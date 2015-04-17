《路透晚报》--4月17日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本3月消费者信心指数升至41.7，连续第四个月改善
日本内阁府周五公布的调查显示，3月消费者信心连续第四个月改善。3月消费者信心指数从2月修正后的40.9升至41.7。内阁府上调对消费者信心的评估，称信心状况正在好转。
--IMF总裁称中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。IMF将在今年晚些时候评估该货币篮子的构成，以确定是否有其他货币符合其标准，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。
--意大利西雅那银行称中止Alexandria交易将亏损10亿欧元
欧洲央行已要求意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)在7月底之前关闭与野村之间的衍生品交易；西雅那银行称此举将产生10亿欧元(11亿美元)税前亏损，但基本不会影响到其核心资本。该行表示，目前该行正与野村在意大利进行一起民事诉讼，目前要求的损害赔偿约为10亿欧元，而该行正考虑提高赔偿要求。
--美联储或允许大银行用市政债来满足流动性规定
华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导，美联储或会允许大银行使用部分市政债券来满足新的流动性规定，新规的目的是为了确保大型银行在信贷紧缩时期有足够多的现金。该报称，根据规定有哪类市政债可作数的确切标准并没有确定，但银行能否在很短时间内出售这些债券将是个重要关注点。
--独家：巴西Petrobras的五年投资计划将削减20%
直接了解讨论情况的消息人士对路透表示，巴西国家石油公司(Petrobras)计划把五年投资计划较上一个五年削减20%。腐败调查和油价重挫，影响该公司的投资计划。如果降低20%，则其2015-2019年计划投资将减少440亿美元左右，降到大约1,770亿美元。未获授权公开谈论的消息人士表示，新的投资计划预计下月宣布。
--印尼一航班因怀疑炸弹威胁紧急迫降，经检查未发现可疑物
印尼交通部发言人表示，该国Batik Air航空公司一架飞机在南苏拉威西省望加锡紧急迫降，因怀疑有炸弹威胁。该发言人称，警方一个炸弹拆除小组前往机场对飞机进行检查。随后机场方面表示，拆弹小组未发现可疑物品。
[市场摘要]
--日本股市：受疲弱美国数据打压跌至逾一周低位，静待企业财报
日本股市日经指数周五跌至逾一周最低，此前美 国公布的楼市数据逊于预期，打压市场人气，另外投资者等待日本企业财 报下周陆续出炉。日经指数收低1.2%至19,652.88点，为4月7日以来最低收盘位。该指数本周下跌1.3%。东证股价指数下滑0.7%至1,588.69点。成交量26.8亿股，创3月13日以来最高。
--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量
中国股市沪综指收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱。
沪综指收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；本周该指数累计上涨6.27%；上证A股今日成交9,107亿元人民币，上日为7,075亿元，此前成交量高点为2015年4月8日8,346亿元。沪深300指数收报4,596.14点，涨1.83%。
--香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退
香港股市下跌，但本周则连续第五周录得周线涨幅，得益于市场预期港股将吸引到进一步的资金流入。恒生指数下滑0.3%，收报27,653.12点。恒生国企指数下跌1.3%，收报14,536.67点。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.4%和3.9%。
--汇市：美元料录得一个月内最差单周表现，受数据表现疲弱拖累
美元连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。美元指数跌0.3%，报97.429，本周周线料下跌近2%，为一个月最大跌幅。
--欧元债市：希腊公债收益率将创1月以来最大单周跌幅，因资金将告罄
希腊公债收益率(殖利率)上涨，本周可能出现1月底以来的最大周线涨幅，因希腊与国际金主的谈判陷入僵局，可能导致该国在未来几日资金告罄。希腊10年期公债收益率开盘约下跌10个基点，至12.77%，但希腊公债本周仍可能录得1月30日以来的最大周线跌幅。
--国际油市：布兰特油价下滑，因OPEC产量大增
布兰特原油期货下滑，结束本周稍早的涨势，此前石油输出国组织(OPEC)称其3月产量大增，加重了全球供应过剩情况。0828GMT，近月布兰特原油期货跌0.54美元，至每桶63.44美元，从稍早下跌逾1美元的疲势中回升。美国原油跌0.60美元，报每桶56.11美元。
--全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑
金价持坚，目前维持在每盎司1,200美元 附近，但有可能连续第二周周线下滑，因对美联储升息时间的臆测令其承压。0830GMT，现货金升至每盎司1,204美元左右，周四收低0.3%。金价本周迄今跌0.6%。
--金属期市：伦敦期锡本周或重挫13%，因需求疲软且供应增加
伦敦期锡创出五年多低点，本周可能大跌13%，因缅甸供应增加以及需求疲软令锡价承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡低见每吨13,600美元，为2009年9月以来最低，后来回升至14,575美元，下跌2.8%。期锡料将遭遇2011年8月以来最大单周跌幅。0836GMT，LME期铜上涨1.2%至每吨6,132美元，本周稍早曾触及四周低点。上海期交所期铜主力6月合约上涨1.3%至每吨43,690元人民币(7,056美元)，期铅收高2.2%，此前突破200日均线之后引发技术性买盘。期锡挫低2.2%。(完)
(整理 艾茂林; 审校 王洋)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。