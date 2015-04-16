《路透晚报》--4月16日

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--澳洲3月就业劲增，削弱近期降息预期
澳洲统计局公布的就业数据显示，澳洲3月就业人口增幅远超预期，2月数据也大幅上修。该数据推动澳元劲扬，因市场降低对于近期再度降息的押注。
3月经季节调整就业人口增加3.77万人，是市场预期的1.5万人的两倍多。3月失业率降到6.1%，低于1月触及的10年高点6.3%。澳元兑美元下跌0.0025美元至0.7763美元；银行间利率期货也因市场推后降息时间预期而下滑。5月采取行动的概率从之前的60%降至50%，投资者也在重新考量6月降息的看法。
--欧洲央行第二季SPF调降今年通胀率预估，但上修GDP增幅预估
欧洲央行最新专业预测人士调查(SPF)结果显示，今年的预估通胀率低于1月时的上次预估，但明年及2017年的通胀率预估值高于上次调查。另外，各年度的经济成长率预估均上修，但长期成长率预估不变。受访者认为，货币政策措施及汇率走势是支持2016及2017年通胀率上升的主要因素。但他们也预期核心通胀率升势会小于整体通胀率。欧元区2015年调和物价指数(HICP)料上涨0.1%，欧元区2015年区内生产总值(GDP)料成长1.4%，前预估为成长1.1%。
--联合利华第一季营收增长2.8%，好于预期
联合利华(Unilever)第一季营收好于预期，从去年所受的冲击中好转。扣除汇率影响、并购或资产处置的第一季基本营收增长2.8%。分析师平均预期为上升2.1%。
--意大利西雅那银行被当局要求结清一交易，可能亏损10亿欧元--媒体
意大利媒体指出，欧洲央行已通知意大利西雅那银行，必须在7月底前结清一项与野村 8604.T 进行的衍生品交易，这可能导致西雅那银行亏损10亿欧元。
--日本夏普与银行接近达成17亿美元整顿协议--消息
一位参与讨论的人士表示，夏普及银行业者将在周四会晤，就向夏普提供17亿美元援助款以及该公司的整顿计划达成协议。消息人士称，债权银行将通过债转股向夏普累计注资2,000亿日圆(17亿美元)，同时夏普将裁员5,000人，缩减北美电视业务规模，剥离LCD显示器业务。
--铁矿石价格走势艰难，高盛预计全球需求将在明年见顶
铁矿石期货价格小幅上涨，但最大消费国中国购买兴趣低迷以及供应充裕，意味着铁矿石价格面临进一步下行风险，高盛也预计全球铁矿石需求将在明年见顶。高盛称，随着全球需求在明年见顶，在大型矿商巴西淡水河谷、力拓和必和必拓之外的小型铁矿商中，将有一半可能会关闭。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数小涨，石油相关类股买盘抵消获利了结影响
日本股市周四小幅上涨，因买盘活动促使石油及 采矿类股逆转早盘跌势，抵消了投资者对食品类股等近期上涨股获利了结 的影响，夏普则在重组预期提振下劲升。日经指数收盘小涨0.1%，至19,885.77，盘中曾触及平盘下方。东证股价指数涨0.7%，至1,599.42点，有25.4亿股股票换手，创3月27日以来最大规模。
--中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨
中国股市沪综指收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行(IPO)，经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。
沪综指收报4,194.82点，涨110.66点或2.71%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；沪深300指数收报4,513.55点，涨3.04%。
--香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入
香港股市上涨，在预期内地资金将进一步来港股投资之下，一些分析师向上修正了指数目标位。恒生指数上涨0.4%至27,739.71，恒生国企指数上涨1.7%至14,720.13点。
--汇市：意外强劲的澳洲就业数据令澳元跳涨，欧元回撤
澳元在周四的外汇市场上是波动最大的主要货币，兑美元跳涨近1%，因澳洲公布了强劲的就业数据。与此同时，美元兑欧元小幅走高，本周走势一直震荡。欧洲早盘，澳元日内上涨0.9%至0.7750美元，略低于隔夜高点0.7782美元。
--欧元债市：德国公债收益率降至零附近，希腊公债收益率飙升
德国10年期公债收益率(殖利率)首次降至零附近，之前欧洲央行重申完成其1万亿(兆)欧元资产购买计划的承诺。其他最高评级的欧元区政府10年期公债的收益率也触及纪录低点。其中包括法国10年期公债。与此同时，希腊两年期公债收益率周四冲上去年发行以来的新高，此前金融时报报导指称，希腊延后偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的要求已遭回绝。希腊两年期公债收益率窜升超过240个基点至26.26%，创下该债券2014年7月发售以来的最高。
--国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓
布兰特原油触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。布兰特原油期货近月合约首度在今年突破63美元，但0846GMT时回落至62.50美元。美国原油报在55.90美元，周三曾触及今年高点56.69美元。
--全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱
黄金延续涨势，站在每盎司1,200美元上方，为连续第二日上扬，受美元走软和疲弱的美国工业生产数据支撑。0848GMT，现货金上涨0.3至每盎司1,205.28美元；周三上涨0.7%。
--金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元
伦敦期铜自近四周低位展开反弹，此前疲弱的美国工业生产数据拖累美元，缓解大宗商品面临的压力。0849GMT，伦敦三个月期铜上涨1.06%至每吨6,018美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.05%，报每吨43,340元人民币。(完)
(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。