《路透晚报》--4月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲经济：央行管委利卡宁警告，低利率或导致资产泡沫

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周日表示，如果利率在较长时间内仍维持在低位，大量廉价资金供应有可能令金融市场滋生泡沫。但他表示，认为没有理由争论欧洲央行是否应减少购债规模。

--中国1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻

受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势 依然严峻。国家统计局公布数据显示，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点；3月当月工业企业实现利润总额5 ,086.1亿元，同比下降0.4%，降幅比1-2月份收窄3.8个百分点。

--德国3月进口物价较前月上涨1.0%，较上年同期下降1.4%

德国联邦统计局公布，3月进口物价较前月增长1.0%，较上年同期下降1.4%，2月分别为增长1.4%和下降3.0%。路透调查的分析师预期分别为增长0.5%和同比下降1.4%。

--多家央行召开利率会议，然能否带动经济令人怀疑

本周有数家央行召开政策会议，包括有美联储、日本央行和瑞典央行。这些央行在降息之路走到头后，全都已转为购买政府公债。根据上周公布的路透调查，近来的宽松政策，加上油价腰斩，让消费者意外获益，但对全球经济展望的改变却不大。很多人预计，美联储将在周三的政策声明中表明，倾向于抓住所能找到的第一个坚实机会，来使极度宽松的货币政策回归至更加正常的轨迹。

--德意志银行宣布重组，股价下挫3%

德意志银行将把投行资产减少约2,000亿欧元，并将退出十分之一它现在有业务的国家，这是该行提升获利并降低风险的重组计划的部分内容。德银进行这次重组，将花费37亿欧元的一次性成本。计划退出7-10个国家，但将在中国和印度进行投资。

[市场摘要]

--日本股市：微幅收低，央行会议即将召开抑制风险偏好

日本股市周一在交投淡静中微幅收低，由于企业陆续公布财报，而且本周稍后将有一些重大事件，其中包括日本及美国央行的会议，因此投资者较为谨慎。日经指数收低0.2%报19,983.32点。东证股价指数持平于1,619.07点，成交量为18.7亿股，为4月14日以来最低成交量。JPX-日经400指数涨0.1%至14,686.28。

--中国股市：沪综指收涨3%，受央企重组及中国版QE预期推动

沪综指再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手，中国石化和中国石油等大盘权重股的涨停，成为盘中亮点。沪综指收报4,527.40点，涨133.71点，或3.04%。上证A股今日成交9,713亿元人民币，上周五为9,131亿元。

沪深300指数收报4,807.592点，涨2.23%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,803.2点，涨1.97%%，成交1,296，816手。130亿元额度的沪股通净买入12.5亿元。

--香港股市：涨至七年新高，受助于汇丰强势和中国国企并购期望

香港股市涨至七年新高，中国国有大型企业引领涨势，因寄望中国政府将加快所有企业的并购步伐。据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。

恒生指数上涨1.3%，至28,433.59点，恒生国企指数上扬1.7%，报14,741.20点。欧洲最大的银行汇丰控股已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。汇丰控股劲扬3.6%。

--汇市：美元涨势停顿期拉长至近七周，投资者聚焦美联储会议 美元在交投区间的下半段企稳，这个区间正变得愈发稳固。由于多项数据不佳，美元涨势暂歇的时间被拉长到接近七周，根据芝加哥国际货币市场(IMM)的数据，美元多仓降至去年9月以来的最低水平。美元兑日圆报118.15，日内下跌约0.1%。美元兑欧元几乎持平于1.0869。

--欧元债市：希腊公债收益率上涨，因与债权人协商不见进展

希腊公债收益率(殖利率)上涨，投资人对周五希腊与欧元区财长债务协商不见进展做出反应，会谈凸显了希腊与债权人之间的鸿沟。希腊10年期公债收益率涨17个基点，至12.86%。其他信用评级较低国家公债收益率亦上涨，葡萄牙10年期公债收益率升1个基点至2%，意大利和西班牙10年期公债收益率均上涨2个基点，分别报1.44%和1.41%。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.14%。

--国际油市：油价接近四个半月高位，美国钻机减少且也门冲突升级

布兰特油价守在每桶65美元上方的四个半月高位附近，对也门冲突将导致中东原油供应中断的担忧情绪提供支撑，显示美国页岩油产量可能已开始减少的迹象也带来扶助。0823GMT时，布兰特原油期货小涨0.03美元，报每桶65.31美元。美国原油下跌0.04美元至每桶57.11美元。

--全球金市：金价在每盎司1,200美元下方挣扎，关注美联储会议

金价徘徊在五周低点附近，各地股市走强损及黄金的避险魅力，同时投资人将焦点放在美联储本周会议上面，以寻求美国升息时点线索。0649GMT，现货金小涨0.1%至每盎司1,180美元。

--金属期市：伦敦期镍触及一个月高位，受供应缺口预期提振

伦敦期镍一度大涨2%至一个月高位，并提振上海期镍走高，因预计今年将出现供应缺口。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及3月27日以来最高13,475美元，0734GMT时涨1.5%至每吨13,390美元。上海期镍触及5%涨停板。LME期铜上涨0.8%至每吨6,080美元，稍早触及一周高点。上海期交所主力6月期铜攀升1.4%至每吨43,880元人民币。(完)

(编译 张涛；审校 李春喜)

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