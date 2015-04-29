《路透晚报》--4月29日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--美联储料利用本次会议，引导市场升息时点预期
美联储周三将结束今年的第三次会议，其面临一个关键任务：缩小市场和美联储对于升息路径看法的较大分歧。美联储排除了本次会议升息的可能性，虽然6月升息仍有可能，但由于第一季经济数据疲弱，这个可能性已经逐渐降低。
美联储称，何时升息的决定将取决于数据，并将在每次会议上评估。周三美联储可能重申这个立场。
路透调查显示，美国第一季GDP环比年率料为增长1.0%，远低于去年第四季的2.2%，将是一年来最低增长率。分析师提醒对此不要过度解读。美联储决策者料将于会后的声明中承认成长放缓，但将此视为暂时现象。
--瑞典央行意外维持指标利率在负0.25%不变，但扩大资产购买规模
瑞典央行周三维持指标利率在负0.25%不变，让市场感到意外。但央行宣布在现行400亿瑞典克朗的基础之上，将公债购买规模扩大400-500亿瑞典克朗，以提振通胀。瑞典克朗兑美元升至一个月高位，兑欧元涨至12个交易日高位。
--泰国央行意外降息25基点，称经济较预期疲弱
泰国央行意外降息25个基点至1.50%。央行表示，2015年GDP增长率料低于预期，消费者物价有进一步下跌的可能性。降息声明公布后，泰铢兑美元扩大跌势，挫至3月23日以来最低的32.75。
--欧元区3月对家庭和企业贷款三年来首次增长
欧洲央行数据显示，欧元区3月对家庭和企业的贷款三年来首次增长。3月对民间部门的贷款较上年同比增长0.1%。路透调查预估该项指标为持平。上次出现增长还是在2012年3月。
银行业消息人士称，欧洲央行向希腊银行业紧急流动性上限提高14亿欧元，至769亿欧元。
--英国4月房价上涨速度为10个月最快，暗示楼市获得动能
抵押贷款机构Nationwide公布的数据显示，4月英国房价上涨速度为去年6月以来最快，这是楼市可能开始重获动能的另一个迹象。4月房价较前月增长1.0%，较上年同期增长5.2%；路透调查预估分别为增长0.2%和4.1%。
--三星电子预期第二季获利改善，谨慎看待下半年前景
三星电子预计第二季获利将进一步改善，此前公司确认第一季创出三个季度以来的最高获利，但对下半年前景的看法比较审慎。三星公布第一季营业利润为6万亿韩元(56.4亿美元)，大致符合公司本月早前预测的5.9亿韩元，不过仍比上年同期下降了29.6%，这次是去年6月当季以来最佳的季度业绩。三星警示称，由于欧元及新兴市场货币贬值，今年稍晚全球需求可能走软，下半年业绩增强的典型产业模式今年可能不会那么明显。
[市场摘要]
--日本股市：因公共假期而休市。
--中国股市：综指收盘近持平，增量资金入市支撑大盘强势震荡
沪综指收盘近持平。分析师指出，尽管新一轮新股发行即将临近，且场内获利盘较丰厚，但是场外资金仍是源源不断入场，股指下调压力减弱，大盘今日维持4,500点以下高位震荡，成交量有所萎缩。沪综指收报4,476.620点，微涨0.405点，或0.01%；上证A股今日成交7,485亿元人民币，较上日的10,566亿元减三成。沪深300指数收报4,774.326点，涨0.68%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,773.4点，涨1.56%，成交1,175,271手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。
--香港股市：小幅收低，两家中资银行财报欠佳打压金融股
香港股市收低，受金融股打压，此前两家大型中资银行公布的第一季财报疲弱，凸显出内地经济放缓造成的拖累。恒生指数收低0.2%至28,400.34点；恒生国企指数跌0.8%至14,603.04点。
--汇市：瑞典克朗劲升，该国央行意外没有降息
瑞典克朗兑美元劲升至一个月高点，兑欧元涨至近两周高位。瑞典央行宣布维持利率不变，让市场感到意外。美元兑瑞典克朗下跌1%，至8.4308克朗。瑞典央行决议公布后，欧元/克朗也从9.36克朗下滑至9.2410朗附近，之后反弹至9.2780，日内仍下跌0.8%。美元指数跌至95.892，为3月5日以来最低。
--欧元债市：公债收益率小升，投资人挪出空间迎接大量新债发行
三个欧元区国家周三将发行公债，预料将顺利进行，之后还有德国通胀数据及美联储决议出炉，但不太可能影响公债收益率(殖利率)的短期走向。葡萄牙10年期公债收益率上升7个基点至2.05%，该国开始通过银行财团发售10年期和30年期公债。意大利10年期公债收益率在标售前上涨4个基点至1.40%，拉动西班牙10年期公债收益率也上涨4个基点，至1.37%。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.18%。
--国际油市：油价下跌，供应过剩盖过沙特王室变动的影响
油价下跌，因供应过剩和需求疲软的影响，盖过沙特人事变动带来的不确定性。0836GMT时，布兰特原油期货下跌0.29美元，至每桶64.35美元。美国原油跌0.36美元至56.70。
--全球金市：金价守在三周高位附近，关注美联储会议
金价守住前两日录得的涨幅，在三周高点附近交投。0837GMT，现货金持稳于每盎司1,207美元，前两个交易日累计上涨近3%。分析师表示，美联储声明公布前金价可能出现更大波动。
--金属期市：美联储决议前伦铜下跌，中国政策预期缓冲跌势
伦敦金属交易所(LME)期铜微跌，稍晚美联储将公布政策决议，或提供何时升息的线索。不过金属消费大国--中国有望进一步推出支撑经济的措施，缓冲了期铜的跌势。0736 GMT，LME三个月期铜下滑0.5%，至每吨6,091美元。上海期交所主力7月期铜下跌0.3%，至每吨43,730元人民币(7,076美元)。其它金属，上海期镍下跌2%，LME期镍跌势1.1%。LME期锡 下跌0.5%。上海期锡则下跌2%。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
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路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”