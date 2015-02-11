《路透晚报》--2月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚市场聚焦希腊债务会谈

亚洲股市趋于审慎，欧洲股市盘初小跌。欧元区财长周三稍晚将召开会议，欧盟领导人周四也将会晤，但官员已经淡化取得突破性进展的希望。

希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到撙节和纾困计划中去。齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)在国会中控制了149个议席，加上同盟党派--反撙节右翼党派独立希腊人党的支持，使他在议会300个席位中赢得162位议员的支持。

--独家：特斯拉CEO要炒掉海外高管；中国销售情况不佳--消息

据知情的消息人士透露，特斯拉汽车(Tesla)创始人兼CEO伊隆-马斯克准备解雇海外高管。该公司豪华电动车在中国的销售情况黯淡，给马斯克雄心勃勃的全球扩张计划蒙上阴影。其中一名消息人士告诉路透，上月特斯拉在中国卖出大约120辆汽车，远低于公司的目标。马斯克以前说过，他预期中国销量最早到2015年就可能匹敌美国销量。马斯克在内部邮件中表示，业绩逊色的公司经理“将被要求离开公司或者调整到比较初级的职位。已经在中国这么做了，将来也可能在其它一些国家这么做。”

--消息人士称IMF考虑中止美国否决权，以提升组织改革步伐

根据三位熟知相关提案的消息人士表示，国际货币基金组织(IMF)理事会上个月在美国未参与情况下讨论了两个投票改革选项，其中包括一项可能让美国在IMF丧失否决权的提案。IMF内部对美国阻碍改革的失望情绪升高，而改革旨在提升部分新兴国家于组织内的话语权。

根据其中一项提案，IMF理事会将把可用资源倍增一事与理事会变动脱钩，不过这必须经过美国同意。第二项提案将依据一种“特别的”增加方式，提升部分新兴国家的投票权，而此案无需触及美国的否决权。但中国等国家的表决权比重将只会微幅增加。根据匿名消息人士，IMF理事会尚未决定要进行两项计划中的哪一项，将于4月IMF与世界银行的会议中进一步讨论再做决定。

--英国监管机构称银行业竞争不够激烈，大银行遭分拆可能性提高

英国银行业竞争监管机构主管表示，提高英国银行业竞争力度的种种措施还没有达到理想中的成效，这意味着国内规模最大的几家银行恐遭分拆。英国竞争及市场管理局(CMA)正在就个人经常账户市场及小型企业银行服务进行调查，并将决定必须在2016年5月之前采取哪些行动。局长Alex Chisholm表示，CMA可能要求银行业者出售资产，或要求银行就不同的产品提供更为明确的价目及比较。Chisholm称，和先前行业相关调查不同的是，CMA有权下令银行采取行动，而不只是给予建议而已，而这些行动可能需要修改法令加以配合。

--俄罗斯2月末或3月将批准成立金砖国家银行的协议

俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯本月或3月将批准协议，准许成立一个金砖国家银行。该银行的成立旨在为基础设施项目提供资金。由于就该银行的融资和管理问题一直存在分歧，该计划进展缓慢。俄罗斯料向该银行注资20亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：适逢公共假期休市。

--中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限

中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。沪综指收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，上日为2,225亿元。

--香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应

香港股市恒生指数收低，受银行股拖累，投资人忧心中国经济状况。恒生指数跌0.9%至24,315.02点。恒生国企指数下滑0.4%至11,651.01点。

--汇市：美元/日圆触及一个月新高，欧元聚焦希腊债务会谈

美元/日圆触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。欧元/美元最新报1.1315，日内微跌；美元/日圆小涨0.24%，报119.70。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺

葡萄牙公债收益率小升，投资人出脱债券，为10年期公债发行预留空间，此次发债料将吸引强劲买需，因欧洲央行买债计划缓解希腊债务问题冲击。葡萄牙10年期公债收益率上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。

--国际油市：布兰特原油持稳56美元上方，美国原油库存增幅小于预期

布兰特原油期货持稳56美元上方，美国原油期货短暂上涨超过1美元，因美国原油库存增幅小于预期，部份人士认为这是供应过剩开始减轻的迹象。0833GMT，布兰特原油期货上升0.37美元至每桶56.80美元。美国原油上扬0.4美元报50.42美元。

--全球金市：现货金小升，投资人关注希腊债务危机

金价小幅上扬，因美元近日涨多后暂作歇息，此外希腊在欧元区的前途未卜，令金融市场弥漫审慎气氛。0836GMT，现货金小涨至每盎司1,236.87美元。

--金属期市：油价上扬支撑伦铜攀升，中国假期临近抑制交投

伦敦期铜在清淡交投中上扬，受到油价走升的支撑，但鉴于中国需求增长疑虑，以及春节假期前业务迟缓，交易商不愿大举建仓。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.53%，报每吨5,624.50美元。(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)

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