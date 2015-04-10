《路透晚报》--4月10日

图为河内一家货币兑换处的一名女子展示美元和欧元现钞。 REUTERS/Kham

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股市上扬，日股15年来首破两万点

欧亚股市周五齐扬，泛欧绩优股指标升至2000年以来高位，日股日经指数突破心理关口20,000点，为15年以来首次。日本经济财政大臣甘利明周五表示，如果股市最近上涨表明出现了小泡沫，他对此表示欢迎，因为这依然可控，而且反映出商业活动增长。

--日本央行副总裁：光调降CPI预估不会导致政策宽松

日本央行副总裁中曾宏表示，调降通胀预估并不足以成为扩大宽松货币政策的理由，淡化市场对于日央行本月稍晚将扩大刺激计划规模的预期。“重要的是通胀的基本趋势，而这种趋势正持续改善，”中曾宏接受路透专访时表示。“只要通胀基本趋势没有变化，就没有必要扩大宽松政策。”

--英国2月工业生产微幅上扬逊于预期，Q1经济成长率恐放缓

英国2月工业生产仅较上月上升0.1%，低于市场预估的上升0.3%，此外建筑业产出萎缩，这暗示第一季整体经济增速放缓。受此消息影响，英镑兑美元跌至五年低位1.4623。

--美国初级市场交易商预计美联储将在9月开始升息

据纽约联邦储备银行的最新例行调查，美国初级市场交易商目前预计，美联储将在9月开始升息，而不是6月。调查显示，大型银行分析师认为在美联储开始升息后，需要很快扭转方向的机率降低。该调查报告是美联储官员为3月17-18日决策会议而准备的。预估中值显示，交易商认为两年内短期利率回到近零水准的机率为17%，低于1月上次调查时的20%。

--澳洲房屋贷款需求降温，央行降息空间扩大

澳洲的房屋贷款需求似乎正在见顶回落，及时缓和了澳洲央行对于房价投机性上涨的担忧，因此下月降息的空间也进一步扩大。近几个月媒体上充斥着对于楼市“泡沫”的谈论，并认为它是澳洲央行本周没有进一步降息的原因之一。不过房价上涨并非全国性的普遍现象，热点只高度集中于悉尼。根据房产咨询公司RP Data，悉尼房价仅在过去一个月里就上涨了2.6%，过去一年涨幅为13.5%。

--家乐福Q1销售额增长，受拉丁美洲和法国销售所提振

法国零售商家乐福第一季度基本销售额增长3.2%，超出分析师的预期，受拉丁美洲销售增长及国内大卖场销售好转所提振。家乐福发布公告称，集团销售额达到210亿欧元(224亿美元)。在法国剔除燃料及日历影响的同店销售增长2.5%，其中大卖场增长2.1%，占其总销售额的四分之一。

--穆迪调高韩国评级展望至正面，惠誉警告称可能下调巴西评等

穆迪确认韩国Aa3评等，并将评等展望自稳定调升至正面，指因该国对公共企业债务和外部债务的管理改善。

惠誉警告称，尽管巴西总统罗塞夫采取种种措施修正宏观经济失调问题，但若当地经济进一步恶化，未来几年内可能下调巴西信用评等。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数15年来首破20,000点，周线涨2.4%

日本日经指数周五突破心理关口20,000点，为15年以来首次，周线上涨2.4%，受有关企业业绩将表现强劲的预期提振。日经指数盘中最高涨至20,006点，终场收跌0.2%，至19,907.63点。

--中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气

中国股市沪综指收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。沪综指收报4,034.31点，涨76.78点或1.94%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点，该指数本周累计上涨4.41%；上证B指报收346.87点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点。

--香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入

香港股市收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，港交所预期为因应大量资本的流入，港股通额度可能会上调30%以上。恒生指数涨1.2%，报27,272.39点，本周累计上涨7.9%。恒生国企指数上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。周五内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。

--汇市：美元反弹，有望实现一个月来首次周线上涨

美元有望录得一个月来首次周线上涨，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上。美元指数在欧洲早盘上涨近0.5%，至三周高位99.318，受美国和欧元区公债收益率走势背离所支撑。美元兑欧元升0.5%至1.0607，亦为3月19日以来最高。本周欧元累计跌逾3%。澳元本周兑欧元和美元均上涨，部分原因是澳洲央行周二没有减息，导致市场出现轧空行情。

--欧元债市：德债收益率接近纪录低位，QE利好压过美国数据及希腊因素

德国公债收益率接近纪录低位，希腊偿付债款及美国公布较强就业数据后，高风险资产买气回暖，但欧洲央行买债计划协助支撑德债。德国10年期公债收益率小涨至0.168%。八年期德国公债收益率小幅走高，周四曾短暂跌为负值。

--国际油市：布兰特原油期货接近57美元，周线有望收涨

布兰特原油期货价格微涨，强劲的德国经济数据提升了原油需求前景，且伊朗将迅速恢复供应的担忧缓解。0833GMT，布兰特原油期货微涨0.12%，至每桶56.64美元，美国原油期货跌0.94%，至50.32美元。

--全球金市：金价微幅脱离一周低点，美国升息押注推高美元

金价微幅脱离近一周低点，料中止连续三周的涨势；尽管近期经济数据疲软，但美国今年或将升息的预期重现，令金价承压。0837GMT时，现货金约报每盎司1,203.60美元，周四曾低见1,192.30。美国6月期金涨0.78%，报每盎司1,202.9美元。

--金属期市：LME期铜上涨，但周线料只小幅收高

伦敦期铜攀升，但中国季节性需求回暖情况疲软，铜价涨势并不给力，周线料只小幅收高。期铅则有望周线收涨5.5%，为2013年5月以来最大周度涨幅，因全球供应减少。0857GMT时，伦铜上涨0.98%，报每吨6,054美元。(完)

(整理 白云 审校 蔡美珍)

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