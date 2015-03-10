《路透晚报》--3月10日

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国央行总裁魏德曼在欧洲央行购债计划实施首日质疑其合理性
德国央行总裁魏德曼对欧洲央行(ECB)新的购债计划提出批评，称其模糊了货币与财政政策之间的界限，可能会使各国的预算整顿努力推迟。
欧洲央行周一启动了印钞购债计划，旨在提升欧元区处于负值水平的通胀率，使其向略低于2%的目标回升。但魏德曼作为ECB管理委员会委员，质疑欧元区物价压力疲弱能否成为ECB实施更具扩张性货币政策的理由。魏德曼指出，ECB并没有禁止该行在二级市场购债的规定。“但实施购债计划之后，(欧元区各央行)的欧元体系将成为成员国的最大债权人，从而使货币和财政政策的捆绑更加紧密。”
--美国达拉斯联储总裁费希尔呼吁推进升息进程
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在其任期最后演讲中表示，美联储应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。
--澳洲2月企业信心指数下滑，央行降息未能打消企业疑虑
澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的月度调查显示，2月企业信心指数下滑3点至零，是2013年底以来最低，因降息似乎未能打消经济和政府政策方面的不确定性。“除了制造业与趸售(批发)业，所有行业信心也出现下滑，意味着政治与整体经济不确定性等共同因素可能在产生影响--也许降息强烈提示人们澳洲经济面临明显阻力，”NAB首席分析师Alan Oster表示。这项调查显示矿业与零售业信心大幅滑落，抵销制造业与建筑业改善的影响。2月企业现况指数表现相对稳定。销售指数持于正5，获利能力为正2，就业指数上升一个跳动点至零。
--交易所新秀TRUEEX挑战大银行在衍生品市场的主导地位
一家新的衍生品交易所的出现，正在削弱全球最大投行对规模达数万亿美元的衍生品市场的控制，这对旨在降低系统风险的金融改革构成一次关键考验。截至2月20日当周，美国在交易所进行交易的利率互换合约中，有近20%是通过成立才一年的交易所trueEX进行的，虽然自那以后trueEX处理的交易量没有再达到那么高的数字，但它今年迄今取得9%市场份额，不容小觑。若trueEX继续赢得市场份额，那么大型银行在衍生品交易方面的利润将受到冲击。目前，大型银行可以从衍生品交易中获得大量利润。
--独家：IMF假定乌克兰可通过与债权人谈判获得154亿美元--消息
据熟悉国际货币基金组织(IMF)相关文件的四位消息人士，IMF对乌克兰救助计划的假定是，该国能够通过谈判从债权人那里获得154亿美元资金。其中三人表示，这项假定必不可少，可确保乌克兰主权债务与国内生产总值(GDP)之比在2020年前降至70%。IMF认为70%的债务水平才具有可持续性。IMF规定只允许IMF为那些被认为最终能够偿还债务的国家提供贷款。
乌克兰财长Natalia Yaresko称，政府预计可通过与该国主权债券持有人的谈判中获得150亿美元，政府应该会在IMF协议通过后开始相关谈判。据知情人士向路透表示，专业投资公司Rothschild已邀请投资者在谈判前组织一个乌克兰债权人团体，考虑到乌克兰正处在战争状态，预计组团很难。
--瑞信执行长DOUGAN即将离任，由保诚执行长THIAM接替
知情人士告诉路透，瑞士信贷执行长Brady Dougan最快将于周二离任，之后由英国保诚集团执行长Tidjane Thiam接替他的职务。“Tidjane将带来更广阔的视野，”美国穆迪投资服务公司副总裁Sally Yim表示，“瑞信在这些年来不断遭遇各样的问题，一个拥有多种背景经历的人员，将有能力从全新的角度检视瑞信的策略。”瑞信股价盘初大涨8.8%。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收跌至近两周低点，银行股下挫
日本股市日经指数周二收挫，在震荡走势中跌至近两周低位，回吐早前涨幅。有报导称，巴塞尔委员会可能要求银行提高资本缓冲，以防利率大幅上升冲击，该报导打压银行股下跌。日经指数收低0.7%，报18,665.11点，为2月25日以来最低收盘位。东证股价指数跌0.5%至1,524.75点。
--中国股市：沪综指小幅收跌，银行股获利回吐牵累大盘
中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，昨日因政策面朦胧利好预期大涨的银行股，今日因获利回吐压力而整体走弱，尽管以创业板为代表的中小市值股票再度走强，但沪市大盘仍出现回调。沪综指收报3,286.068点，跌16.34点或0.49%；上证A股今日成交3,292亿元人民币，上日为3,589亿元。
--香港股市：收低近1%至近两个月低点，银行及地产股领跌
香港股市尾随中国股市走低，收在近两个月低点，银行股领跌，因忧心中国经济放缓。中国2月消费者物价涨幅升至1.4%，高于市场预期，但生产者物价下跌情形加剧，凸显出经济疲态加剧。香港挂牌的地产股亦下跌。标准普尔在一份报告中指出，香港地产销售可能在2015下半年面临更大压力，因利率走高且房市供给增加。恒生指数收盘下跌0.9%至23,896.98点，恒生国企指数重挫1.4%至11,507.63点。
--汇市：美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低
美元兑日圆触及八年高位，兑欧元触及近12年高位，因主要经济体货币政策分化的主题主导市场走势。中国生产者物价指数显示通缩风险上升，推动澳元跌至五周低位，也给美元带来支撑。美元兑日圆一度高见122.04日圆，为2007年7月以来高位，0851GMT时报121.88，涨幅为0.6%。欧元兑美元跌近1%，至1.0749。美元指数上涨近1%至98.47附近。澳元兑美元跌逾1%至0.7619。
--国际油市：布兰特原油期货下跌，美元走强压抑油价
布兰特原油期货回吐早盘多数涨幅，跌至58美元附近。虽然数据显示中国2月消费通胀复苏，一度提振原油上涨，但美元走强压抑油价。0831GMT，布兰特原油下滑0.4美元至每桶58.13美元，日内稍早曾攀升至58.72美元。美国原油下滑0.23美元至每桶49.77美元。交易商表示，能源信息供应商Genscape报告称，美国原油期货交割地库欣上周原油库存温和增加，这对美国原油期货构成支撑。
--全球金市：金价跌至三个月新低，受美联储加息预期打压
现货金跌至三个月新低，因市场再度预期美国年中将加息，且美元攀升至11年高位。现货金一度跌至12月1日以来最低1,159美元，随后削减跌幅，0832GMT时报1,157.91美元，跌幅超过8美元。
--金属期市：伦敦期铜下跌，因美元走坚
伦敦期铜下跌，美元走强挤压了昨日空头回补带来的涨幅；交易商在等待中国需求浮现的迹象。0825GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌约1%，报每吨5,815美元，前一交易日上涨2.2%。上海期交所交投最活跃的5月期铜上涨约0.5%至每吨42,230元人民币(合6,744美元)，隔夜曾触及一周高点。矿产大国智利遭逢严重旱灾，引发铜供给面的风险。
--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，ECB购债提振价格加速上涨
意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周二均跌至纪录新低，昨天欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的公债购买计划，欧元区核心国家公债价格上涨，今天提振二线国家公债上涨。意大利、西班牙和爱尔兰10年期公债收益率分别跌至1.238%、1.179%和0.811%的纪录低点。葡萄牙10年期公债收益率跌至1.72%，接近周五所及的纪录低位1.674%。TRADEWEB数据显示，德国10年期公债收益率亦跌至纪录低位0.28%。(完)
(整理 高琦 审校 杜明霞)
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路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。