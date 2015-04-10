《路透晚报》--4月10日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧亚股市上扬，日股15年来首破两万点
欧亚股市周五齐扬，泛欧绩优股指标升至2000年以来高位，日股日经指数突破心理关口20,000点，为15年以来首次。日本经济财政大臣甘利明周五表示，如果股市最近上涨表明出现了小泡沫，他对此表示欢迎，因为这依然可控，而且反映出商业活动增长。
--日本央行副总裁：光调降CPI预估不会导致政策宽松
日本央行副总裁中曾宏表示，调降通胀预估并不足以成为扩大宽松货币政策的理由，淡化市场对于日央行本月稍晚将扩大刺激计划规模的预期。“重要的是通胀的基本趋势，而这种趋势正持续改善，”中曾宏接受路透专访时表示。“只要通胀基本趋势没有变化，就没有必要扩大宽松政策。”
--英国2月工业生产微幅上扬逊于预期，Q1经济成长率恐放缓
英国2月工业生产仅较上月上升0.1%，低于市场预估的上升0.3%，此外建筑业产出萎缩，这暗示第一季整体经济增速放缓。受此消息影响，英镑兑美元跌至五年低位1.4623。
--美国初级市场交易商预计美联储将在9月开始升息
据纽约联邦储备银行的最新例行调查，美国初级市场交易商目前预计，美联储将在9月开始升息，而不是6月。调查显示，大型银行分析师认为在美联储开始升息后，需要很快扭转方向的机率降低。该调查报告是美联储官员为3月17-18日决策会议而准备的。预估中值显示，交易商认为两年内短期利率回到近零水准的机率为17%，低于1月上次调查时的20%。
--澳洲房屋贷款需求降温，央行降息空间扩大
澳洲的房屋贷款需求似乎正在见顶回落，及时缓和了澳洲央行对于房价投机性上涨的担忧，因此下月降息的空间也进一步扩大。近几个月媒体上充斥着对于楼市“泡沫”的谈论，并认为它是澳洲央行本周没有进一步降息的原因之一。不过房价上涨并非全国性的普遍现象，热点只高度集中于悉尼。根据房产咨询公司RP Data，悉尼房价仅在过去一个月里就上涨了2.6%，过去一年涨幅为13.5%。
--家乐福Q1销售额增长，受拉丁美洲和法国销售所提振
法国零售商家乐福第一季度基本销售额增长3.2%，超出分析师的预期，受拉丁美洲销售增长及国内大卖场销售好转所提振。家乐福发布公告称，集团销售额达到210亿欧元(224亿美元)。在法国剔除燃料及日历影响的同店销售增长2.5%，其中大卖场增长2.1%，占其总销售额的四分之一。
--穆迪调高韩国评级展望至正面，惠誉警告称可能下调巴西评等
穆迪确认韩国Aa3评等，并将评等展望自稳定调升至正面，指因该国对公共企业债务和外部债务的管理改善。
惠誉警告称，尽管巴西总统罗塞夫采取种种措施修正宏观经济失调问题，但若当地经济进一步恶化，未来几年内可能下调巴西信用评等。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数15年来首破20,000点，周线涨2.4%
日本日经指数周五突破心理关口20,000点，为15年以来首次，周线上涨2.4%，受有关企业业绩将表现强劲的预期提振。日经指数盘中最高涨至20,006点，终场收跌0.2%，至19,907.63点。
--中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气
中国股市沪综指收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。沪综指收报4,034.31点，涨76.78点或1.94%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点，该指数本周累计上涨4.41%；上证B指报收346.87点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点。
--香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入
香港股市收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，港交所预期为因应大量资本的流入，港股通额度可能会上调30%以上。恒生指数涨1.2%，报27,272.39点，本周累计上涨7.9%。恒生国企指数上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。周五内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。
--汇市：美元反弹，有望实现一个月来首次周线上涨
美元有望录得一个月来首次周线上涨，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上。美元指数在欧洲早盘上涨近0.5%，至三周高位99.318，受美国和欧元区公债收益率走势背离所支撑。美元兑欧元升0.5%至1.0607，亦为3月19日以来最高。本周欧元累计跌逾3%。澳元本周兑欧元和美元均上涨，部分原因是澳洲央行周二没有减息，导致市场出现轧空行情。
--欧元债市：德债收益率接近纪录低位，QE利好压过美国数据及希腊因素
德国公债收益率接近纪录低位，希腊偿付债款及美国公布较强就业数据后，高风险资产买气回暖，但欧洲央行买债计划协助支撑德债。德国10年期公债收益率小涨至0.168%。八年期德国公债收益率小幅走高，周四曾短暂跌为负值。
--国际油市：布兰特原油期货接近57美元，周线有望收涨
布兰特原油期货价格微涨，强劲的德国经济数据提升了原油需求前景，且伊朗将迅速恢复供应的担忧缓解。0833GMT，布兰特原油期货微涨0.12%，至每桶56.64美元，美国原油期货跌0.94%，至50.32美元。
--全球金市：金价微幅脱离一周低点，美国升息押注推高美元
金价微幅脱离近一周低点，料中止连续三周的涨势；尽管近期经济数据疲软，但美国今年或将升息的预期重现，令金价承压。0837GMT时，现货金约报每盎司1,203.60美元，周四曾低见1,192.30。美国6月期金涨0.78%，报每盎司1,202.9美元。
--金属期市：LME期铜上涨，但周线料只小幅收高
伦敦期铜攀升，但中国季节性需求回暖情况疲软，铜价涨势并不给力，周线料只小幅收高。期铅则有望周线收涨5.5%，为2013年5月以来最大周度涨幅，因全球供应减少。0857GMT时，伦铜上涨0.98%，报每吨6,054美元。(完)
(整理 白云 审校 蔡美珍)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。