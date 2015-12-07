《路透晚报》--12月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国10月工业生产小幅增长，但增幅不及预期

德国10月工业生产小幅增长，结束此前两个月下降局面，但增幅不及预期，表明新兴市场疲弱需求已经对德国关键的工业领域造成冲击。德国经济部周一公布的数据显示，德国10月工业生产按月增长0.2%，较9月的下降1.1%实现反弹，但增幅低于路透调查预估的0.7%。经济部称，10月作为第四季首个月份，实现工业生产的增长，这是“克服前几个月疲弱局面的第一步”。

--日本央行总裁黑田东彦称日本没有必要实行负存款利率

日本央行总裁黑田东彦周一表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。黑田东彦在东京的研讨会上表示：“我们的质化量化宽松计划(QQE)对经济和金融市场产生了预想中的作用。银行业在向实体经济增加贷款投放...再平衡也正在进行，所以我们并不认为应该实行负存款利率。”

日本央行审议委员佐藤健裕周一表示，日本央行量化宽松计划(QE)的效果可能正在减弱，因该央行去年10月增加购债后长期利率没有下降很多。佐藤健裕在奈良的演讲稿中称，日本央行不能无限期地以当前速度购买公债，因为最终部分金融机构将不愿出手所持公债。

--日本12月制造业信心上升，表明自衰退中缓慢复苏--路透短观

日本12月制造业信心四个月来首次反弹，而且未来预计仍将缓步上升，意味着经济正在从衰退中慢慢复苏。但12月非制造业信心下滑至一年低点，因为零售商遭到民间消费疲弱的打击。路透短观12月制造业景气判断指数自上月的正3升至正9，为四个月来首见改善。服务业指数自上月的正22降至正18，为2014年11月以来最低位。数据还显示，未来三个月制造业及服务业信心大致持平。

--外资银行对中国借款方债权减少--国际清算银行

国际清算银行(BIS)最新报告显示，外资对中国借款方的债权在触及纪录高点后的九个月内下滑，主因海外与中国银行业者间的贷款减少。截至6月底，包括当地对中资银行海外分支，以及对全球分支的跨境债权下降至1.2兆美元。尽管略有下降，但外资对中国曝险仍然非常高，说明很多贷款方的资产负债表很容易受到中国经济放缓，以及大陆破产增多可能性上升的冲击。

国际清算银行(BIS)还表示，对于美国将进行近10年来首度升息，金融市场普遍存在“不安的平静”(uneasy calm)；各界预期美国将在本月稍晚升息。BIS在季度报告中指出，各界、特别是新兴市场对于美联储所释出的讯号有所自制，这是一个令人振奋的现象，不过BIS预期市场将重回剧烈波动。BIS货币暨经济事务部门主管Claudio Borio表示，“各金融市场一片平静，但这是一种不安的平静。”

--英国制造业前景恶化,产出和新订单创六年低位--EEF调查

周一出炉的一项行业调查显示，英国明年制造业前景恶化，产出和新订单创2009年来低位，发出国内外经济增长放缓的预警。英国工程雇主联合会(EEF)称，新订单和产出的季度读值降至2009年第三季来最低水平，当时英国经济刚刚摆脱70多年来最严重的衰退。EEF本项调查没给2016年制造业复苏带来多少希望，此前制造业在今年的头三个月季度未能对英国经济增长做出贡献。

--希腊财政国会批准2016年严格预算案，减支和加税以让债权人满意

在撙节疲劳与日俱增之际，希腊国会批准2016年预算案，大幅削减支出并增加部分税赋，以让国际债权人感到满意。该预算案削减公共支出57亿欧元(62亿美元)，其中在养老金方面削减18亿欧元，在国防支出方面削减5亿欧元。节支规模远高于今年的15亿欧元。此外，该案还包括加税略高于20亿欧元的举措。国会以153比145票通过了该预算案，另外有两位议员缺席。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1%，因美国就业数据巩固升息预期

日本股市日经指数周一反弹，此前美国就业数据乐观，显示美国经济强劲，足以支持美联储本月升息，这令大盘人气受到提振。日经指数收高1%至19,698.15点，扳回上周五下挫2.2%的不到半数跌幅。东证股价指数涨0.7%至1,585.21点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低

中国股市沪综指小幅收涨。分析师称，今日大盘波动较小，投资者参与意愿不强，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低。沪综指收报3,536.93点，涨11.94点或0.34%，今日上海A股成交2,763亿元人民币，上日成交3,142亿元，此前成交量低点为11月3日2,444亿元。

--香港股市：恒指收盘微跌，受能源股跌势拖累

香港股市收盘微跌，占权重较高的能源股大跌拖累大盘，因投资者担忧油价持续疲软。恒生指数收跌0.2%至22,203.22点；恒生国企指数跌0.4%，报9,798.19点。除能源板块外，其他类股均上涨。恒生能源指数重挫，市场担心已然处于近七年低位的油价将进一步走低。

--汇市：美元持稳，良好就业数据支持美国12月升息的可能性

美元持稳，上周尾段略有反弹，因非农就业数据乐观强化了美国将很快升息的可能性。0819GMT，美元指数涨0.27%报98.618，上周五曾反弹0.75%。欧元兑美元跌0.44%，报1.0836美元，仍接近上周四高位1.0981。美元兑日圆报123.33日圆，涨0.14%。

--欧元债市：欧元区公债收益率(殖利率)涨势逆转，因油价接近2015年内低点，且欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，随时准备采取更多刺激措施以实现通胀目标。10年期德国公债收益率下跌3个基点至0.66%，其他欧元区10年期公债收益率下跌约1-3个基点。

--国际油市：OPEC维持高产量决定，拖累油价跌向2015年低点

国际原油期货价格下跌，此前石油输出国组织(OPEC)未能协议出一个产量目标，以减轻石油过剩问题。0810GMT，美国原油期货报39.56美元，跌0.41美元；布兰特原油下滑0.20美元，报42.80美元；目前它们均接近年内低点，而且距2008/2009年全球金融危机高峰时的低点不远。

--全球金市：金价接近三周高点，美国就业数据引发空头回补

金价守在近三周高点附近，受到空头回补买盘支撑，此前美国公布强劲的非农就业数据，强化了美联储下周升息的可能性。0812GMT，现货金报每盎司1,083.36美元，接近上日触及的11月16日以来最高点1,088.70美元。

--金属期市：伦铜接近一周高位，美元下跌迫使空头匆忙回补

伦敦期铜跳涨，因美元下跌迫使有大量空头的铜市回补，但交易商称这似乎是技术性上涨，并非暗示出现新买需。0813GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.14%至每吨4,618.50美元。上海期铜跳涨2.2%，报每吨35,330元人民币。(完)