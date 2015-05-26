《路透晚报》--5月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股上扬但欧股转跌，美元全线走高

亚洲股市周二转跌为升，受到香港与中国内地股市升势的提振。欧洲股市结束长周末后下滑，回吐稍早的涨幅，西班牙银行股表现最差，此前西班牙一地区选举结果反映选民不支持首相拉霍伊。美元全线走高，兑欧元一个月来首次涨至1.09美元上方，美元兑日圆升破122日圆，涨至八年高点，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的谈话效应持续发酵。

--希腊财长称该国承诺进行改革，但不能实施更多节支举措

希腊财政部长瓦鲁法基斯在意大利日报Il Sole 24 Ore发表的文章中表示，希腊承诺开放经济、改革养老系统并试图实现一定程度的基本预算盈余。但瓦鲁法基斯指出，希腊无法答应债权人提出的在今年和以后实施更多节支举措的要求，因为这样做将损害希腊推行必要改革的能力。

--新加坡第一季GDP增速超初估，因制造业产出上修

新加坡第一季经济成长步伐超过初估值，因制造业和服务业展现出更多韧性，这对于新加坡今年经济成长前景而言是个好兆头。1-3月当季新加坡经季节性调整后经济环比年率为成长3.2%。政府4月份公布的初估值为成长1.1%，路透调查的分析师预估为成长1.8%。贸工部称，新加坡经济今年可能以温和速度增长，并维持对2015年经济成长2-4%的预期。

--三星帝国即将改朝换代，关键资产重组以助新君牢握重权

三星集团实际控股公司第一毛织准备拿出约8.9万亿韩元(81.1亿美元)的新股，收购持有三星电子关键股权的建筑公司三星物产，两公司股价上涨近15%。此举将使第一毛织和三星物产实现合并，并将巩固法定继承人的地位。最新举措仍需股东批准，而且可能也不是最后的动作。

--韩国央行总裁李柱烈称内需正在复苏，但出口疲弱

韩国央行总裁李柱烈表示，尽管出口仍然疲弱，但内需有复苏迹象，并称将根据财经指标来决定政策。李柱烈说，中国经济成长迟滞以及日圆疲弱等因素令人担忧，这些障碍无法轻易克服。

--新西兰4月贸易顺差略大于预估，年度贸易逆差扩大

新西兰4月贸易顺差略大于预估，因乳制品出口减少，被进口上升所抵销，但出口持续迟滞导致年度贸易逆差规模创近六年来最大。4月贸易顺差为1.23亿新西兰元(8,990万美元)，因出口减少5.5%，进口则增加2.6%。截至4月30日止的年度贸易逆差扩大至26.2亿新 西兰元，为2009年6月止的年度以来最大，因对中国的奶制品出口只有一 年前的五分之一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第八日收高，但低成交量可能预示即将修正

日股日经指数周二在交投动荡中微幅收高，受对日本经济复苏的乐观看法支撑，大盘连续第八个交易日上涨。日经指数收涨0.1%，报20,437.48点，盘中在平盘上下方游走。东证股价指数持平于1,659.57点，成交量仅为19.14亿股，为一个月来最低成交量。

--中国股市：沪综指收升2%续创逾七年新高，赚钱效应吸引资金不断入市

中国股市沪综指收升2%，再创逾七年新高，且为连续第六日上涨。分析师称，近期股市持续上涨，吸引外围资金继续涌入，军工板块及中小盘股成为今日领涨板块，整体成交维持高位水平。沪综指 .SSEC 收报4,910.897点，涨97.10点或2.02%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点。

--香港股市：收涨且盘中测试七年高点，市场预期将有更多大陆资金流入

港股测试七年高点，因投资者在周一休市后返回场内吃进股票，此前中国政府最新发布的跨境投资计划，令市场预期将有更多资金从大陆流入香港市场。恒生指数上涨0.9%至28,249.86点；恒生国企指数大涨2.6%报14,801.94点。

--汇市：美元重回上行轨道，兑日圆升至八年高位

美元指数上扬1%，延续上周五公布通胀数据改善以来的涨幅，欧元/美元因而跌落1.09美元，为一个月来首见。美元兑日圆突破中线阻力，触及八年高点。0850GMT，欧元/美元报1.0895，下跌约0.7%，美元/日圆报122.77，升幅近1%。

--欧元债市：意大利公债期货下跌，受希腊和西班牙相关忧虑影响

意大利公债期货下跌，因市场担心希腊的债务问题，而且西班牙地区选举结果反映投票人愈发不满撙节计划。意大利公债期货一度下跌近150个跳动点至133.60，之后缩减跌幅，0836GMT时，报134.64，德债期货则受惠于相关避险买盘，上涨66个跳动点至154.66。

--国际油市：布兰特原油跌至65美元，受美国页岩油前景及美元影响

布兰特原油期货跌至每桶约65美元，受美国页岩油产商可能提高开采活动及美元走强打压。0828GMT，布兰特原油下跌0.54美元，至每桶64.98美元，美国原油期货跌0.36美元，至59.36美元。

--全球金市：现货金跌近1%至两周低点，因美元上扬

金价跌近1%至两周低点，因美联储主席叶伦最近的讲话激励美元走升，叶伦的讲话巩固了美联储的紧缩货币政策倾向。0859GMT，现货金下跌近1%至每盎司1,195.1美元。

--金属期市：伦铜先涨后跌，但美国升息预期减弱提供支撑

伦铜脱离三周低位，市场在长周末假期结束过后恢复交易，但涨势并未持久；美联储一名官员缓和对即将开始升息周期的疑虑，给铜价带来提振。0901GMT时，LME三个月期铜转为下跌0.12%，报6,154美元，周五曾跌至4月底以来最低的每吨6,143美元水平。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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