《路透晚报》--4月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--壳牌同意以700亿美元收购BG集团，BG股价暴涨

皇家荷兰/壳牌石油集团已同意以470亿英镑(700亿美元)收购BG集团，以缩减与全球最大石油巨头美国艾克森美孚之间的差距。

两家公司在联合声明中表示，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。

该交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。预计每年可带来约25亿英镑的税前协同效应。受并购消息影响，BG股价周三盘初暴涨逾40%。

--日本央行维持政策不变，木内登英独倡缩减购买资产计划

日本央行周三维持货币政策不变，无视于通胀不兴。尽管最先提出的通胀升温目标时点已经过去，但日本央行仍认为，随着消费者和企业扩大支出，且经济进一步复苏，消费者物价将会逐步上升。市场预期该央行仍可能在4月30日开会时采取行动，扶助日经指数触及15年高位。

并不是所有日本央行的审议委员都对维持资产购买计划的可行性深信不疑，审议委员木内登英就呼吁央行削减资产购买计划。他曾表示，担心大规模印钞计划可能会导致未来出现泡沫。

--德国2月工业订单连续第二个月下降，瑞士3月CPI下滑速度略增

德国2月工业订单意外下降，部分原因是大型合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。数据显示，德国工业订单2月下降0.9%，而路透调查预估为上升1.5%。这是去年夏天以来订单首次出现连续两个月下降。

瑞士3月消费者物价指数(CPI)降速创2012年中期以来最快，表明自瑞士央行放弃瑞郎兑欧元汇率上限以来，通货紧缩压力增加。数据显示，瑞士3月CPI较上年同期下降0.9%，较上月升0.3%。

--澳洲国库部长霍基将阻止嘉能可收购力拓

澳洲金融评论报周三报导，澳洲国库部长对矿业代表表示，他不会允许嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)收购力拓。报导引述多位消息人士说法指出，国库部长霍基在3月30日一次聚会上告诉采矿业及商界人士，嘉能可收购力拓在他的“注视”下是“不可能的”。该报称，霍基的办公室拒绝就这次不公开会晤置评，但报导称，“据了解，霍基对澳洲最大的纳税企业可能落入外国人的手中表示担忧。”

--法国政府将增持雷诺股权至近20%，以确保长期控制权

法国政府持续买进雷诺汽车(Renault)股权，持股比例最高将升至19.73%，旨在阻止下次股东大会通过一项可能削弱其控制权的决议。财政部称，法国政府同意通过一个中介购买最多1,400万股雷诺股票或4.73%股权，已经购买了956万股，将以限定价格购买剩余部分。

--世行行长金墉称，亚投行等新银行是盟友而非竞争对手

世界银行行长金墉表示，世行将与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)共同努力，扶贫并为基建项目提供资金。金墉指出，他打算下周在IMF和世界银行春季会议期间与中国官员会面，讨论合作事宜。他提到，世界银行与亚投行可以为基础设施项目共同提供融资，或者在地区一体化工作中展开合作。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年最高收位，共同基金买盘提供支撑

日本股市日经指数周三触及15年来的高点，因大量散户资金涌入新的股票共同基金，同时亚洲股市受益于从美国股市流出的资金。日经指数涨0.8%至19,789.81点，创2000年4月以来最高收位。

--中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

中国股市沪综指震荡收升再创逾七年新高，A股成交额创历史天量。今日股指盘中宽幅震荡，金融等权重股在大盘回调时出现护盘，股指最大振幅近百点。沪综指收报3,994.81点，涨33.43点或0.84%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点。

--香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

香港股市恒生指数收盘大涨，创逾三年来最大单日涨幅，并触及近七年高位，港股结束连续假期恢复交易的首日，获得内地投资人涌入推升。港股通出现沪港通推出以来首次用罄每日105亿元人民币的额度。恒生指数跳涨3.8%至26,236.86点，为2008年5月9日以来最高位，并创2011年12月1日以来最大百分比涨幅。恒生国企指数大涨5.8%至13,396.59点，为四年来最高位。

--汇市：美元兑日圆下跌，稍早日本央行维持货币政策不变

美元下滑，兑日圆从前一日触及的约三周高位回落；之前日本央行维持货币政策不变，尽管通胀放缓。美元兑日圆跌0.4%至119.80日圆，脱离周二触及的约三周高点120.45。美元指数跌0.4%，至97.440，周二上升0.9%。欧元兑美元小涨0.3%至1.0847美元，尽管德国2月工业订单意外下滑。

--欧元债市：德国公债收益率回落，希腊计划发行国库券融资

德国公债收益率回落，希腊准备发行国库券为即将到期的债务提供融资，明天希腊需要偿还一项国际货币基金组织(IMF)贷款。分析师认为稍晚进行的8.75亿欧元六个月期国库券标售，将是对希腊政府的一次重大考验，可以看看如果外资拒绝对持有的希腊国库券进行展期，那么希腊能否找到其他资金来源。希腊公债收益率早盘小涨，指标10年期德国公债收益率则下跌2个基点至0.17%。

--国际油市：油价下滑逾1%，受美国库存增加和沙特产量创纪录影响

油价跌逾1%，因行业数据显示美国原油库存增幅超预期，且沙特3月原油产量创纪录。0833GMT，布兰特5月原油期货跌1.2%，或0.71美元至每桶58.39美元。美国5月原油期货跌2.35%，或1.27美元至每桶52.71美元。

--全球金市：持于1,200美元上方，美联储可能推迟加息的预期增强

金价徘徊于每盎司1,200美元上方，在七周高点下方的不远处交投，因对美联储可能推迟升息的预期增强。0844GMT时，现货金上涨约报每盎司1，210美元。

--金属期市：上海期镍大跌3%，受中国建筑业疑虑影响

上海期交所期镍大跌3%，跟随伦敦市场跌势，因市场担忧中国处境艰难的建筑业的镍需求可能下降。0704GMT，上海期交所主力期镍合约跌2.9%，至每吨93,950元人民币。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍涨1.5%。LME三个月期铜收复失地，持平于每吨6,065美元。(完)

(整理 白云 审校 蔡美珍)

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