《路透晚报》--3月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国谋求加入中国支持的亚洲基础设施投资银行

英国表示，将谋求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员。AIIB是中国支持的最新地区组织，已引发美国对治理标准的担忧。AIIB去年在北京成立，以刺激运输、能源、电信等领域的投资。

分析师曾表示，这可能会挑战西方所主导的世界银行和亚洲开发银行。然而英国财政部周四表示，AIIB可望补足这些组织在亚洲区已完成的工作。英国财政部并称，本月将与其他创始成员举行会议，以就AIIB的治理原则及责任安排达成一致。英国是第一个谋求成为AIIB成员的主要西方国家。英国财政大臣欧思邦表示，加入这一银行将促进英国与中国等该地区国家的商业和投资关系。

世界银行行长金墉周五对中国参与成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)表示欢迎。“仅从需要更多基础设施支出的角度来看，毫无疑问，我们欢迎AIIB的加入。”他说。

--韩国拟6月推出人民币/韩元汇率期货合约--消息

据韩国企划财政部和韩国证交所的消息人士透露，韩国计划最早6月推出人民币-韩元汇率期货合约，以促进首尔的人民币-韩元交易市场。一位消息人士告诉路透，期货合约的单位为10万元人民币。目前已经有韩元兑美元，欧元和日圆汇率的期货合约。企划财政部次官Joo Hyung-hwan周五在首尔的一个研讨会上称，要想提振人民币-韩元交易市场，应该为投资者提供多种多样的金融产品。中国寻求提高人民币的国际使用范围，韩国也希望成为不断增多的人民币相关业务的全球交易中心之一，这两个亚洲贸易大国正努力推进在首尔直接交易的计划。

--主要基金经理人反对上海A股纳入MSCI新兴市场指数--消息

全球主要基金经理称，中国必须更大胆地进行市场改革，中国A股才能才能纳入明晟(MSCI)新兴市场指标股指。自去年11月沪港通启动之后，市场对中国A股纳入明晟新兴市场指数的预期升温。尽管中国极力游说，但一些全球最大的基金经理希望中国深化市场改革。由于缺少支持，6月MSCI进行年度检讨时A股纳入指数的希望恐要落空。由于多项议题造成资金进出中国资本市场不易且成本昂贵，这些议题缺乏进展，也令MSCI感到失望。

中国在海外上市的企业，已在MSCI新兴市场指数占了18.9%。若将中国内地股市纳入，可能引发有史以来最大规模的全球股市重配置，中国企业比重将升至27.7%。有些预测数字认为，这将带动3,000亿美元资金入中国股市。MSCI一名发言人拒绝评论。中国证监会及外管局皆未回应评论询问。

--美国工会与石油企业达成初步协议，以结束炼厂罢工

北美钢铁工人联合会(USWA)和熟知谈判的消息人士表示，联合会与石油企业已经达成初步协议，以结束35年来最大规模的炼厂罢工活动。新协议覆盖约3万名工人，有效期将为四年，比此前的协议长一年。该协议仍需要获得批准，可能不会马上结束所有炼厂的罢工，因为工会的地方分会可能仍需要解决悬而未决的问题。过去40天有12家炼厂遭受罢工冲击，其产能占到美国炼油产能的五分之一。新合同将涵盖艾克森美孚、英国BP、Valero Energy和雪佛龙等公司旗下炼厂。

--独家：石油公司按伊拉克政府要求，计划削减2015年在伊开发支出

伊拉克石油部一名高层官员表示，当局告知石油企业，低油价以及与伊斯兰国(Islamic State)的对抗，令该国在付款上发生困难，随后部分油企已提出大幅削减在伊开发支出。石油部在这封2月发出的信件中表示，采取削减举措的同时，应该维持目前产量甚至有所提高，信中要求油企最晚2月底作出回覆。一名高层官员表示，多数油企已经回覆，其中皇家荷兰/壳牌石油提出的削减规模最大--计划今年投资支出从24亿美元减少至15亿，降幅超过三分之一。他表示，BP打算从35亿美元调降至32.5亿；Lukoil由23亿下调至21亿；艾克森美孚表示将开发支出维持在18亿美元；Eni尚未回覆。

--阿根廷再遭挫败，美法官裁定花旗不得处理该国债券付息

一名美国联邦法官宣布，花旗集团不得处理阿根廷依据本国法律发行之部分公债的利息支付。这让资金匮乏的阿根廷在努力重返国际债券市场之际遭受挫败。美国曼哈顿地区法院法官葛利沙(Thomas Griesa)表示，如果让花旗处理这些美元计价债券的利息支付，将违反有关阿根廷须平等对待公债持有人的要求。葛利沙维持他去年7月28日作出的裁决，禁止花旗集团对估计约23亿美元的债券进行相关支付。阿根廷经济部拒绝立即置评。

[市场摘要]

--日本股市：触及15年收盘高位，连续第五周上扬

日本日经指数周五触及15年新高，连续第五周上涨，工业机器人生产商发那科(Fanuc)跳涨13%，有报导称其将考虑上调派息并回购股票。日股还受到欧洲央行量化宽松引发的新资金流入所支撑。日经指数收高1.4%至19,254.25点，创下2000年4月以来最高收盘位。本周日经指数累计上涨1.5%，为连续第五周上涨。东证股价指数升0.9%，至七年高位1,560.33点，指数连八周上扬。在33个类股中，有30个均为上扬。成交量高达32亿股，为去年11月以来最高，因日经及东证股价指数期货及期权合约周五结算。

--中国股市：沪综指收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨

中国股市沪综指收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨。分析师指出，今日金融股冲高回落，煤炭、有色类股虽然整体上涨，但其基本面较差，难以有效聚集市场人气，近日盘中热点轮动较快，增量资金入市意愿不强，量能放大不明显，沪指在3,400点的压力仍大。沪综指收报3,372.91点，涨23.59点或0.70%，此前高点为2015年1月26日的3,383.18点，该指数全周累计上涨4.06%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，上日为4,062亿元。

--香港股市：恒生指数收坚，受央行行长谈话所激励

香港股市主要指数收坚，中资金融股领涨；中国央行行长周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴。行长周小川谈话显示政府支持股市，令香港投资人受到激励。恒生指数收高0.1%，至23,823.21点，恒生国企指数上涨1.3%，至11,712.23点。本周恒生指数累计下跌1.4%，恒生国企指数累计上涨0.9%。

--汇市：欧元在重挫一周后企稳，兑美元看向平价水准

欧元在欧洲盘初下滑，上日的反弹使欧元兑美元较本周触及的12年低位上涨0.01美元。交易商和分析师称，反弹看来是暂时的，此前八天的跌势令欧元兑美元累计下滑5%，令美元升破很多银行明年的目标价位。

--欧元债市：二线国家公债收益率守在纪录低点附近，持续关注ECB购债

欧元区公债涨势暂歇，一些投资者针对央行首周购债引发的涨势进行获利了结。二线欧元区国家公债收益率持于纪录低点附近，投资者同时在评估欧洲央行QE计划实施初期的效果。

--国际油市：布兰特原油交投于57美元附近，逢低买盘构成支撑

布兰特原油期货交投于每桶57美元附近，受到投资者逢低买入的支撑，但美元企稳限制了油价上涨。美国炼厂工会与油企达成初步协议，有望结束炼厂工人罢工。亚洲投资者也在思量此事的影响。0835GMT，布兰特4月原油期货微涨0.02美元至每桶57.10美元。布兰特4月合约将于周一到期。美国原油期货上涨0.14美元至每桶47.19。美国4月原油合约将在3月20日到期。

--全球金市：金价连跌九日后持坚，但周线料仍下滑

金价在每盎司1,150美元上方持坚，因美元在大涨后出现疲态，但金价仍有可能于七周来第六周下跌，因市场担心美国很快会加息。0835GMT，现货金小升约5美元报每盎司1,158.85美元，之前连跌九日，为1973年8月以来最长的连跌纪录，当年为连续下跌了十天。金价本周迄今的跌幅近0.6%。

--金属期市：中国需求前景提振伦铜触及10日最高，周线料上扬

伦敦期铜触及10日高位，周线料将上扬，受助于今年稍晚矿场产量可能下降，加上交易商押注信贷放松可能改善中国需求。0835GMT时，LME三个月期铜攀升31.50美元，至每吨5,875.50美元。上海期交所5月期铜合约涨1.8%，至每吨42,840元人民币，中国贷款数据改善推动投资者回补空仓。其他金属方面，LME期铅是本月迄今表现最出色的金属品种，受需求改善提振，上涨5.4%。LME期锡则因需求不振挫跌，迄今为止下跌了3%。(完)

(整理 高琦 审校 王丽鑫)

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