《路透晚报》--4月9日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--伊朗石油部长称并不担心伊朗原油出口增加将造成价格崩跌
伊朗石油部长尚甘尼周四表示，石油输出国组织(OPEC)自身可调整好伊朗重返油市，并不会导致价格崩跌。他称，OPEC成员国应在6月会议前讨论产量问题。
--欧元区副财长给予希腊六天期限以修改改革方案--报载
希腊报纸Kathimerini报导，欧元区副财长给予希腊6个工作日的最后期限以修改改革方案，以便在4月24日欧元集团会议上能达成协议，对希腊提供新的金援。
--伊朗总统要求先解除所有制裁，才会签署核计划最终协议
伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。但美国周一已明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步解除制裁。达成最终伊核协议的最后期限是6月30日，伊朗与六大国的代表预计在接下来的几天内碰面进行磋商。
--阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行，电商大数据指数今出炉
阿里巴巴一名集团高管周四表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。蚂蚁金服理财事业部总经理袁雷鸣在接受路透专访时透露上述讯息。在这之前，阿里巴巴竞争对手腾讯的网上银行--微众银行(WeBank)在今年1月开始试营运。蚂蚁金服将持有MYbank的30%股权。
蚂蚁金服还宣布，正式推出中国首个电商大数据指数--“中证淘金大数据100指数”，它是基于海量的电商交易数据，经过大数据与金融的碰撞后，产生的电商大数据指数产品。该指数包含100档个股，包括服装纺织、医疗保健、饮料等行业。
--三星电子预期盖乐世S6手机出货创新高，S6 Edge供应短缺
三星电子预期新款盖乐世(Galaxy)S6智能手机出货将创历史新高，并称尽管曲面萤幕版本S6 Edge受到产能限制，但将会奋力满足市场对于该机种的需求，这增添了手机业务回升的希望。S6系列手机广受好评，预料将会热销，这提升了2015年获利复苏前景。
--韩国央行维持利率不变，总裁称此决定未获一致通过
韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。
央行总裁李柱烈表示，4月9日维持利率不变的决定并非是一致通过，有一名委员投票赞成降息。李柱烈还称，2015年GDP增长率预估自3.4%修正至3.1%，归因于去年第四季经济增长率较低。受油价下滑影响，将2015年通胀率预估由1.9%下调至0.9%。
--主要经济数据
^ 英国2月贸易逆差升至七个月高位，出口值跌至逾四年低点
^ 英国3月房价较前月上升0.4%，但较上年同期进一步放缓
^ 德国2月贸易顺差为197亿欧元，较前月持稳，经季调出口较前月增长1.5%，进口增长1.8%
^ 德国2月工业生产较前月增长0.2%，符合路透调查预估，1月修正为下降0.4%
[市场摘要]
--日本股市：收高逼近20,000点，对外资买需的寄望推动大盘
日股日经指数周四升至15年来新高，距离20,000 点一步之遥，市场寄望外资将继续购入日股，受助于对经济回升以及强劲 企业获利的乐观心态。日经指数收高0.8%，报19,937.72点，为2000年4月来最高收位。
--中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇
中国股市沪综指收挫近1%，结束此前连五日升势。分析师指出，今天大盘延续宽幅震荡并伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，部分前期涨幅较大的个股获利抛压较大，不过银行和地产股的护盘令大盘脱离日低。沪综指收报3,957.53点，跌37.28点或0.93%，日低至3,900.03点；上证A股今日成交8,121亿元人民币，上日为8,346亿元。
--香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，内地投资人大举入市淘金
香港股市大涨至七年高位，因中国投资人涌入，押注港股与中国股市间的估值差距终将会缩小、甚至消失。内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度全数用尽，为连续第二日用尽额度。恒生指数收高2.7%，报26,944.39点，为2008年1月以来最高收盘水准。恒生国企指数上涨2.6%至13,748.37点，也创下七年高点。
--汇市：美元扩大涨幅，英镑一个月期波动率跳升
美元触及一周高位，此前由于两位颇具影响力的美联储官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息。英镑方面，对冲英镑兑美元未来一个月波动风险的成本飙升至三年半高点，对冲欧元兑英镑未来一个月波动风险的成本飙升至六年高点。美元指数在欧洲盘初上涨0.4%至一周高点98.386。美元兑欧元涨0.3%至1.0744美元。美元兑日圆仅上涨0.1%，报120.25日圆。
--欧元债市：西班牙30年期公债收益率持稳2%附近，观望发债
西班牙30年期公债收益率(殖利率)守在2%略上方，西班牙政府计划善加利用欧洲央行对二线国家长债需求的机会，将发行债券。在欧洲央行买债计划实行首月，欧洲央行及各国央行所买进的西班牙、意大利及葡萄牙公债到期年限，超出可购买公债的平均水准。西班牙30年期公债收益率几无变动，报2.04%，高于过去一个月所及的纪录低点约1.75%。
--国际油市：油价回升，但前景仍然偏空
原油价格上涨超过2%，部分收回上日6%的跌势，但分析师称市场人气仍偏空。上日油价大跌是因为美国库存大幅上升，且沙特产量触及纪录高位。0835GMT，布兰特原油期货上涨1.18美元，或2.12%，至每桶56.73美元，美国原油期货升1.02美元,或2.02%，至51.44美元。这两种期货周三都跌约3.50美元。
--全球金市：金价下跌，因美联储6月升息预期重燃
金价连续第三日回落，之前美联储官员讲话暗示，尽管近期数据疲软，但6月升息仍有可能。0838GMT时，现货金约跌0.5%，报每盎司1,196.20美元；美国6月期金跌0.58%，报每盎司1,196.1美元。
--金属期市：LME期铜小升，沪铝则因政府调降电价而承压
上海期铝下滑，此前中国政府宣布措施下调电价，交易商押注这将降低当地铝厂的生产成本，并压低价格。上海期交所期铝合约跌逾2%，尾盘缩减跌幅，收报13,255元人民币，跌1%。LME三个月期铜小涨0.1%，报每吨6,016美元。(完)
(整理 白云 审校 蔡美珍)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”