易方面的利润将受到冲击。目前，大型银行可以从衍生品交易中获得大量利润。

--独家：IMF假定乌克兰可通过与债权人谈判获得154亿美元--消息

据熟悉国际货币基金组织(IMF)相关文件的四位消息人士，IMF对乌克兰救助计划的假定是，该国能够通过谈判从债权人那里获得154亿美元资金。其中三人表示，这项假定必不可少，可确保乌克兰主权债务与国内生产总值(GDP)之比在2020年前降至70%。IMF认为70%的债务水平才具有可持续性。IMF规定只允许IMF为那些被认为最终能够偿还债务的国家提供贷款。

乌克兰财长Natalia Yaresko称，政府预计可通过与该国主权债券持有人的谈判中获得150亿美元，政府应该会在IMF协议通过后开始相关谈判。据知情人士向路透表示，专业投资公司Rothschild已邀请投资者在谈判前组织一个乌克兰债权人团体，考虑到乌克兰正处在战争状态，预计组团很难。

--瑞信执行长DOUGAN即将离任，由保诚执行长THIAM接替

知情人士告诉路透，瑞士信贷执行长Brady Dougan最快将于周二离任，之后由英国保诚集团执行长Tidjane Thiam接替他的职务。“Tidjane将带来更广阔的视野，”美国穆迪投资服务公司副总裁Sally Yim表示，“瑞信在这些年来不断遭遇各样的问题，一个拥有多种背景经历的人员，将有能力从全新的角度检视瑞信的策略。”瑞信股价盘初大涨8.8%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌至近两周低点，银行股下挫

日本股市日经指数周二收挫，在震荡走势中跌至近两周低位，回吐早前涨幅。有报导称，巴塞尔委员会可能要求银行提高资本缓冲，以防利率大幅上升冲击，该报导打压银行股下跌。日经指数收低0.7%，报18,665.11点，为2月25日以来最低收盘位。东证股价指数跌0.5%至1,524.75点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，银行股获利回吐牵累大盘

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，昨日因政策面朦胧利好预期大涨的银行股，今日因获利回吐压力而整体走弱，尽管以创业板为代表的中小市值股票再度走强，但沪市大盘仍出现回调。沪综指收报3,286.068点，跌16.34点或0.49%；上证A股今日成交3,292亿元人民币，上日为3,589亿元。

--香港股市：收低近1%至近两个月低点，银行及地产股领跌

香港股市尾随中国股市走低，收在近两个月低点，银行股领跌，因忧心中国经济放缓。中国2月消费者物价涨幅升至1.4%，高于市场预期，但生产者物价下跌情形加剧，凸显出经济疲态加剧。香港挂牌的地产股亦下跌。标准普尔在一份报告中指出，香港地产销售可能在2015下半年面临更大压力，因利率走高且房市供给增加。恒生指数收盘下跌0.9%至23,896.98点，恒生国企指数重挫1.4%至11,507.63点。

--汇市：美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低

美元兑日圆触及八年高位，兑欧元触及近12年高位，因主要经济体货币政策分化的主题主导市场走势。中国生产者物价指数显示通缩风险上升，推动澳元跌至五周低位，也给美元带来支撑。美元兑日圆一度高见122.04日圆，为2007年7月以来高位，0851GMT时报121.88，涨幅为0.6%。欧元兑美元跌近1%，至1.0749。美元指数上涨近1%至98.47附近。澳元兑美元跌逾1%至0.7619。

--国际油市：布兰特原油期货下跌，美元走强压抑油价

布兰特原油期货回吐早盘多数涨幅，跌至58美元附近。虽然数据显示中国2月消费通胀复苏，一度提振原油上涨，但美元走强压抑油价。0831GMT，布兰特原油下滑0.4美元至每桶58.13美元，日内稍早曾攀升至58.72美元。美国原油下滑0.23美元至每桶49.77美元。交易商表示，能源信息供应商Genscape报告称，美国原油期货交割地库欣上周原油库存温和增加，这对美国原油期货构成支撑。

--全球金市：金价跌至三个月新低，受美联储加息预期打压

现货金跌至三个月新低，因市场再度预期美国年中将加息，且美元攀升至11年高位。现货金一度跌至12月1日以来最低1,159美元，随后削减跌幅，0832GMT时报1,157.91美元，跌幅超过8美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因美元走坚

伦敦期铜下跌，美元走强挤压了昨日空头回补带来的涨幅；交易商在等待中国需求浮现的迹象。0825GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌约1%，报每吨5,815美元，前一交易日上涨2.2%。上海期交所交投最活跃的5月期铜上涨约0.5%至每吨42,230元人民币(合6,744美元)，隔夜曾触及一周高点。矿产大国智利遭逢严重旱灾，引发铜供给面的风险。

--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，ECB购债提振价格加速上涨

意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周二均跌至纪录新低，昨天欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的公债购买计划，欧元区核心国家公债价格上涨，今天提振二线国家公债上涨。意大利、西班牙和爱尔兰10年期公债收益率分别跌至1.238%、1.179%和0.811%的纪录低点。葡萄牙10年期公债收益率跌至1.72%，接近周五所及的纪录低位1.674%。TRADEWEB数据显示，德国10年期公债收益率亦跌至纪录低位0.28%。(完)

(整理 高琦 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。