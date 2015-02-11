《路透晚报》--2月11日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧亚市场聚焦希腊债务会谈
亚洲股市趋于审慎，欧洲股市盘初小跌。欧元区财长周三稍晚将召开会议，欧盟领导人周四也将会晤，但官员已经淡化取得突破性进展的希望。
希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到撙节和纾困计划中去。齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)在国会中控制了149个议席，加上同盟党派--反撙节右翼党派独立希腊人党的支持，使他在议会300个席位中赢得162位议员的支持。
--独家：特斯拉CEO要炒掉海外高管；中国销售情况不佳--消息
据知情的消息人士透露，特斯拉汽车(Tesla)创始人兼CEO伊隆-马斯克准备解雇海外高管。该公司豪华电动车在中国的销售情况黯淡，给马斯克雄心勃勃的全球扩张计划蒙上阴影。其中一名消息人士告诉路透，上月特斯拉在中国卖出大约120辆汽车，远低于公司的目标。马斯克以前说过，他预期中国销量最早到2015年就可能匹敌美国销量。马斯克在内部邮件中表示，业绩逊色的公司经理“将被要求离开公司或者调整到比较初级的职位。已经在中国这么做了，将来也可能在其它一些国家这么做。”
--消息人士称IMF考虑中止美国否决权，以提升组织改革步伐
根据三位熟知相关提案的消息人士表示，国际货币基金组织(IMF)理事会上个月在美国未参与情况下讨论了两个投票改革选项，其中包括一项可能让美国在IMF丧失否决权的提案。IMF内部对美国阻碍改革的失望情绪升高，而改革旨在提升部分新兴国家于组织内的话语权。
根据其中一项提案，IMF理事会将把可用资源倍增一事与理事会变动脱钩，不过这必须经过美国同意。第二项提案将依据一种“特别的”增加方式，提升部分新兴国家的投票权，而此案无需触及美国的否决权。但中国等国家的表决权比重将只会微幅增加。根据匿名消息人士，IMF理事会尚未决定要进行两项计划中的哪一项，将于4月IMF与世界银行的会议中进一步讨论再做决定。
--英国监管机构称银行业竞争不够激烈，大银行遭分拆可能性提高
英国银行业竞争监管机构主管表示，提高英国银行业竞争力度的种种措施还没有达到理想中的成效，这意味着国内规模最大的几家银行恐遭分拆。英国竞争及市场管理局(CMA)正在就个人经常账户市场及小型企业银行服务进行调查，并将决定必须在2016年5月之前采取哪些行动。局长Alex Chisholm表示，CMA可能要求银行业者出售资产，或要求银行就不同的产品提供更为明确的价目及比较。Chisholm称，和先前行业相关调查不同的是，CMA有权下令银行采取行动，而不只是给予建议而已，而这些行动可能需要修改法令加以配合。
--俄罗斯2月末或3月将批准成立金砖国家银行的协议
俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯本月或3月将批准协议，准许成立一个金砖国家银行。该银行的成立旨在为基础设施项目提供资金。由于就该银行的融资和管理问题一直存在分歧，该计划进展缓慢。俄罗斯料向该银行注资20亿美元。
[市场摘要]
--日本股市：适逢公共假期休市。
--中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限
中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。沪综指收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，上日为2,225亿元。
--香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应
香港股市恒生指数收低，受银行股拖累，投资人忧心中国经济状况。恒生指数跌0.9%至24,315.02点。恒生国企指数下滑0.4%至11,651.01点。
--汇市：美元/日圆触及一个月新高，欧元聚焦希腊债务会谈
美元/日圆触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。欧元/美元最新报1.1315，日内微跌；美元/日圆小涨0.24%，报119.70。
--欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺
葡萄牙公债收益率小升，投资人出脱债券，为10年期公债发行预留空间，此次发债料将吸引强劲买需，因欧洲央行买债计划缓解希腊债务问题冲击。葡萄牙10年期公债收益率上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。
--国际油市：布兰特原油持稳56美元上方，美国原油库存增幅小于预期
布兰特原油期货持稳56美元上方，美国原油期货短暂上涨超过1美元，因美国原油库存增幅小于预期，部份人士认为这是供应过剩开始减轻的迹象。0833GMT，布兰特原油期货上升0.37美元至每桶56.80美元。美国原油上扬0.4美元报50.42美元。
--全球金市：现货金小升，投资人关注希腊债务危机
金价小幅上扬，因美元近日涨多后暂作歇息，此外希腊在欧元区的前途未卜，令金融市场弥漫审慎气氛。0836GMT，现货金小涨至每盎司1,236.87美元。
--金属期市：油价上扬支撑伦铜攀升，中国假期临近抑制交投
伦敦期铜在清淡交投中上扬，受到油价走升的支撑，但鉴于中国需求增长疑虑，以及春节假期前业务迟缓，交易商不愿大举建仓。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.53%，报每吨5,624.50美元。(完)
(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。