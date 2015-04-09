《路透晚报》--4月9日

图为三星电子新发布的新款盖乐世(Galaxy) S6 edge智能手机。 REUTERS/Albert Gea

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--伊朗石油部长称并不担心伊朗原油出口增加将造成价格崩跌

伊朗石油部长尚甘尼周四表示，石油输出国组织(OPEC)自身可调整好伊朗重返油市，并不会导致价格崩跌。他称，OPEC成员国应在6月会议前讨论产量问题。

--欧元区副财长给予希腊六天期限以修改改革方案--报载

希腊报纸Kathimerini报导，欧元区副财长给予希腊6个工作日的最后期限以修改改革方案，以便在4月24日欧元集团会议上能达成协议，对希腊提供新的金援。

--伊朗总统要求先解除所有制裁，才会签署核计划最终协议

伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。但美国周一已明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步解除制裁。达成最终伊核协议的最后期限是6月30日，伊朗与六大国的代表预计在接下来的几天内碰面进行磋商。

--阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行，电商大数据指数今出炉

阿里巴巴一名集团高管周四表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。蚂蚁金服理财事业部总经理袁雷鸣在接受路透专访时透露上述讯息。在这之前，阿里巴巴竞争对手腾讯的网上银行--微众银行(WeBank)在今年1月开始试营运。蚂蚁金服将持有MYbank的30%股权。

蚂蚁金服还宣布，正式推出中国首个电商大数据指数--“中证淘金大数据100指数”，它是基于海量的电商交易数据，经过大数据与金融的碰撞后，产生的电商大数据指数产品。该指数包含100档个股，包括服装纺织、医疗保健、饮料等行业。

--三星电子预期盖乐世S6手机出货创新高，S6 Edge供应短缺

三星电子预期新款盖乐世(Galaxy)S6智能手机出货将创历史新高，并称尽管曲面萤幕版本S6 Edge受到产能限制，但将会奋力满足市场对于该机种的需求，这增添了手机业务回升的希望。S6系列手机广受好评，预料将会热销，这提升了2015年获利复苏前景。

--韩国央行维持利率不变，总裁称此决定未获一致通过

韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。

央行总裁李柱烈表示，4月9日维持利率不变的决定并非是一致通过，有一名委员投票赞成降息。李柱烈还称，2015年GDP增长率预估自3.4%修正至3.1%，归因于去年第四季经济增长率较低。受油价下滑影响，将2015年通胀率预估由1.9%下调至0.9%。

--主要经济数据

^ 英国2月贸易逆差升至七个月高位，出口值跌至逾四年低点

^ 英国3月房价较前月上升0.4%，但较上年同期进一步放缓

^ 德国2月贸易顺差为197亿欧元，较前月持稳，经季调出口较前月增长1.5%，进口增长1.8%

^ 德国2月工业生产较前月增长0.2%，符合路透调查预估，1月修正为下降0.4%

[市场摘要]

--日本股市：收高逼近20,000点，对外资买需的寄望推动大盘

日股日经指数周四升至15年来新高，距离20,000 点一步之遥，市场寄望外资将继续购入日股，受助于对经济回升以及强劲 企业获利的乐观心态。日经指数收高0.8%，报19,937.72点，为2000年4月来最高收位。

--中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇

中国股市沪综指收挫近1%，结束此前连五日升势。分析师指出，今天大盘延续宽幅震荡并伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，部分前期涨幅较大的个股获利抛压较大，不过银行和地产股的护盘令大盘脱离日低。沪综指收报3,957.53点，跌37.28点或0.93%，日低至3,900.03点；上证A股今日成交8,121亿元人民币，上日为8,346亿元。

--香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，内地投资人大举入市淘金

香港股市大涨至七年高位，因中国投资人涌入，押注港股与中国股市间的估值差距终将会缩小、甚至消失。内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度全数用尽，为连续第二日用尽额度。恒生指数收高2.7%，报26,944.39点，为2008年1月以来最高收盘水准。恒生国企指数上涨2.6%至13,748.37点，也创下七年高点。

--汇市：美元扩大涨幅，英镑一个月期波动率跳升

美元触及一周高位，此前由于两位颇具影响力的美联储官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息。英镑方面，对冲英镑兑美元未来一个月波动风险的成本飙升至三年半高点，对冲欧元兑英镑未来一个月波动风险的成本飙升至六年高点。美元指数在欧洲盘初上涨0.4%至一周高点98.386。美元兑欧元涨0.3%至1.0744美元。美元兑日圆仅上涨0.1%，报120.25日圆。

--欧元债市：西班牙30年期公债收益率持稳2%附近，观望发债

西班牙30年期公债收益率(殖利率)守在2%略上方，西班牙政府计划善加利用欧洲央行对二线国家长债需求的机会，将发行债券。在欧洲央行买债计划实行首月，欧洲央行及各国央行所买进的西班牙、意大利及葡萄牙公债到期年限，超出可购买公债的平均水准。西班牙30年期公债收益率几无变动，报2.04%，高于过去一个月所及的纪录低点约1.75%。

--国际油市：油价回升，但前景仍然偏空

原油价格上涨超过2%，部分收回上日6%的跌势，但分析师称市场人气仍偏空。上日油价大跌是因为美国库存大幅上升，且沙特产量触及纪录高位。0835GMT，布兰特原油期货上涨1.18美元，或2.12%，至每桶56.73美元，美国原油期货升1.02美元,或2.02%，至51.44美元。这两种期货周三都跌约3.50美元。

--全球金市：金价下跌，因美联储6月升息预期重燃

金价连续第三日回落，之前美联储官员讲话暗示，尽管近期数据疲软，但6月升息仍有可能。0838GMT时，现货金约跌0.5%，报每盎司1,196.20美元；美国6月期金跌0.58%，报每盎司1,196.1美元。

--金属期市：LME期铜小升，沪铝则因政府调降电价而承压

上海期铝下滑，此前中国政府宣布措施下调电价，交易商押注这将降低当地铝厂的生产成本，并压低价格。上海期交所期铝合约跌逾2%，尾盘缩减跌幅，收报13,255元人民币，跌1%。LME三个月期铜小涨0.1%，报每吨6,016美元。(完)

(整理 白云 审校 蔡美珍)

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