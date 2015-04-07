《路透晚报》--4月7日

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧元区3月综合PMI升至54.0，创11个月高位
欧元区3月企业活动加速，创下近一年来最快脚步，因客户趁价格持续打折机会下新订单，下单速度之快为2011年中旬以来首见。3月综合采购经理人指数(PMI)终值为54.0，稍低于初值的54.1，但远高于2月的53.3。新订单分项指数从52.5升至54.1，创下2011年5月来最高，表明前景良好。
德国民间部门3月成长速度创八个月来最快，受惠于新订单激增，显示德国经济第一季表现料强劲。3月综合PM)终值升至55.4，连续第23个月稳高于50的荣枯分水岭。3月份服务业PMI从2月的54.7升至55.4。
法国民间部门活动在3月再度扩张，但扩张速度较2月放缓。3月综合PMI小跌至51.5，低于2月的52.2，但为12个月来除了2月以外的最佳表现，就算景气复苏不甚稳定，也意味着在萎缩九个月之后开始站稳脚跟。
--英国3月服务业PMI劲升至八个月高位，预示第一季GDP加速成长
英国服务业3月增速大幅上扬，显示2015年第一季整体经济成长加速。Markit/CIPS报告称，英国3月服务业PMI触及八个月高位58.9，为逾一年来最大涨幅。服务业PMI预期分项指数升至73.2，为2014年5月来最高。综合PMI升至58.7,为2014年8月来最高。
--联邦快递提出以48亿美元收购荷兰TNT，拓展欧洲市场
联邦快递(FedEx)提出以44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹运送服务商TNT Express。两家公司周二表示，联邦快递提出TNT Express每普通股8欧元的收购价格，交易若完成，联邦快递将可以运用TNT的陆上运输网络，而TNT的客户则可以运用联邦快递的全球配送平台。两家公司表示，他们预期不会有重大的反垄断反对意见，预计并购交易将于2016年上半年完成。
--三星电子第一季营业利润初估创三个季度最高
韩国三星电子初估1-3月营业利润将创三个季度最高，超过市场预期。这预示随着芯片(晶片)销售坚挺和手机业务出现复苏迹象，获利势头增强。三星电子称，第一季营业利润初估为5.9万亿(兆)韩元(54.4亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查的41位分析师平均预期的5.3万亿韩元，亦高于去年第四季的5.3万亿韩元。
--澳洲央行按兵不动，但仍敞开政策宽松大门
澳洲央行连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽固的高汇率，央行仍打开宽松大门。澳洲央行宣布维持利率在2.25%，另一些人士感到意外。声明公布后，澳元兑美元跳升逾1%。
--伊朗代表团访问中国，讨论石油供应和油气项目
伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。就在一周前，伊朗和六大国就核问题达成框架协议。
[市场摘要]
--日本股市：收高1.3%创近两周高位，因预期美联储推迟升息
日本股市日经指数周二涨至近两周高点，得益于美联储可能推迟升息的预期。日经指数收升1.3%至19,640.54点，创3月25日以来最高收位。能源板块涨幅居前，受助于周一原油价格上扬。东证股价指数涨1.1%至1,578.55点。
--中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘
中国股市沪综指收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。
沪综指收报3,961.38点，涨97.45点或2.52%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点。
--香港股市逢假期休市。
--汇市：澳元兑美元跳涨逾1%，因澳洲央行维持利率不变
澳元兑美元上涨逾1%，可望取得两周多来最大单日涨幅，此前澳洲央行维持利率不变，令许多原本预期降息的投资人感到意外。澳元从央行公布决议之前的约0.76美元上涨至0.7711美元，为一周最高位。
与此同时，美元几乎全部扳回非农数据弱于预期所引发的跌势，美元指数持于97.07，从周一低点96.329反弹，美国非农数据的影响被证实只是短暂的。欧元兑美元下跌0.1%报1.0935美元，欧元兑美元在过去几周持续未能站稳在1.10上方，表明市场卖兴仍很浓厚。
--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，对美国疲弱就业数据做出反应
欧元区公债收益率下滑，因美国上周五发布的非农就业数据意外疲弱，可能更进一步推迟对美联储升息时点的预期，压抑美国的借贷成本--欧洲公债收益率通常紧盯美国公债走势。
德国指标10年期公债收益率(殖利率)下降1个基点，至0.18%。西班牙10期公债收益率和意大利同期公债收益率各下降2个基点，分别报1.21%和1.24%。在欧洲央行万亿欧元购债计划推出一个月以来，多数欧元区债券收益率均接近纪录低位。
--国际油市：布兰特原油跌逾1%，之前高盛预期油价仍将保持低位
布兰特原油期货跌向每桶57美元，因市场出现供应过剩加剧迹象，此前伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。此外，高盛报告称，油价需在数月内保持在低位，美国产量增长才可放缓。
0850GMT，布兰特5月原油期货跌0.79美元至每桶57.33美元。美国5月原油期货跌0.81美元至每桶51.33美元。
--全球金市：金价在七周高点下方持稳，因美元持坚
金价在七周高点下方持稳，因美元重拾上行动力，不过美联储加息时间的不确定性，支持金价持于每盎司1,200美元上方。0852 GMT，现货金交投于每盎司1,208.50美元，下跌5.90美元。
--金属期市：伦铜攀升，不过中国需求疑虑仍抑制涨幅
伦敦期铜上扬，但全球最大金属消费国中国增长放缓的担忧犹存，遏制了买盘。0855GMT，LME期铜上涨0.79%，报每吨6,027.50美元。上海6月期铜上涨0.4%至每吨43,480元人民币。(完)
(整理 高琦 审校 蔡美珍)
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