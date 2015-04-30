《路透晚报》--4月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行下调通胀预估，并将通胀率目标达成时间推后

日本央行周四调降消费者物价预估，并将其通胀率目标实现的时间推后，但央行还是没有扩大规模已然不小的刺激政策，因预测经济复苏将逐步推动物价走高。

央行目前预期，通胀率在2016年4-9月这半年左右的时间里达到2%目标，淡化了有关在本月开始的当前财年通胀达标的预期。央行指出，鉴于通胀率可能维持在零附近，这可能影响通胀预期上升的速度。不过许多分析师预期，随着通胀率进一步放缓、远离央行目标，日本央行今年稍晚将得放宽政策。

--德国4月经季节调整失业人口减少0.8万，降幅小于预期

德国联邦劳工局公布，4月经季节调整的失业人口减少0.8万人至279.2万，路透调查预估为减少1.3万；该月经季节调整的失业率持平于记录低点6.4%；未经季节调整的总失业人口降至284.3万人，3月为293.2万。该数据令市场益发预期，民间消费将帮助推动该国今年的经济增长。数据公布后欧元全线走强，兑美元触及两个月高点1.12130美元，兑日圆则触及八周高点132.995日圆。

--日本3月工业生产再次下滑，日央行处境不妙

日本工业生产3月连续第二个月下滑，更加印证日本经济还在努力积聚动能，平复去年增税冲击消费的影响。政府数据显示，该国3月工业生产较上月下滑0.3%，市场预估中值为下降2.3%，2月为下降3.1%。经济产业省公布的调查显示，日本制造商预计4月工业生产上扬2.1%，5月则下滑0.3%；该部门同时维持评估不变，称工业生产处于温和回升趋势。

--泰国央行放松对资本流动的限制，防止泰铢走强影响出口

泰国央行放松对资本外流的限制，此举在于压抑泰铢走强。泰铢升值已对国内出口造成影响。央行在声明中表示，将允许泰国人自由购买不超过500万美元外汇用于储蓄。该行也将允许泰国人每年在海外购买最多价值5,000万美元房产。泰国央行称，将防止非本地居民进行泰铢投机活动的举措放松。

--日本索尼预计本财年营业利润增长逾三倍

日本消费电子生产商索尼表示，当前会计年度的营业利润料增长逾三倍，得益于相机传感器销售强劲以及为实现手机业务扭亏为盈而采取的成本削减举措。索尼预计，截至2016年3月底的会计年度，公司营业利润将从上年度的685亿日圆增长至3,200亿日圆(27.0亿美元)。上年度业绩与本月稍早公布的预估数据大致相当。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创四个月最大单日跌幅，美GDP和企业获利均不佳

日股周四创下四个月来最大单日跌幅，因美国经济成长数据疲弱，并且日本企业获利不振。日经指数下跌2.7%，收报19,520.21点。东证股价指数下挫2.1%至1,592.79点。日股今日成交量为年内迄今以来的第二高。

--中国股市：沪综指受蓝筹股拖累收跌，4月涨幅逾18%为今年来最大

中国股市沪综指收盘下跌。分析师指出，热点板块切换较快抑制增量资金入市热情，而且银行、保险、券商等指标股走势较弱，市场资金热衷于中小股票和题材股，股指继续小幅整理。沪综指收报4,441.66点，跌34.96点，或0.78%；本周累计升1.09%，为连续第八周上涨。4月沪综指累计涨幅18.5%，创今年以来最好月度表现。沪深300指数收报4,749.89点，跌0.51%。

--香港股市：受银行股跌势拖累收低，但4月创下近六年最大月度升幅

香港股市4月创下近六年来最大月度升幅，因投资者寄望于大陆资金进一步流入香港。不过银行类股的跌势令大盘股指周四承压。恒生指数下跌0.9%，收报28,133.00点，但恒指本月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。恒生国企指数下跌1.2%至14,431.11点，但本月劲升17%，为2011年10月以来最佳月度表现。

--汇市：欧元兑美元升至1.12上方，因美国经济增长前景堪忧

欧元兑美元连续第三日上涨，两个月来首次突破1.12，因市场愈发担忧美国的经济增长前景。此外没有迹象表明日本央行将进一步放松货币政策，也带动日圆升至一个月最高。欧元兑美元自4月13日以来累计上涨逾6%，在欧洲早盘触及两个月高点1.12485美元。美元兑日圆最新报118.94，日内下跌0.1%。新西兰元亦为一大输家，下跌近0.01美元报0.7614，这是对央行偏温和评论所做出的回应。

--欧元债市：公债跌势延续，德债收益率升至0.30%上方

德国指标公债收益率(殖利率)升至0.30%上方，上日曾创两年来最大跳涨幅度，因市场流动性状况欠佳，使得通缩疑虑消退及欧元区经济数据好转的冲击更形放大。10年期德债收益率上涨5个基点，报0.33%，周三上涨约12个基点。这次上涨使德债收益率接近欧洲央行开始购债之前的水平。

--国际油市：布兰特原油由五个月高点回落，因日本工业生产下滑

油价脱离在亚洲盘初交易时段创下的五个月高点，因日本工业生产连续第二个月疲软。布兰特原油期货一度跌至每桶65.37美元的低点，0839GMT时反弹至66.12美元，较上日结算价上升0.28美元。美国原油上涨0.54美元，报每桶59.12，受利好的美国库存数据提振。

--全球金市：金价仍呈颓势，因美联储称经济疲软只是暂时现象

金价仍未能扳回海外市场的跌幅，因美联储将近期美国经济放缓形容为暂时现象，仍不排除在今年升息。0841GMT，现货金基本持平，在每盎司1,204.06美元交投，周三则为下跌0.6%。在美联储发布声明之前，金价一度触及三周高点，因预期近期疲软数据将促使美联储延后升息。

--金属期市：供应担忧推动期镍跳涨，实货市场仍然低迷

伦敦金属交易所(LME)期镍大涨3%，回应上海期镍的涨势，买家受长期积累的供应担忧驱动而买入该合约，在长周末之前引发一系列空头回补。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度大涨超过3%至每吨13,855美元，0842GMT则报在13,820美元。上海期镍收盘大涨3.5%。(完)

(整理 徐文焰；审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。