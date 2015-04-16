《路透晚报》--4月16日

图为20元面值的美元纸币和多枚一元面值的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲3月就业劲增，削弱近期降息预期

澳洲统计局公布的就业数据显示，澳洲3月就业人口增幅远超预期，2月数据也大幅上修。该数据推动澳元劲扬，因市场降低对于近期再度降息的押注。

3月经季节调整就业人口增加3.77万人，是市场预期的1.5万人的两倍多。3月失业率降到6.1%，低于1月触及的10年高点6.3%。澳元兑美元下跌0.0025美元至0.7763美元；银行间利率期货也因市场推后降息时间预期而下滑。5月采取行动的概率从之前的60%降至50%，投资者也在重新考量6月降息的看法。

--欧洲央行第二季SPF调降今年通胀率预估，但上修GDP增幅预估

欧洲央行最新专业预测人士调查(SPF)结果显示，今年的预估通胀率低于1月时的上次预估，但明年及2017年的通胀率预估值高于上次调查。另外，各年度的经济成长率预估均上修，但长期成长率预估不变。受访者认为，货币政策措施及汇率走势是支持2016及2017年通胀率上升的主要因素。但他们也预期核心通胀率升势会小于整体通胀率。欧元区2015年调和物价指数(HICP)料上涨0.1%，欧元区2015年区内生产总值(GDP)料成长1.4%，前预估为成长1.1%。

--联合利华第一季营收增长2.8%，好于预期

联合利华(Unilever)第一季营收好于预期，从去年所受的冲击中好转。扣除汇率影响、并购或资产处置的第一季基本营收增长2.8%。分析师平均预期为上升2.1%。

--意大利西雅那银行被当局要求结清一交易，可能亏损10亿欧元--媒体

意大利媒体指出，欧洲央行已通知意大利西雅那银行，必须在7月底前结清一项与野村 8604.T 进行的衍生品交易，这可能导致西雅那银行亏损10亿欧元。

--日本夏普与银行接近达成17亿美元整顿协议--消息

一位参与讨论的人士表示，夏普及银行业者将在周四会晤，就向夏普提供17亿美元援助款以及该公司的整顿计划达成协议。消息人士称，债权银行将通过债转股向夏普累计注资2,000亿日圆(17亿美元)，同时夏普将裁员5,000人，缩减北美电视业务规模，剥离LCD显示器业务。

--铁矿石价格走势艰难，高盛预计全球需求将在明年见顶

铁矿石期货价格小幅上涨，但最大消费国中国购买兴趣低迷以及供应充裕，意味着铁矿石价格面临进一步下行风险，高盛也预计全球铁矿石需求将在明年见顶。高盛称，随着全球需求在明年见顶，在大型矿商巴西淡水河谷、力拓和必和必拓之外的小型铁矿商中，将有一半可能会关闭。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，石油相关类股买盘抵消获利了结影响

日本股市周四小幅上涨，因买盘活动促使石油及 采矿类股逆转早盘跌势，抵消了投资者对食品类股等近期上涨股获利了结 的影响，夏普则在重组预期提振下劲升。日经指数收盘小涨0.1%，至19,885.77，盘中曾触及平盘下方。东证股价指数涨0.7%，至1,599.42点，有25.4亿股股票换手，创3月27日以来最大规模。

--中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨

中国股市沪综指收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行(IPO)，经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。

沪综指收报4,194.82点，涨110.66点或2.71%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；沪深300指数收报4,513.55点，涨3.04%。

--香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入

香港股市上涨，在预期内地资金将进一步来港股投资之下，一些分析师向上修正了指数目标位。恒生指数上涨0.4%至27,739.71，恒生国企指数上涨1.7%至14,720.13点。

--汇市：意外强劲的澳洲就业数据令澳元跳涨，欧元回撤

澳元在周四的外汇市场上是波动最大的主要货币，兑美元跳涨近1%，因澳洲公布了强劲的就业数据。与此同时，美元兑欧元小幅走高，本周走势一直震荡。欧洲早盘，澳元日内上涨0.9%至0.7750美元，略低于隔夜高点0.7782美元。

--欧元债市：德国公债收益率降至零附近，希腊公债收益率飙升

德国10年期公债收益率(殖利率)首次降至零附近，之前欧洲央行重申完成其1万亿(兆)欧元资产购买计划的承诺。其他最高评级的欧元区政府10年期公债的收益率也触及纪录低点。其中包括法国10年期公债。与此同时，希腊两年期公债收益率周四冲上去年发行以来的新高，此前金融时报报导指称，希腊延后偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的要求已遭回绝。希腊两年期公债收益率窜升超过240个基点至26.26%，创下该债券2014年7月发售以来的最高。

--国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓

布兰特原油触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。布兰特原油期货近月合约首度在今年突破63美元，但0846GMT时回落至62.50美元。美国原油报在55.90美元，周三曾触及今年高点56.69美元。

--全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱

黄金延续涨势，站在每盎司1,200美元上方，为连续第二日上扬，受美元走软和疲弱的美国工业生产数据支撑。0848GMT，现货金上涨0.3至每盎司1,205.28美元；周三上涨0.7%。

--金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元

伦敦期铜自近四周低位展开反弹，此前疲弱的美国工业生产数据拖累美元，缓解大宗商品面临的压力。0849GMT，伦敦三个月期铜上涨1.06%至每吨6,018美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.05%，报每吨43,340元人民币。(完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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