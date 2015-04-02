《路透晚报》--4月2日

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行调查称，消费税上调仍在抑制家庭消费
日本央行的一项调查显示，在去年提高消费税之后，近60%的日本家庭削减支出，而且大多数家庭将继续控制消费，这突显出要重振勉强摆脱衰退的日本经济所面临的挑战。调查还显示，虽然日本家庭认为经济形势在好转，收入也在增加，但他们依然不愿增加支出，突显出日本央行必须掌握微妙的平衡，一方面要努力推高通胀，但同时又不能让消费降温。
受访者中有59.8%称他们因为加税而缩减支出，原因在于商品及劳务价格上扬。当被问及他们缩减支出持续时间有多久时，75.3%受访者称他们一直到现在都持续缩减支出。尽管日本央行积极放宽政策以求达成2%通胀目标，但调查显示，家庭对于物价的预期同三个月前几乎没有变化。81.6%的受访者表示，他们预期一年后物价将上涨，12月时持此看法的受访者比例为80.8%。
--日本央行短观调查称，企业预期CPI未来一年上升1.4%
央行公布的短观调查显示，日本企业预期消费者物价(CPI)从现在起未来一年内将平均上升1.4%，与三个月前的预估持平。这突显出他们对央行承诺在本财年实现2%的通胀率目标能否兑现的疑虑。接受调查的公司还预计，消费者物价在未来三年内年增长1.6%，未来五年内的年增幅也为1.6%。
--欧洲央行执委劳滕施莱格对量化宽松效力存疑
欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在接受德国经济周刊的专访时，对于欧洲央行买债计划的效力提出质疑。她被引述称，“有鉴于欧元区的低利率，我怀疑购买资产计划的效果是否达成理想中的水平。”她亦警告道，低利率可能引发资产价格泡沫。“在低利率情况下，有投资行为过于冒险、过热，或其他资产容易形成价格泡沫的风险。”
--韩国经济呈现些微复苏迹象，一些重要指标反弹--企划财政部长官
企划财政部长官崔炅焕指出，随着经济指标的反弹，资产市场活动上升，韩国经济正呈现些微的复苏迹象。近来重要指标反弹，包括2月所有行业活动较前月上升2.5%，全数扳回1月2.0%的跌幅还有余。2月零售销售按月亦上升2.8%，自1月的下滑2.8%复苏。
他指出，在低油价、韩元走贬和低利率的环境下，股市活动和房地产交易在扩张性宏观政策的支撑下，已有所增加。
--澳洲3月TD-MI通胀指标自五年低位回升，但核心通胀持续放缓
澳洲一项民间通胀指标显示，因汽油价格反弹，3月通胀自五年低位回升；但核心通胀进一步放缓，表明央行有空间最早在下周进一步降息。3月TD-MI通胀指标较前月上升0.4%，2月为持平；较上年同期上升1.5%，升幅高于2月的1.3%，但仍远低于澳洲央行2-3%的目标区间。
此外，澳洲2月止三个月职位空缺数量增加0.8%，达到2012年底以来高位，显示劳动力需求改善出现一些希望迹象。
--世行报告称俄罗斯经济今明两年料均萎缩，中期前景黯淡
世界银行报告称，由于西方制裁的影响挥之不去，且油价持续处在低位，俄罗斯将面临一段较长时期的经济衰退。根据世行预估的基准情境，俄罗斯经济在2015年和2016年料分别萎缩3.8%和0.3%，中期成长前景黯淡。世行的俄罗斯事务首席经济学家Birgit Hansl表示，“进行调整，以适应新油价现实和制裁下的环境，”这是一项关键的政策挑战。“如果更多地着眼于中期，俄罗斯面临的主要挑战在于投资持续匮乏。”
[市场摘要]
--日本股市：日经创2月中以来最大单日涨幅，受空头回补及期望央行买盘
日本股市日经指数周四上涨，从三周低点反弹， 因受到空头回补的提振，且市场寄望日本央行进场买股。
日经指数收高1.5%至19,312.79点，创下2月12日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数涨1.7%至1,554.17点，JPX-400日经指数也涨1.7%至14,126.63点。
--中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振
中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。
沪综指收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数今日收升2.928%再创历史新高。
--香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振
香港股市恒生指数升至七个月高点，成长概念股飙升，因市场预期将有内地新资金流入。
恒生指数收高0.8%，报25,275.64点；恒生国企指数涨1.0%，报12,663.12点。恒生成份股成交量22亿股。
--汇市：疲弱美国经济数据令美元人气受损，助欧元站上1.08美元
美元下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。
美元指数下跌0.45%至97.743，美元兑日圆跌至119.49日圆，欧元兑美元涨0.6%至1.0831美元。
--欧元债市：公债收益率脱离低位，投资人审慎观望美国非农就业数据
欧元区公债收益率(收益率)守在纪录低位略上方，由于美国稍晚将公布重要就业数据，欧洲即将进入长周末假期，而希腊融资问题尚未解决，因此投资人不太愿意押注收益率进一步下跌。
10年期德国公债收益率小幅攀升至0.18%，欧元区其他公债走势亦与德债雷同。
--国际油市：油价继上日大涨后回落，焦点重回伊朗核谈判
原油期货下跌，从上日大涨后回落，外界揣测仍在进行的伊朗核谈判可能会达成协议，伊朗原油出口可能增加，给价格构成压力。 0828GMT，布兰特原油期货5月合约跌0.1美元至57.00美元，周三结算上涨1.99美元。5月美国原油期货跌0.01美元，至每桶50.08美元；上日收涨2.49美元，涨幅为5.2%。
--全球金市：金价守住涨幅，市场预计美国非农就业数据将令人失望
金价在每盎司1,200美元上方徘徊，守住上日创下的两个月最大涨幅，因美国民间就业数据疲软，预示非农就业报告可能令人失望。
0830GMT时，现货金报每盎司1,202.70美元；周三曾攀升1.8%，创1月30日以来的最大单日涨幅，几乎反转了3月全月2.4%的跌幅。美国6月期金跌0.46%，至每盎司1,202.7美元。
--金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振
伦敦期镍上涨近2%，受技术性买盘提振，本周稍早镍价大跌后中国贸易商增加了进口量。
0726 GMT时，LME指标期镍跳涨1.9%至每吨12,950美元，从上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周线跌幅。LME期铜报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。(完)
(整理 龚芳；审校 高琦)
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路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。