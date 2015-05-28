《路透晚报》--5月28日

图为以股市图表为背景拍摄的多枚欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--旧金山FED总裁威廉姆斯称，今年稍晚可能开始升息

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年稍晚升息，未来几年将把利率调整至更为正常的水准。但威廉姆斯也指出，升息不能作为防范未来金融危机的答案，即便这是最后手段。

威廉姆斯另外表示，美国第一季成长疲弱并非常态，是受天候影响，预期今年余下时间成长将高于趋势水准，失业率将降至5%以下，但在做利率决议前需收集更多经济数据。

--OPEC预计对手仍将在低油价下增产，供应过剩问题犹存

石油输出国组织(OPEC)在今年最重要且最详细的报告中表示，尽管油价偏低，但北美页岩油热潮仍不减，表明全球供应过剩局面可能还会再持续两年。根据路透所见到的OPEC长期战略报告草案，非OPEC产油国的原油供应量预计至少在2017年前都会增加。

--日本4月零售销售反弹，缓解央行扩大刺激的压力

日本4月零售销售较上年同期增长5.0%，是四个月来首次实现增长。该数据支持日本央行有关消费支出正在缓慢上行并帮助经济稳步复苏的看法，进一步印证了消费者信心改善，并缓解了日本央行近期扩大刺激计划规模的压力。

--澳洲第一季企业投资创逾六年最大降幅

澳洲第一季企业投资遭遇逾六年来最大降幅，未来一年支出计划也远低于市场预期，引发央行降息预期，拖累澳元跌至五周低点。数据显示，澳洲第一季新资本支出经季节调整后较前季下降4.4%，至359亿澳元(294亿美元)，创2009年底以来的最大降幅，路透调查预估为下降2.4%。

--欧洲央行执委诺沃特尼称，目前不能接受希腊资产作为抵押品

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，ECB必须坚持对希腊提供融资的明确制度，不可能不按制度提供融资。这番言论打击了对ECB可能松口、帮助希腊与国家债权人匆忙达成协议的期望。

他还说超低利率不是正常状态，不能长期如此。

--菲律宾第一季经济创六年来最低增速，引发央行政策放宽预期

菲律宾统计局公布，1-3月当季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，为六年来的最低按季增幅，去年第四季为增长2.5%。第一季经济增长大幅放缓，增加了菲律宾央行今年放松政策以支持经济增长的可能性，因政府支出依然疲软。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创15年新高，且录得27年以来最长连涨纪录

日本股市日经指数周四上涨，为连续第10个交易日走高，因投资者寄望美元升值将提振日本出口股的业绩。美元兑日圆创下2002年12月以来的最高位。日经指数收涨0.4%，报20,551.46点，为15年新高。日经指数已经连涨10日，为1988年2月以来的最长连涨纪录。

--中国股市：沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，获利抛压拖累大盘暴跌

中国股市沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。沪综指收报4,620.27点，跌321.44点或6.5%，此前单日最大跌幅为2015年1月19日的7.7%。上证A股今日成交12,367亿元人民币，创历史新高。

--香港股市：恒指创下12月以来最大单日跌幅，受中国内地股市暴跌拖累

香港股市收低，创下12月以来最大单日跌幅，受中国内地股市的恐慌性跌势影响。恒生指数收低2.2%，报27,454.31点，创12月9日以来最大跌幅。恒生国企指数重挫3.5%报14,183.00点。。

--汇市：美元兑日圆触及12年半高位，希腊局势期望鼓舞欧元上涨

美元兑日圆周四12年半高位，因投资者押注美国今年稍晚将升息，而日本将维持超宽松货币政策。美元兑日圆一度高见124.30日圆，因日本股市上涨亦有助于鼓舞风险人气并损及避险的日圆。0846GMT，美元/日圆升0.15%，报123.85日圆。欧元兑美元上涨0.33%，至1.0943美元。

--欧元债市：意大利公债收益率上升，发行新债前希腊问题疑虑笼罩

意大利公债收益率小福上升，投资人调整手中仓位，以为今日稍晚的70亿欧元新债标售做准备；市况相当审慎，此前有多个有关希腊债务协商进展的报导出现矛盾。意大利10年期公债收益率涨2个基点，至1.87%，德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.53%。

--国际油市：原油价格略有反弹，投资者等待美国石油库存数据

原油价格在经历两日下滑后反弹，不过美国仍然高企的石油库存、强劲的全球石油产出以及美元走坚，都继续令油市承压。0839 GMT，近月布兰特原油期货涨0.46美元至每桶62.52美元；美国原油期货涨0.25美元，报每桶57.75美元。

--全球金市：金价在两周低点附近徘徊，美元强势和美国升息前景打压买需

金价努力从两周低点反弹，因美元强势及 美国升息的前景打击黄金的买需。0836 GMT，现货金微升，报每盎司1,190.46美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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