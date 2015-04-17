《路透晚报》--4月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月消费者信心指数升至41.7，连续第四个月改善

日本内阁府周五公布的调查显示，3月消费者信心连续第四个月改善。3月消费者信心指数从2月修正后的40.9升至41.7。内阁府上调对消费者信心的评估，称信心状况正在好转。

--IMF总裁称中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。IMF将在今年晚些时候评估该货币篮子的构成，以确定是否有其他货币符合其标准，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。

--意大利西雅那银行称中止Alexandria交易将亏损10亿欧元

欧洲央行已要求意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)在7月底之前关闭与野村之间的衍生品交易；西雅那银行称此举将产生10亿欧元(11亿美元)税前亏损，但基本不会影响到其核心资本。该行表示，目前该行正与野村在意大利进行一起民事诉讼，目前要求的损害赔偿约为10亿欧元，而该行正考虑提高赔偿要求。

--美联储或允许大银行用市政债来满足流动性规定

华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导，美联储或会允许大银行使用部分市政债券来满足新的流动性规定，新规的目的是为了确保大型银行在信贷紧缩时期有足够多的现金。该报称，根据规定有哪类市政债可作数的确切标准并没有确定，但银行能否在很短时间内出售这些债券将是个重要关注点。

--独家：巴西Petrobras的五年投资计划将削减20%

直接了解讨论情况的消息人士对路透表示，巴西国家石油公司(Petrobras)计划把五年投资计划较上一个五年削减20%。腐败调查和油价重挫，影响该公司的投资计划。如果降低20%，则其2015-2019年计划投资将减少440亿美元左右，降到大约1,770亿美元。未获授权公开谈论的消息人士表示，新的投资计划预计下月宣布。

--印尼一航班因怀疑炸弹威胁紧急迫降，经检查未发现可疑物

印尼交通部发言人表示，该国Batik Air航空公司一架飞机在南苏拉威西省望加锡紧急迫降，因怀疑有炸弹威胁。该发言人称，警方一个炸弹拆除小组前往机场对飞机进行检查。随后机场方面表示，拆弹小组未发现可疑物品。

[市场摘要]

--日本股市：受疲弱美国数据打压跌至逾一周低位，静待企业财报

日本股市日经指数周五跌至逾一周最低，此前美 国公布的楼市数据逊于预期，打压市场人气，另外投资者等待日本企业财 报下周陆续出炉。日经指数收低1.2%至19,652.88点，为4月7日以来最低收盘位。该指数本周下跌1.3%。东证股价指数下滑0.7%至1,588.69点。成交量26.8亿股，创3月13日以来最高。

--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量

中国股市沪综指收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱。

沪综指收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；本周该指数累计上涨6.27%；上证A股今日成交9,107亿元人民币，上日为7,075亿元，此前成交量高点为2015年4月8日8,346亿元。沪深300指数收报4,596.14点，涨1.83%。

--香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退

香港股市下跌，但本周则连续第五周录得周线涨幅，得益于市场预期港股将吸引到进一步的资金流入。恒生指数下滑0.3%，收报27,653.12点。恒生国企指数下跌1.3%，收报14,536.67点。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.4%和3.9%。

--汇市：美元料录得一个月内最差单周表现，受数据表现疲弱拖累

美元连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。美元指数跌0.3%，报97.429，本周周线料下跌近2%，为一个月最大跌幅。

--欧元债市：希腊公债收益率将创1月以来最大单周跌幅，因资金将告罄

希腊公债收益率(殖利率)上涨，本周可能出现1月底以来的最大周线涨幅，因希腊与国际金主的谈判陷入僵局，可能导致该国在未来几日资金告罄。希腊10年期公债收益率开盘约下跌10个基点，至12.77%，但希腊公债本周仍可能录得1月30日以来的最大周线跌幅。

--国际油市：布兰特油价下滑，因OPEC产量大增

布兰特原油期货下滑，结束本周稍早的涨势，此前石油输出国组织(OPEC)称其3月产量大增，加重了全球供应过剩情况。0828GMT，近月布兰特原油期货跌0.54美元，至每桶63.44美元，从稍早下跌逾1美元的疲势中回升。美国原油跌0.60美元，报每桶56.11美元。

--全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑

金价持坚，目前维持在每盎司1,200美元 附近，但有可能连续第二周周线下滑，因对美联储升息时间的臆测令其承压。0830GMT，现货金升至每盎司1,204美元左右，周四收低0.3%。金价本周迄今跌0.6%。

--金属期市：伦敦期锡本周或重挫13%，因需求疲软且供应增加

伦敦期锡创出五年多低点，本周可能大跌13%，因缅甸供应增加以及需求疲软令锡价承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡低见每吨13,600美元，为2009年9月以来最低，后来回升至14,575美元，下跌2.8%。期锡料将遭遇2011年8月以来最大单周跌幅。0836GMT，LME期铜上涨1.2%至每吨6,132美元，本周稍早曾触及四周低点。上海期交所期铜主力6月合约上涨1.3%至每吨43,690元人民币(7,056美元)，期铅收高2.2%，此前突破200日均线之后引发技术性买盘。期锡挫低2.2%。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王洋)

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