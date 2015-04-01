《路透晚报》--4月1日

图为东京一家券商门外行人的身影和日经指数走势图叠加在一起。 REUTERS/Issei Kato

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区3月制造业PMI上升，欧元疲弱推动出口

欧元区3月制造业扩张步伐要快于此前预期，增添了经济正在回升的凭证。任何经济好转的迹象自然令欧洲央行欣慰。Markit公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.2，创10个月高点，初值为51.9。这是该指数连续第21个月高于荣枯分界线50。

德国3月制造业扩张步伐创近一年来最快，预示第一季成绩将不俗。3月Markit制造业PMI终值升至52.8，高于2月的51.1及初值52.4；该数值创下2014年4月以来最高，也是连续第四个月站在荣枯分水岭50上方。

法国制造业萎缩速度在3月放缓。3月制造业PMI终值升至48.8，高于2月终值为47.6，因新订单萎缩速度放缓。3月终值也高于初值的48.2。调查似乎暗示，制造业和行业聘雇情况的最糟糕时期或已过去。

意大利3月制造业活动成长速度创下11个月以来最快，显示经济在长期低荡后出现复苏迹象。制造业PMI升至53.3，连续第二个月持于荣枯分水岭50上方。2月为51.9。Markit表示，对海外客户销售表现强劲，帮助新订单指数从2月的51.2升至54.5。出口订单则以九个月内最快增速上升。意大利料将在2015年摆脱三年的经济衰退和停滞。

--英国3月制造业成长增速创八个月以来最快

英国3月制造业成长增速创八个月以来最快，受内需强劲以及出口订单增长提振。Markit表示，英国3月制造业PMI从2月的54.0升至54.4，为2014年7月以来最高，略高于分析师预估的54.3。这可能有助于弥补英国国内服务业疲弱的影响。有迹象显示投资需求和出口订单开始增温，这有利于英国经济成长更加站稳脚跟。Markit称，新出口订单继2月萎缩后，在3月创下了去年8月以来最快增速。投入物价继续快速下滑，反映出油价暴挫带来的影响。

--韩国3月出口下滑且通胀率创16年低位，央行降息压力升高

韩国3月出口降幅为两年来最大，通胀率则创下1999年以来最低；经济动能走弱，使得韩国央行承受再次降息的压力。3月出口较上年同期下降4.2%，创2013年2月来最大跌幅；路透调查预估为下降1.8%。3月进口较上年同期下降15.3%，因内需仍疲弱和受全球能源价格下滑影响。进口下滑使3月贸易顺差达到创纪录的84亿美元。 受能源价格下降和消费者需求疲弱影响，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上涨0.4%，为1999年7月以来最低升幅，表现符合路透调查预估。

--日本3月制造业PMI终值降至50.3，因国内订单下降

日本制造业活动3月份扩张速度较前月放缓，因国内订单在近一年内首次出现下降，表明日本经济复苏势头或许正在消退。Markit/JMMA日本3月制造业PMI终值为50.3，略低于50.4的初值，也低于2月份的51.6。

此外，日本央行一份备受关注的季度短观调查显示，截至3月止三个月大型制造企业信心持稳，但未来料略微恶化，这一迹象令人担心日本政府为提振经济所作的努力。日本3月大型制造业景气判断指数持平三个月前水准，报正12，低于路透调查预估中值的正14。

--希腊经济部长称下周将与债权人达成协议，但最大港口不会完全私有化

希腊经济部长George Stathakis周三表示，该国下周将与欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)就改革方案达成协议。如果达成一致，将有助于希腊获得剩余的援助资金。

Stathakis还说，政府不打算出售该国最大港口比雷埃夫斯港67%股份，但会与投资者建立合资公司，且希腊政府将保留数量不小的股份。

--伊朗核谈判参与各方仍在努力

六大国与伊朗的会谈已超过周二的截止期限，但尚未达成阻止伊朗核计划的协议大纲，谈判因此延长一天。双方接近达成协议，但在取消联合国制裁等关键性细节上并未取得一致。

中国周三警告称，若伊朗与六大国的核谈判陷入僵局，将前功尽弃，并呼吁妥协。“为协商提供政治指引相当重要...缩小分歧也很重要，”中国外长王毅离开洛桑后，由中国代表发表的声明表示。

德国代表团一位消息人士周三表示，伊朗和六大强国就伊朗核计划的谈判尚未达成初步的政治协议，但若各方展现善意，有可能达成一项协议。“进展有限，”这位消息人士说。这项谈判已进入第七天。“没有任何共识，但若各方都有善意，达成协议是有可能的。”

[市场摘要]

--日本股市：收盘低于关键支撑位，因遭获利了结且央行短观调查报告疲弱

日本股市周三收低，投资者在日本新财年首个交易日对近期上涨个股了结获利，且之前公布的日本央行短观调查报告令人失望。日股1-3月当季创五个季度以来最大单季涨幅。

日经指数今日下跌0.9%，报19,034.84点，自2月3日以来首度收盘低于25日均线位置，目前该均线切入位在19,158.60点。东证股价指数跌0.9%至1,528.99点，JPX日经400指数跌1.0%至13,890.43点。

--中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘

中国股市沪综指收涨1.7%，冲破3,800点整数关口至逾七年新高。分析师指出，继昨日调整后，今日大盘再续涨势，个股走势全面活跃；中小盘股表现强势领涨大盘，金融地产等权重股则略显疲弱，但整体成交量未能有效放大。

沪综指收报3,810.29点，涨62.40点或1.66%，此前收盘高点为2008年3月17日的3,820.05点；上证A股今日成交5,902亿元人民币，上日为7,183亿元，较上一日交易日减近二成。

--香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升

香港股市上涨，因中国之前公布的一项制造业调查好于预期，初创股飙升，因中国允许保险公司投资香港创业板。

中国3月官方制造业调查显示，制造业活动3个月来首次扩张，但扩张幅度不大，且订单依然疲软，从而强化了对于政府应进一步放松政策以刺激经济的呼声。

恒生指数上涨0.7%，至25,082.75点，恒生国企指数上涨1.6%，至12,537.28。

--汇市：美元下跌，市场在美国非农就业数据公布前寻找方向

美元下跌，因日本央行短观调查疲弱拖累了东京股市，但帮助提振了日圆；与此同时中国经济数据有所好转，为澳元和新西兰元提供了支撑。

法国和德国3月份采购经理人指数(PMI)终值小幅改善，进一步表明欧元区经济正从非常低的水平反弹，对欧元起到了幅度很小的提振作用。美元兑日圆跌0.2%至119.83日圆；欧元则是上涨0.2%至1.0789美元。

--欧元债市：德债收益率守于纪录低位附近，分析师预期新债买需强劲

德国公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近 ，分析师预测符合欧洲央行购买计划的新债发行将涌现高买气。

德国10年期公债收益率持稳为0.19%，距离纪录低点0.165%不远。希腊10年期公债收益率小升7个基点，至11.74%，葡萄牙、意大利与 西班牙同档券种则小跌1-2个基点。

--国际油市：油价小跌，因伊朗核谈判期限延长

油价小跌，外界猜测围绕伊朗核计划的谈判将在最后一刻达成协议，这将允许更多伊朗原油出口到全球市场。

0818GMT，5月布兰特原油期货跌0.1美元，至每桶55.01美元，周二结算价跌1.18美元。受有关伊朗与六大国将达成核交易预期的影响，该合约上周周线下滑8%。5月美国原油期货下滑0.33美元，至每桶47.27美元，周二结算价跌1.08美元。

--全球金市：金价4月开局小涨，因美元下滑

金价因美元回落而上扬，以涨势为4月行情拉开序幕；但对美联储今年势将升息的预期限制了金价涨幅。0820GMT, 现货金升至每盎司1,185.50美元，3月份累计下跌2.4%。美国4月期金涨0.25%，报每盎司1,185.90美元。

--金属期市：LME期铜持稳，期镍挫跌至六年新低

伦敦期铜价格持稳，此前数据显示，中国3月制造业活动略微好于预期；期镍价格则挫跌至六年新低，受中国镍生铁厂商出售存货筹集现金的影响。

0704GMT，LME三个月期铜几无变动，报每吨6,037.50美元，上日曾小跌。6月沪铜缩减跌幅至1.2%，报每吨43,260元人民币。

LME期镍反弹0.9%，此前触及六年低点12,310美元。上海期镍一度下滑5%，终场收低3.6%。(完)

(整理 龚芳；审校 高琦)

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