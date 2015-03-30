《路透晚报》--3月30日

图为上海一家券商机构内的股民在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本2月工业生产降幅创8个月最大，令人担忧内需疲弱

日本2月工业生产降幅为八个月最大，机械、汽车和电子行业产出下降，这一令人担忧的迹象表明，内需可能停滞不前。

分析师之前预期到工业生产会下降，因为许多企业料因农历新年假期而削减产出，但2月工业生产较前月下降3.4%，比预估糟糕的多，差不多是预估中值下降1.8%的二倍。制造商未来几个月的预测预示工业产出仍将逐步反弹，但前景不太确定。

--韩国央行总裁称消费疲弱是抑制经济成长的最主要因素

韩国央行总裁李柱烈称，内需(特别是消费疲弱)是伤害经济复苏速度的主要因素。这促使韩国央行本月稍早调降利率，因意识到复苏的速度远较预期缓慢。

“就出口来说，出口量有所增长，但这不能视为大幅调整经济展望的一个因素。”李柱烈称，韩国认为很难快速脱离当前的困境，但将逐步随着全球经济的改善而逐渐复苏。

--欧洲央行和英国央行就英国清算所处理欧元交易达成协议

欧洲央行和英国央行达成一项协议，该协议将加强对英国清算所处理欧元定价证券的金融支持，结束一项长期法律争端。

此前一项法庭判决导致欧洲央行搁置一项政策，该政策要求处理欧元定价证券的清算所必须设在欧元区。欧洲央行和英国央行周日宣布一项联合声明，称他们已经同意延长一项协议，按照该协议，欧洲央行可以为英国央行提供欧元。同时，英国央行将向欧洲央行提供英国清算所重大欧元清算业务的信息。

公司面主要消息：

* 熟知事态的消息人士指出，私募基金业者美国华平投资集团已向投资人表示，将会试图筹集一档新的120亿美元全球基金，而该集团才在两年前筹集一档112亿美元基金。消息人士要求不要具名，因为筹资的过程并未公开。华平投资集团则是拒绝置评。

* 日本夏普的一位主管表示，夏普的Sakai工厂将继续生产太阳能电池产品，有关夏普将出售或退出太阳能业务的传闻不实。陷入亏损的夏普正在商谈2012年以来的第二笔援助方案，银行要求公司进行大刀阔斧的改革并退出亏损业务。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡上行，能源类股因油价疲弱表现弱于大盘

日本日经指数周一震荡上行，因投资者继该股指上周大跌后逢低买回股票，但能源类股因油价延续跌势而弱于大盘。

日经指数涨0.7%，至19,411.40点，稍早跌至平盘下方。东证股价指数涨0.3%，至1,557.77点；JPX-日经400指数小升0.3%，至14,182.85点。

--中国股市：沪综指收升2.6%至七年新高，一带一路概念股及房产股领涨

中国股市沪综指放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。分析师指出，在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，今日沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨；而午后有关央行或会放松二套房贷的传言，给炽热的股市再添一把柴，大盘节节攀高。

沪综指收报3,786.57点，大涨95.47点或2.59%，这是1月21日以来最大单日涨幅；此前收盘高点为2008年3月21日的3,796.57点。上证A股今日成交6,893亿元人民币，上日为5,057亿元。

--香港股市：恒生指数创逾两个月最大单日涨幅，政策利好助燃期望

香港恒生指数录得逾两个月来最大单日涨幅，因投资者押注更多的基础项目支出及政策刺激措施，将会重振中国经济。

恒生指数上涨1.5%，至24,855.12点，涨幅为1月21日以来最大。恒生国企指数大涨3.4%，至12,306.56点，创今年以来最大单日涨幅。恒生成份股成交量27亿股。

--汇市：希腊变数打压欧元，利率前景支撑美元

欧元下跌，受希腊与国际债权人是否能达成协议的不确定性打压。若达成协议，将协助希腊在4月20日用尽资金之前取得融资。

美元普涨，因美联储主席叶伦先前讲话，巩固美联储今年稍后将开始逐步加息的看法。美元兑日圆小升0.3%至119.50。欧元兑美元下滑0.6%，报1.0830。

--国际油市：油价扩大上日跌势，因伊朗与六大国试图达成核协议

油价扩大上一交易日跌势，因伊朗与六大国试图达成协议；如果取消针对伊朗的制裁，那么将增加油市供应。

0828GMT时，布兰特5月原油期货下挫0.20美元，至56.22美元，上周五因市场开始消化六大国与伊朗达成协议的可能性而大跌5%。美国5月原油期货下滑0.46美元，至48.41美元。

--全球金市：金价下滑1%，因叶伦暗示可能在今年稍后升息

金价连续第二个交易日下滑，进一步远离三周高位，此前美联储主席叶伦暗示可能在今年稍后升息。 现货金一度下跌1%至每盎司1,186.75美元，0732 GMT时下跌0.9%至每盎司1,188.65美元。美国4月期金下跌1%至每盎司1,187.90美元，因美元兑欧元和一篮子主要货币上涨。

--金属期市：伦敦期镍跌至近六年低位，因需求疲软

伦敦期镍跌至近六年低点，受累于不锈钢需求减少，及担心马来西亚实施新税可能引发更多镍金属进入市场。

伦敦金属交易所(LME)期镍跌逾1%，至2009年5月以来低位每吨13,105美元，0737GMT时回升至13,315美元，日内跌幅为0.1%。上海期货交易所新合约镍期货在上市第二个交易日中下滑4%，终场收低2.7%报每吨98,430元人民币。

LME三个月期铜部分抹去上周五近2%的跌幅，攀升0.7%报每吨6,098美元。主要消费大国中国的买兴一直寥寥，近期价格上涨伤及需求。沪铜主力合约6月期铜收盘变动不大，报每吨43,830元人民币。(完)

(整理 龚芳；审校 高琦)

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