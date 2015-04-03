《路透晚报》--4月3日

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点

中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。

汇丰/Markit公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.3，上月为52.0。3月服务业新业务指数降至52.3，为2014年7月以来最低，不过仍处在扩张态势。而就业分项指数虽连续19个月位于荣枯线上方，但3月数据创下了10个月最低。

--欧洲央行与八国央行可借出债券，操作可有一定灵活性 欧洲央行提出一项计划，使其可以借出根据1万亿欧元量化宽松计划购买的公债。该行同时表示，成员国央行在决定如何实施时可以有一定灵活性。

按照欧洲央行提出的这项“债券借出”计划框架，该央行和欧元区19国央行中的八家可以借出债券。这样做的部分原因是使欧洲央行持续一年半的量化宽松计划不会扭曲债券市场。框架规定的期限固定为一周，每笔债券的展期次数不超过三次。借入者最多只能借进任何一期债券的2.5%，上限为2亿欧元。

--日本财相麻生太郎称，央行在改变通缩心态方面发挥了重大作用 财务大臣麻生太郎表示，日本央行过去两年的货币刺激政策在改变人们的通缩心态方面发挥了重大作用。他认为，通胀率未能达到2%目标的最大原因在于油价下滑。而在日本经济基本面维持稳定时，预计日本央行将继续努力以达成2%的通胀目标。

此外，经济财政大臣甘利明表示，日本央行推出的“量化质化宽松举措”(QQE)政策对市场产生了影响。而油价下跌导致2%通胀率目标的实现推迟，但仍有望达成。

--韩国第一季经济指标不尽如人意，但最近复苏增强--财长

企划财政部长崔炅焕表示，韩国第一季经济指标不尽如人意，但经济复苏迹象在3月全月增强，并持续到4月初。崔炅焕希望经济复苏增强能刺激民间消费；此前一天崔炅焕表示韩国经济出现复苏迹象。韩国央行一周后将举行政策会议。

--日本2014年年终奖金同比增1.9%，创六年来首次增长

日本2月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.5%，连续第三个月增加；而2014年冬季奖金六年来首次同比增长1.9%，且创10年来最大涨幅，对日本终结近20年通缩的努力是正面迹象。

然而，2月经通胀调整的实质薪资较上年同期下降2.0%，连续22个月下降，损及家庭购买力。但2月降幅较1月的下滑2.3%收窄。

--丰田将在墨西哥和中国建两座新厂，结束扩张冻结期--消息

据两位知情人士透露，日本丰田汽车将斥资约1,500亿日圆(13亿美元)在墨西哥和中国新建两座工厂，丰田为期三年的扩张冻结期随之结束。

上述消息人士称，这两座新厂将使丰田的年产能提高近30万辆--其中20万辆来自墨西哥，另外10万辆来自中国。他们表示扩张计划可能最早在本月正式宣布。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在淡静交投中收高，市场等待美国非农就业数据

日本股市周五收高，市场交投淡静，因投资者在本周稍早的大幅跌势过后重启买盘，但多数人在今日稍后美国非农就业数据公布前不愿有大动作。

日经指数收涨0.6%至19,435.08点，本周累计涨0.8%。东证股价指数升0.6%，至1,564.16点，仅有17亿股换手，创去年12月底以来最低。

--中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨

中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。

沪综指收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。

--香港股市逢假期休市。

--汇市：美元区间盘整，静候美国非农就业报告出炉 美元守在近期区间之内，市场交投呈现假期清淡格局，投资者静候美国非农就业数据出炉，以期从中寻找美联储升息时机的线索。 美元今日变动不大，0820 GMT时，美元报119.70日圆。欧元兑美元报1.0878美元；上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。

--全球金市：金价持于1,200美元，等待美国非农就业数据

金价在清淡交投中守在每盎司1,200美元，今日稍晚美国将公布重要的就业报告，数据将为美联储何时升息提供线索。

0825 GMT，现货金近持平，报每盎司1,200.80美元。金价本周可望小幅收高，这将会是连续第三周上涨。

--金属期市：上海期镍收涨逾3%，追随伦敦期镍的反弹走势

上海期镍上涨逾3%，跟随伦敦期镍的反弹走势。投资者担忧中国不锈钢需求疲弱，导致伦敦期镍本周一度触及六年低位，此后回升。

上海期交所主力7月期镍收涨3.2%，至每吨97,300元人民币。但该期约本周仍累计下跌3.8%。(完)

(整理 龚芳；审校 高琦)

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