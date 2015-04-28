《路透晚报》--4月28日

图为日本东京优衣库旗舰店内的顾客在选购商品。 REUTERS/Thomas Peter

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临宽松压力

日本3月零售销售出现17年最大同比降幅，消费税上调一年之后，消费支出依然未见起色，令人猜测日本央行今年稍后将再次扩大刺激计划。3月零售销售较上年同期下滑9.7%，经季节调整后较前月下降1.9%，表明消费支出持续低迷。预计日本央行在周四的政策会议上料决定不扩大刺激计划，但依旧面临采取更多措施再次启动经济的压力。

--希腊总理称有可能公投，但排除提前选举的可能

希腊总理齐普拉斯称，如果债权人坚持政府注定无法接受的要求，他可能不得不进行公投，不过有信心能达成协议避免这种情况出现。关于在无法达成协议的情况下，政府有什么选择的问题上，齐普拉斯排除了提前选举的可能。

路透对货币市场交易商的调查显示，希腊退出欧元区的机率为40%，略微超过半数的受访者预计即便希腊发生债务违约，也能留在欧元区内。

--新加坡二三季度核心通胀率或放缓，之后料上行--金管局

新加坡金管局称，该国第二季和第三季的核心通胀率或放缓，整体通胀率“未来几个月”或为负。金管局还表示，随着油价的上涨，明年通胀率料将回到正水平。其在半年度宏观经济回顾报告中称，2015年石油直接相关项目预计拉低整体通胀率1个百分点，而去年对通胀的贡献也几乎可以忽略不计。金管局称，新加坡今年经济成长可能会在2%-4%之间。

--英国第一季GDP初值同比增长2.4%，为2013年第四季以来最低增速

英国国家统计局公布，第一季GDP初值较前季增长0.3%。这是2012年第四季以来最低增速。路透调查预估为增长0.5%。第一季GDP较上年同期增长2.4%，是2013年第四季以来最低增速，路透调查预估为增长2.6%。

英国银行业者协会(BBA)公布的数据显示， 英国3月抵押贷款批准件数增至六个月来的最高水平，但仍比一年前低14%。

--法国4月消费者信心指数升至94，为五年最高--统计局

法国国家统计局公布的数据显示，法国4月消费者信心指数由3月的93上升至94，为2010年1月以来最高。路透调查访问的18位分析师平均预测为94，最高预测值为99，最低预测值为92。

--独家：时代华纳有线有意与Charter展开合并磋商--消息人士

据知情人士称，继Comcast未能以450亿美元收购时代华纳有线后，时代华纳有线有意与Charter Communications展开合并磋商。此次两家公司的友好协商将与2013年到2014年初的不欢而散形成鲜明对比。时代华纳有线拒绝置评，Charter代表未立即回应置评请求。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨，发那科增加派息激励乐观憧憬

日经指数周二收盘上扬。发那科(Fanuc)宣布将派息增加一倍后，股东投资回报改善的预期提振日股，但在美联储政策会议前，大盘涨幅受到抑制。日经指数上涨0.4%，报20,058.95点。东证股价指数上扬0.5%，至1,627.43点，JPX-日经400指数涨0.6%，报14,771.19点。

--中国股市：沪综指放量收跌逾1%，中小盘股调整引发投资者忧虑

沪综指放量收跌逾1%。分析师指出，今日银行等金融股继续承担护盘角色，但由于此前涨幅巨大的中小盘股出现大幅调整，引发投资者忧虑。目前场内获利抛压较重，加之几乎所有权重板块都已轮动一遍，短线大盘仍有向下调整压力。沪综指收报4,476.21点，跌51.18点，或1.13%；上证A股今日成交10,566亿元人民币，上日为9,713亿元。上证银行股指数收涨2.09%，创业板指数P则收跌2.17%。沪深300指数收报4,741.86点，跌1.37%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,726.4点，跌1.51%，成交1,409,577手。130亿元额度的沪股通净卖出1.7亿元。

--香港股市：收平盘，中石油和中石化挫跌

港股收平，金融股走坚，但被中石油及中石化等油品巨擘股价下跌所抵消。上日由于市场揣测中石油和中石化将合并，两只股票飙升。不过随后两家公司否认此传闻，股价遂下跌。中石油及中石化下跌4-5%。

恒生指数收平于28,442.75点，恒生国企指数收低0.2%，报14,714.79点。

--汇市：欧元/美元守在三周高点附近，市场寄望希腊谈判取得突破

欧元徘徊在三周高位附近，因市场对希腊获得新援助的希望重燃，且美元在美联储会议之前表现疲弱。美联储今天稍晚将召开会议。希腊股市和债市应声上扬，欧元兑美元近持平，约报1.0891。美元指数接近于三周低点，现报约96.705。美元兑日圆几近持平于119.01。

--欧元债市：塞浦路斯将发行七年期新债，令希腊更加形单影只

塞浦路斯料将发行七年期新债，试图进一步与希腊做出区隔；这两国经济虽然紧紧相系，然而希腊在欧元区的未来却令人存疑。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯本月稍早声称，该国不会受希腊危机波及。塞浦路斯2020年到期公债的收益率报3.4%。

--国际油市：油价跌近1%，美国原油库存料刷新纪录高位

油价跌近1%，美国即将公布的一周原油库存料将刷新纪录高位，而且沙特阿拉伯表示如有必要将向中国供应更多原油。周一出炉的初步路透调查显示，美国上周商业原油库存料连续第16周增加，尽管钻探活动下滑。0821GMT，6月布兰特原油下跌0.54美元至每桶64.29美元， 美国原油期货跌0.50美元，至每桶56.49美元。

--全球金市：黄金持稳在1,200美元附近，关注美联储会议

黄金守住隔夜录得的大量涨幅，受美元走软和投资者空头回补的支撑，因市场预期美联储在本周会议上不会暗示6月升息。0824GMT，现货金持稳在1,201.15美元，上日跳涨近2%。

--金属期市：伦铜接近一周高点，受中国政策预期支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜微涨，因美元走软，并且市场预期中国会采取政策支撑制造业，这都给金属市场带来支撑。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.41%，至每吨6,090美元。上海期交所主力7月期铜上扬0.3%，至每吨43,910元人民币(7,076美元)。(完)

(编译 张涛；审校 李春喜)

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