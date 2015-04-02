《路透晚报》--4月2日

图为俄罗斯卢布和电脑屏幕上的卢布兑美元汇率走势图。 REUTERS/Kacper Pempel

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行调查称，消费税上调仍在抑制家庭消费

日本央行的一项调查显示，在去年提高消费税之后，近60%的日本家庭削减支出，而且大多数家庭将继续控制消费，这突显出要重振勉强摆脱衰退的日本经济所面临的挑战。调查还显示，虽然日本家庭认为经济形势在好转，收入也在增加，但他们依然不愿增加支出，突显出日本央行必须掌握微妙的平衡，一方面要努力推高通胀，但同时又不能让消费降温。

受访者中有59.8%称他们因为加税而缩减支出，原因在于商品及劳务价格上扬。当被问及他们缩减支出持续时间有多久时，75.3%受访者称他们一直到现在都持续缩减支出。尽管日本央行积极放宽政策以求达成2%通胀目标，但调查显示，家庭对于物价的预期同三个月前几乎没有变化。81.6%的受访者表示，他们预期一年后物价将上涨，12月时持此看法的受访者比例为80.8%。

--日本央行短观调查称，企业预期CPI未来一年上升1.4%

央行公布的短观调查显示，日本企业预期消费者物价(CPI)从现在起未来一年内将平均上升1.4%，与三个月前的预估持平。这突显出他们对央行承诺在本财年实现2%的通胀率目标能否兑现的疑虑。接受调查的公司还预计，消费者物价在未来三年内年增长1.6%，未来五年内的年增幅也为1.6%。

--欧洲央行执委劳滕施莱格对量化宽松效力存疑

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在接受德国经济周刊的专访时，对于欧洲央行买债计划的效力提出质疑。她被引述称，“有鉴于欧元区的低利率，我怀疑购买资产计划的效果是否达成理想中的水平。”她亦警告道，低利率可能引发资产价格泡沫。“在低利率情况下，有投资行为过于冒险、过热，或其他资产容易形成价格泡沫的风险。”

--韩国经济呈现些微复苏迹象，一些重要指标反弹--企划财政部长官

企划财政部长官崔炅焕指出，随着经济指标的反弹，资产市场活动上升，韩国经济正呈现些微的复苏迹象。近来重要指标反弹，包括2月所有行业活动较前月上升2.5%，全数扳回1月2.0%的跌幅还有余。2月零售销售按月亦上升2.8%，自1月的下滑2.8%复苏。

他指出，在低油价、韩元走贬和低利率的环境下，股市活动和房地产交易在扩张性宏观政策的支撑下，已有所增加。

--澳洲3月TD-MI通胀指标自五年低位回升，但核心通胀持续放缓

澳洲一项民间通胀指标显示，因汽油价格反弹，3月通胀自五年低位回升；但核心通胀进一步放缓，表明央行有空间最早在下周进一步降息。3月TD-MI通胀指标较前月上升0.4%，2月为持平；较上年同期上升1.5%，升幅高于2月的1.3%，但仍远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

此外，澳洲2月止三个月职位空缺数量增加0.8%，达到2012年底以来高位，显示劳动力需求改善出现一些希望迹象。

--世行报告称俄罗斯经济今明两年料均萎缩，中期前景黯淡

世界银行报告称，由于西方制裁的影响挥之不去，且油价持续处在低位，俄罗斯将面临一段较长时期的经济衰退。根据世行预估的基准情境，俄罗斯经济在2015年和2016年料分别萎缩3.8%和0.3%，中期成长前景黯淡。世行的俄罗斯事务首席经济学家Birgit Hansl表示，“进行调整，以适应新油价现实和制裁下的环境，”这是一项关键的政策挑战。“如果更多地着眼于中期，俄罗斯面临的主要挑战在于投资持续匮乏。”

[市场摘要]

--日本股市：日经创2月中以来最大单日涨幅，受空头回补及期望央行买盘

日本股市日经指数周四上涨，从三周低点反弹， 因受到空头回补的提振，且市场寄望日本央行进场买股。

日经指数收高1.5%至19,312.79点，创下2月12日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数涨1.7%至1,554.17点，JPX-400日经指数也涨1.7%至14,126.63点。

--中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。

沪综指收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数今日收升2.928%再创历史新高。

--香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振

香港股市恒生指数升至七个月高点，成长概念股飙升，因市场预期将有内地新资金流入。

恒生指数收高0.8%，报25,275.64点；恒生国企指数涨1.0%，报12,663.12点。恒生成份股成交量22亿股。

--汇市：疲弱美国经济数据令美元人气受损，助欧元站上1.08美元

美元下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。

美元指数下跌0.45%至97.743，美元兑日圆跌至119.49日圆，欧元兑美元涨0.6%至1.0831美元。

--欧元债市：公债收益率脱离低位，投资人审慎观望美国非农就业数据

欧元区公债收益率(收益率)守在纪录低位略上方，由于美国稍晚将公布重要就业数据，欧洲即将进入长周末假期，而希腊融资问题尚未解决，因此投资人不太愿意押注收益率进一步下跌。

10年期德国公债收益率小幅攀升至0.18%，欧元区其他公债走势亦与德债雷同。

--国际油市：油价继上日大涨后回落，焦点重回伊朗核谈判

原油期货下跌，从上日大涨后回落，外界揣测仍在进行的伊朗核谈判可能会达成协议，伊朗原油出口可能增加，给价格构成压力。 0828GMT，布兰特原油期货5月合约跌0.1美元至57.00美元，周三结算上涨1.99美元。5月美国原油期货跌0.01美元，至每桶50.08美元；上日收涨2.49美元，涨幅为5.2%。

--全球金市：金价守住涨幅，市场预计美国非农就业数据将令人失望

金价在每盎司1,200美元上方徘徊，守住上日创下的两个月最大涨幅，因美国民间就业数据疲软，预示非农就业报告可能令人失望。

0830GMT时，现货金报每盎司1,202.70美元；周三曾攀升1.8%，创1月30日以来的最大单日涨幅，几乎反转了3月全月2.4%的跌幅。美国6月期金跌0.46%，至每盎司1,202.7美元。

--金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振

伦敦期镍上涨近2%，受技术性买盘提振，本周稍早镍价大跌后中国贸易商增加了进口量。

0726 GMT时，LME指标期镍跳涨1.9%至每吨12,950美元，从上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周线跌幅。LME期铜报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。(完)

(整理 龚芳；审校 高琦)

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