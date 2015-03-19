《路透晚报》--3月19日

图为上海一家券商机构内，一名股民在查看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--瑞士政府调降经济成长预估，央行维持利率不变

瑞士政府调降对今明两年经济成长的预估，但表示，没有迹象显示经济严重减速。政府预计瑞士经济今明两年的增速分别为0.9%和1.8%，今年消费者物价将下降1.0%，2016年上升0.3%。

瑞士央行维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，一如路透调查访问的分析师预期，并维持活期存款利率在负0.75%不变。瑞士央行认为瑞郎被大幅高估，在一段时间内应该还会下跌；在制定货币政策时将继续考量汇率状况，及其对通胀和经济发展的影响。瑞郎在央行决议公布后走坚。

--路透短观调查：日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一

路透调查结果显示，日本3月制造业景气判断指数连续第二个月上升，但非制造业景气判断指数下跌，反映出日圆疲软对大型出口企业产生利好影响，同时也造成进口支出上升而拖累其它企业。

路透短观调查表明，日本央行4月1日公布的短观调查料显示大型制造业信心稳步改善。路透短观调查还凸显出，经济从去年上调消费税导致的衰退中复苏情况并不均衡。油价暴跌带来的好处尚未扩散至资源匮乏的日本整体经济。

--日本夏普拟裁减6,000个岗位，重组支出超2,000亿日圆--消息人士

一名消息人士周四表示，日本电子产品生产商夏普计划在全球裁减约6,000个岗位，该重组相关支出超过2,000亿日圆(17亿美元)。消息人士称，夏普这次将在日本通过提早退休裁减约3,000个岗位，在海外裁减3,000个岗位。这位消息人士拒绝署名，因此事尚未公开。

--韩国企划财政部长官：将在月底前决定是否加入亚投行

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，韩国将在本月底之前决定是否会加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行)(AIIB)。包括德国、英国和印度在内的20多个国家已经决定加入亚投行，而韩国官员最近几周就是否加入依然三缄其口。

--独家：印度将自伊拉克进口800万桶石油充实首个战略石油储备

印度料将趁着油价下跌之际，从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR)，为供给过剩的油市带来一些支撑力道。

两位知情消息人士表示，印度石油部周二指示国营炼厂印度石油公司(IOC)及印度斯坦石油公司(HPCL)各求购相当两艘巨型油轮(VLCC)运量的5-6月到货巴士拉原油，总计有800万桶。

--美国联邦储备理事会周三会后决议报导汇整：

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[市场摘要]

--日本股市：日经指数脱离15年高位，银行股出现获利了结

日本股市日经指数周四从15年高位回落，因投资者对近期上涨的银行类股等进行获利了结，日债收益率下滑可能令银行股受挫。日经指数收盘跌0.4%至19,476.56点，本日走势震荡。该指数在盘初一度触及15年高点19,557.17点。东证股价指数跌0.4%至1,575.81点。

--中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国股市沪综指小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。

沪综指收报3,582.27点，涨4.97点或0.14%，此前盘中高点为2008年5月20日的3,632.01点；上证A股今日成交6,103亿元人民币，上日为6,156亿元。

--香港股市：恒指收高1.5%，跟随亚股普涨之势

香港股市上扬，在美联储暗示将在一段时间内不会开始升息后，几乎所有亚股都齐现涨势。恒生指数涨1.5%，报24,468.89点；恒生国企指数攀升1.2%，报12,122.20点。恒生指数成分股总成交量为16亿股。

--汇市：美元收复早前多数失地，关注瑞士和挪威央行会议

美元收复早前的多数失地，此前在美联储会后创下18个月最大单日跌幅，这次的联储声明在利率问题上的立场要比预期审慎许多。

欧洲早盘时段，欧元回吐多数涨幅，因交易员买回美元。欧元兑美元下跌2%至1.0631，脱离在隔夜市场触及的高位1.0920美元。美元/日圆 扳回一些失地，升至120.69日圆，日内涨约0.5%，美元/日圆隔夜低见119.29，为2月27日以来最低，为近三周来首次跌破120.00。

--欧元债市：德国公债收益率触及纪录新低，因美联储暗示不急于升息

德国公债收益率(殖利率)触及纪录低位，因美联储调降经济成长及通胀预估，暗示不急于升息。德债收益率尾随美债及日债跌势，因美国可能暂缓收紧货币政策的态度，令全球投资人如释重负。

德国10年期公债收益率开低2个基点，触及纪录新低0.18%。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌9个基点，分别报1.25%和1.21%。

--国际油市：布兰特原油期货跌向55美元，因原油库存意外大增

布兰特原油期货跌向每桶55美元，此前美国原油库存增幅意外大于预期，不过油价跌势因美元走弱而受限。0842GMT，布兰特5月原油期货跌0.77美元，至每桶55.14美元，上日一度跳涨6%，因美元挫跌。4月美国原油期下跌1.60美元至每桶43.06美元，上日结算价升1.20美元或近3%。

--全球金市：现货金触及近两周高位，FED温和立场打压美元

金价续涨，升至近两周高位，因美联储暗示放慢升息脚步，并对美国经济成长持审慎看法后，美元挫跌。0853GMT，现货金报每盎司1,166.15 美元，稍早升至1,177.46美元，为3月9日以来高位。金价周三劲升1.6%，为1月30日以来最大单日涨幅。

--金属期市：伦铜上涨脱离一个月低位，因美元下跌

伦敦期铜上涨逾1%，昨日曾跌至一个月低点，由于美国开始升息的时间可能推后，美元因此下跌。0839GMT，LME三个月期铜涨1.24%至每吨5,740.50美元，脱离周三所及的低点5,621.50。沪铜跌1%至41,720元人民币，脱离盘中触及的一个月低点41,120元人民币。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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