《路透晚报》--3月31日

图为面值500的欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国2月实质零售销售较前月降0.5%，较上年同期增长3.6%

德国联邦统计局公布，2月实质零售销售较前月下滑0.5%，为9月以来首见，较上年同期增长3.6%；路透预估分别为下滑0.7%和增长3.7%。

联邦劳工局公布，德国3月经季节调整的失业人口减少1.5万人至279.8万；路透调查预估为减少1.2万。3月经季节调整的失业率触及纪录新低6.4%，2月为6.5%。

--日本央行总裁称2015财年下半年通胀率料将上升

日本央行总裁黑田东彦表示，只要油价没有持续下跌，2015财年下半年通胀率料将大幅加速。由于油价较去年下跌，消费者物价有可能出现短暂下滑。黑田称，2015财年前后达成2%通胀率的可能性偏高。

此外，日本央行表示，将在4月进行的首个购债操作中增加对短期日债的购买量。该行将在4月首个购债操作中买入3,750亿日圆的一年期到三年期日本公债，高于3月最后一次操作中的3,000亿日圆。央行同时将增加对三到五年期公债的购买量，从3,500亿日圆提高到3,750亿日圆。

--韩国央行3月会议记录显示，有两位官员投票要求维持利率不变

韩国央行公布的会议记录显示，在3月央行会议上，有两位决策者持不同意见，投票要求维持利率不变，他们分别是货币委员会委员文宇植和Chung Hae-bang。两位委员这么做，是出于担心降息对提振消费和投资的效果有限，反而会因为提高家庭债务而产生更大的负面影响。

韩国央行在3月12日的政策会议上决定将利率降至1.75%的纪录低点，以防止当前的经济复苏失去动力。韩国央行总裁李柱烈表示，之所以决定降息，是因为今年稍早公布的数据出现了疲软迹象。

--韩国2月工业生产反弹速度快于预期，但基本趋势仍疲弱

受汽车和半导体业带动，韩国2月工业生产较上月强劲反弹，但基本趋势显示，制造业活动依然温和，突显出经济复苏脆弱。2月经季节调整的工业生产较前月上升2.6%，路透调查预估为增长0.4%。

但今年前两个月工业生产平均水准较第四季平均水准下滑0.3%；此数据能够更真实地反映制造业活动状况。2月工业生产较上年同期下降4.7%，降幅大于分析师预估的下滑1.5%。

--瑞意银行成首家与美司法部达成涉税和解的瑞士银行业者

美国司法部称，瑞士私人银行瑞意银行(BSI SA)通过向美国司法部支付2.11亿美元罚金，免于因涉嫌涉税犯罪遭起诉，成为美国司法部自愿披露计划中，首家达成不起诉协议的瑞士银行业者。 根据周一签署的这项不起诉协议，在截止2013年的数十年中，瑞意银行协助上千名美国客户在瑞士开设账户，并向税务机关隐瞒这些账户持有的资产和收入。预计将有众多瑞士银行业者也将随之达成和解。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低1.1%，因投资者季末获利了结

日本股市日经指数周二收低，回吐稍早涨幅，因为投资者在本季度最后一个交易日了结获利。日经指数跌1.1%至19,206.99点，盘中走势震荡，早盘一度触及19,607.25点。日经指数本月上涨2.2%，连续第三个月录得月线升幅。该指数1-3月共上涨10%，为连续第四个季度上涨。

--中国股市：沪综指逆转收低逾1%，房地产股冲高回落拖累大

中国股市沪综指收低逾1%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，受楼市调控政策松绑激励，房地产股及基建等相关板块开盘即大涨，带动大盘冲高；不过这种由小盘股转向权重股的热点转换并未得到认同，房地产股后续冲高动能不足，午后冲高回落，并带动大盘由升转跌。

沪综指收报3,747.899点，跌38.669点或1.02%，此前最大单日跌幅为3月3日的2.2%。不过本月沪综指累计上涨13.2%，是今年来最好月度表现。上证A股今日成交7,183亿元人民币，上日为6,893亿元。

--香港股市：收盘上涨，受中国内地楼市新政提振

香港股市收盘上涨，受中国央行放松部分购房贷款限制的决定提振。香港恒生指数收盘小涨0.2%，至24,900.89点；恒生国企指数涨0.3%，至12,346.09点。恒生指数成分股总成交量为26亿股。

恒生指数早盘曾上涨0.5%，触及六个月高位，在港上市的内地公司股价上涨，有迹象显示有新资金从内地流入香港。不过恒生指数午盘回吐一部分涨幅。

--汇市：欧元兑美元料创历史最差季度表现

欧元兑美元下跌0.7%，至1.0760，使得欧元本季度或将录得历史上最差季度表现，因投资者押注欧美货币政策之间的分化将越来越明显。欧元兑欧洲央行的贸易加权货币篮子也创下最差季度表现，今年以来累计下跌8%左右。 受美元兑欧元的涨势提振，美元指数有望创下2008年以来的最佳季度表现，涨幅或达9%。美元兑日圆小涨0.1%，至120.17日圆。

--国际油市：油价续跌，伊朗核谈判截止期限将至

原油期货扩大跌幅，因伊朗和世界六大国加快谈判步伐，以达成初步协议减轻对伊朗的制裁，并允许更多伊朗原油进入全球市场。

0807 GMT，布兰特原油下滑0.72美元至每桶55.57美元。美国原油期货下跌0.84美元至每桶47.84美元。

--全球金市：金价料连续第二个月下滑，受美国升息预期打压

金价小幅下跌，可能连续第二个月月线下滑，受到对美联储将在今年升息的预期打压。

0850 GMT，现货金跌至每盎司1,180.10美元，稍早触及一周低点1,179.55美元。金价3月迄今跌去2.5%，并有可能连续第三个季度录得跌幅。美国4月期金下滑0.41%，报每盎司1,179.9美元。

--金属期市：伦敦期镍接近六年低点，月度料录得近10%跌幅

伦敦期镍跌至接近六年低点，受动能卖压拖累，不过之后缩减跌幅，但月度料录得将近10%的跌幅，因供应创纪录新高，不锈钢需求疲弱打压镍价。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度续跌至12,400美元，为2009年5月以来最低，0729 GMT时削减跌幅报12,740美元，本月迄今跌幅达到9.6%，今年迄今跌幅近16%。

LME指标期铜下滑0.1%报每吨6,075美元，稍早涨约0.5%，周五跌近2%。上海期货交易所主力6月期铜合约下跌0.6%，报每吨43,350元人民币；期镍跌3.4%。(完)

(整理 龚芳；审校 高琦)

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