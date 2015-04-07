《路透晚报》--4月7日

图为一枚欧元硬币和希腊前货币纸币。 REUTERS/Murad Sezer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区3月综合PMI升至54.0，创11个月高位

欧元区3月企业活动加速，创下近一年来最快脚步，因客户趁价格持续打折机会下新订单，下单速度之快为2011年中旬以来首见。3月综合采购经理人指数(PMI)终值为54.0，稍低于初值的54.1，但远高于2月的53.3。新订单分项指数从52.5升至54.1，创下2011年5月来最高，表明前景良好。

德国民间部门3月成长速度创八个月来最快，受惠于新订单激增，显示德国经济第一季表现料强劲。3月综合PM)终值升至55.4，连续第23个月稳高于50的荣枯分水岭。3月份服务业PMI从2月的54.7升至55.4。

法国民间部门活动在3月再度扩张，但扩张速度较2月放缓。3月综合PMI小跌至51.5，低于2月的52.2，但为12个月来除了2月以外的最佳表现，就算景气复苏不甚稳定，也意味着在萎缩九个月之后开始站稳脚跟。

--英国3月服务业PMI劲升至八个月高位，预示第一季GDP加速成长

英国服务业3月增速大幅上扬，显示2015年第一季整体经济成长加速。Markit/CIPS报告称，英国3月服务业PMI触及八个月高位58.9，为逾一年来最大涨幅。服务业PMI预期分项指数升至73.2，为2014年5月来最高。综合PMI升至58.7,为2014年8月来最高。

--联邦快递提出以48亿美元收购荷兰TNT，拓展欧洲市场

联邦快递(FedEx)提出以44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹运送服务商TNT Express。两家公司周二表示，联邦快递提出TNT Express每普通股8欧元的收购价格，交易若完成，联邦快递将可以运用TNT的陆上运输网络，而TNT的客户则可以运用联邦快递的全球配送平台。两家公司表示，他们预期不会有重大的反垄断反对意见，预计并购交易将于2016年上半年完成。

--三星电子第一季营业利润初估创三个季度最高

韩国三星电子初估1-3月营业利润将创三个季度最高，超过市场预期。这预示随着芯片(晶片)销售坚挺和手机业务出现复苏迹象，获利势头增强。三星电子称，第一季营业利润初估为5.9万亿(兆)韩元(54.4亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查的41位分析师平均预期的5.3万亿韩元，亦高于去年第四季的5.3万亿韩元。

--澳洲央行按兵不动，但仍敞开政策宽松大门

澳洲央行连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽固的高汇率，央行仍打开宽松大门。澳洲央行宣布维持利率在2.25%，另一些人士感到意外。声明公布后，澳元兑美元跳升逾1%。

--伊朗代表团访问中国，讨论石油供应和油气项目

伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。就在一周前，伊朗和六大国就核问题达成框架协议。

[市场摘要]

--日本股市：收高1.3%创近两周高位，因预期美联储推迟升息

日本股市日经指数周二涨至近两周高点，得益于美联储可能推迟升息的预期。日经指数收升1.3%至19,640.54点，创3月25日以来最高收位。能源板块涨幅居前，受助于周一原油价格上扬。东证股价指数涨1.1%至1,578.55点。

--中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘

中国股市沪综指收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。

沪综指收报3,961.38点，涨97.45点或2.52%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点。

--香港股市逢假期休市。

--汇市：澳元兑美元跳涨逾1%，因澳洲央行维持利率不变

澳元兑美元上涨逾1%，可望取得两周多来最大单日涨幅，此前澳洲央行维持利率不变，令许多原本预期降息的投资人感到意外。澳元从央行公布决议之前的约0.76美元上涨至0.7711美元，为一周最高位。

与此同时，美元几乎全部扳回非农数据弱于预期所引发的跌势，美元指数持于97.07，从周一低点96.329反弹，美国非农数据的影响被证实只是短暂的。欧元兑美元下跌0.1%报1.0935美元，欧元兑美元在过去几周持续未能站稳在1.10上方，表明市场卖兴仍很浓厚。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，对美国疲弱就业数据做出反应

欧元区公债收益率下滑，因美国上周五发布的非农就业数据意外疲弱，可能更进一步推迟对美联储升息时点的预期，压抑美国的借贷成本--欧洲公债收益率通常紧盯美国公债走势。

德国指标10年期公债收益率(殖利率)下降1个基点，至0.18%。西班牙10期公债收益率和意大利同期公债收益率各下降2个基点，分别报1.21%和1.24%。在欧洲央行万亿欧元购债计划推出一个月以来，多数欧元区债券收益率均接近纪录低位。

--国际油市：布兰特原油跌逾1%，之前高盛预期油价仍将保持低位

布兰特原油期货跌向每桶57美元，因市场出现供应过剩加剧迹象，此前伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。此外，高盛报告称，油价需在数月内保持在低位，美国产量增长才可放缓。

0850GMT，布兰特5月原油期货跌0.79美元至每桶57.33美元。美国5月原油期货跌0.81美元至每桶51.33美元。

--全球金市：金价在七周高点下方持稳，因美元持坚

金价在七周高点下方持稳，因美元重拾上行动力，不过美联储加息时间的不确定性，支持金价持于每盎司1,200美元上方。0852 GMT，现货金交投于每盎司1,208.50美元，下跌5.90美元。

--金属期市：伦铜攀升，不过中国需求疑虑仍抑制涨幅

伦敦期铜上扬，但全球最大金属消费国中国增长放缓的担忧犹存，遏制了买盘。0855GMT，LME期铜上涨0.79%，报每吨6,027.50美元。上海6月期铜上涨0.4%至每吨43,480元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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