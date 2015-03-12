《路透晚报》--3月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行意外降息，因经济增长乏力

韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。因为经济复苏逊于预期，韩国央行货币政策委员会将指标利率下调25个基点，至1.75%的纪录低位。

市场原预期央行至少再等一个月，以观察内需和出口是否复苏。委员会的投票结果为5-2，央行总裁李柱烈未说明反对者的理由。

--日圆贬值损及企业信心，削弱日本经济前景

调查显示，由于日圆贬值推高了原材料的进口成本，日本大型制造业者第一季信心指标恶化，而且第二季可能变成负值，这使得政府刺激经济的活动变得更加复杂。日本财务省和内阁府周四公布的季度调查显示，日圆疲软可能弊大于利。目前日本央行仍致力于大规模货币宽松计划，而美联储则更加接近升息，从而引发日圆新一轮跌势。1-3月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正2.4，去年10-12月为正8.1。第二季大型制造业景气判断指数料进一步恶化，降至负0.9。

--日本央行展开公关，帮助市场为通胀放缓做好准备

日本央行决策官员向投资者发出一致信号，表明他们认为没有必要为了应对油价跌势导致的通胀放缓，而再次扩大规模已然庞大的货币刺激措施。日本央行由九人组成的政策委员会中，有六位在过去两周里公开表示，虽然他们预期通胀将在未来几个月内趋于停滞，甚至下滑，但仍寄望消费回升将会推动消费者物价重新走升。这六位委员中包括央行总裁黑田东彦。

在诸多事件扎堆出现的关头，央行委员这么表态虽然可能是巧合，但内部意见分歧的央行政策委员会却以统一口径表态，表明央行在精心策划一场公关，希望能纠正市场的误解，即仅凭通胀暂时放缓这一点就会促使央行采取更多货币举措。据熟悉日本央行想法的消息人士称，这还表明日本央行许多内部人士对进一步扩大本已十分激进的刺激措施持保留意见。

--英国央行委员威尔称低油价只提供喘息空间，薪酬增长仍将支持加息

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称，油价下跌只是为英国央行暂时维持利率不变提供喘息空间，他说未来几个月的薪酬加速增长可能为加息提供支持。威尔在演讲中说：“与去年秋季我支持加息时相比，油价下跌确实提供了一定的喘息空间，但目前来看，也只是起到这点作用。”威尔认为，通胀前景同时面临着上行和下行风险。他表示，较低的通胀预期可能打击薪酬增长，这是“非常真实的”风险；但他担忧的是薪酬增长在加快而不是放缓。至于下行风险，威尔提到，油价下跌和英镑继续升值可能进一步压低通胀率。

--欧盟规定拖慢意大利帮助银行业减少不良贷款的进度--消息

消息人士称，意大利方面正在苦思良策，在帮助银行业剥离不良贷款的同时，还要避免触动更为严格的欧盟关于国家援助的规定。倘若按照欧盟允许在特殊情况下提供国家援助的规定来办，将使银行股东和次级债持有人蒙受损失，这是意大利政府希望避免的。意大利经济在三年衰退后出现初步复苏迹象，但国内银行业却被1,860亿欧元的坏账负担拖累。

意大利政府官员在2月时曾表示，希望数周内宣布成立一家新公司，可以发行政府担保的债券，用所得资金购买不良贷款。然有三位消息人士表示，欧盟执委会上月在一次非正式会晤时告知意大利官员，如果该国政府在不良贷款载体中取得少权股权或者提供国家担保，那么执委会则将之视同为一次银行纾困。一位熟悉此事的消息人士表示，银行方面将被要求以折价方式把不良贷款转至这个载体。但另一位知悉此事的消息人士表示，操作的空间“很有限”。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创一个月单日最大涨幅，受期货相关买盘激励

日本股市日经指数周四创下一个月来单日最大涨幅，投资者在股指期货结算前进场追高；市场冀望丰田汽车可能加薪，亦提振人气。日经指数收高1.4%，至18,991.11点，刷新15年收盘高位。东证股价指数涨1.4%至1,546.63点，33类股中有31类上扬。

--中国股市：沪综指收升1.8%至一个半月新高，金融地产股领涨

中国股市沪综指收升1.8%至一个半月新高。分析师指出，经过近3个月震荡调整，金融地产股的估值水平再度回落到历史中枢以下，从而具备吸引力及上涨空间，今日在金融地产板块整体领涨下，预计上证指数将会再度呈现升势，并挑战前期高点3,400点的压力。沪综指收报3,349.32点，涨58.42点或1.78%，此前高点为2015年1月27日的3,352.96点；上证A股今日成交4,062亿元人民币，上日为3,268亿元。

--香港股市：恒生指数小幅收高，中资银行股领涨

香港股市主要指数收高，银行股领涨，投资人预期中国当局允许地方债置换的计划将改善中资银行资产品质。恒生指数收高0.3%，至23,797.96点，恒生国企指数上涨1.3%，至11,565.80点。

--汇市：欧元触及12年低位后反弹，但兑美元跌至平价的前景未变

欧元兑美元触及12年低位后反弹小涨，为两周来首见上升，显示针对欧元的持续抛压暂时停歇。欧元 EUR= 最低跌至1.0494美元，为2003年1月以来最低，之后回升至1.0630，日内上涨0.8%。欧元近期的深跌，令欧元兑美元跌至平价的讨论升温，而上一次欧元/美元出现平价已是2002年的事。投资人目前静待今日稍晚公布的美国零售销售数据，以了解该数据是否会更加强化美联储年中升息预期。

--欧元债市：欧元区公债价格持续劲扬，市场将迎来新债供应潮

欧元区公债急涨势头持续进入第四天，因区内各国央行推进QE购债措施，一波新债发售预计将吸引到强劲需求。西班牙、意大利和爱尔兰将共计发售高达130亿欧元新债，期限不一，这将有助于缓解在欧洲央行本周开始购债计划后，对债券将出现稀缺的担忧。银行分析师强烈建议投资者利用今天的新债标售为长债持仓加码，因为欧洲央行的购债计划预计将令长债有出众表现。意大利和西班牙10年期公债收益率均下跌4个基点，分别报1.09%和1.06%；两国的30年期公债收益率都下跌超过10个基点，分别报1.87%和1.85%。

--国际油市：布兰特原油涨至58美元上方，得益于空头回补和地缘因素

布兰特原油盘中攀升至每桶58美元上方，为连续第二日上涨，因投机者在4月合约到期之前回补部位，但美元走强和美国原油库存上升限制油价涨幅。中东和北非地缘政治紧张局势也支撑原油期货价格。0820GMT，布兰特4月合约涨0.57美元至58.11美元。美国原油期货攀升0.43美元至每桶48.60美元。有分析师指出，油价出现任何涨势都会是短暂的，因为原油库存预计还会增加，受炼厂设备检修和美元兑欧元继续走强影响。

--全球金市：金价中止八连跌上扬1%，因美元从12年高位下滑

金价受空头回补推动上涨1%，中止八日连跌，因美元从近12年高位下滑，但围绕美国近期将升息的担忧加剧，令金价承压。现货金跳涨约1%，至日高每吨1,166.30美元。金价此前连续下跌了八天，周三触及12月1日以来最低点1,147.10美元。

--金属期市：伦铜跳涨，中国贷款数据优于预期引发空头回补

伦敦期铜跳涨，此前中国公布的贷款数据优于预期，需求前景因而显得更加光明，进而引发空头回补，在供应疑虑基础上带来更多支撑。0820GMT，LME三个月期铜跳涨1.77%至每吨5,831.50美元。上海主力合约5月期铜抹去稍早跌幅，攀升1%至每吨42,560元人民币(完)

(整理 高琦 审校 屈桂娟)

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