《路透晚报》--2月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--外交消息人士：就乌克兰冲突举行的会谈有望达成协议

外交消息人士周四表示，乌克兰、俄罗斯、德国和法国领导人在就乌克兰冲突问题举行通宵谈判后，可能接近达成协议。一位消息人士称可能会签署一份文件。

但消息人士表示，这份文件可能是联合声明，而非全面协议，而且可能由等级较低的官员、而不是上述国家的领导人签署。会谈结果料将影响到周四的欧盟布鲁塞尔峰会。峰会议程中包括制裁俄罗斯的问题。

俄罗斯塔斯社报导，乌克兰总统波罗申科表示，俄罗斯在明斯克会谈设下的特定条件是无法接受的，但仍然存在希望。不过塔斯社另外引述一名消息人士报导，乌克兰亲俄叛军领导人拒绝在明斯克签署协议。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，IMF已经初步同意向乌克兰提供175亿美元资金，作为总计400亿美元资金援助计划的一部分。

--瑞典央行意外实施QE及负利率，克朗兑美元和欧元跳水

瑞典央行将主要利率由零降至负0.1%，并表示将买进100亿瑞典克朗公债，准备加大力度守住央行通胀目标。央行这项决定出乎市场意料，市场原预期利率维持不变。瑞典央行表示，亦将向下调整回购利率路径。

瑞典克朗兑美元急跌1%至六年低点，瑞典克朗兑欧元跳水1.2%至两个月低点。

--标准普尔：希腊动荡蔓延至其他欧元区国家的风险较小

标准普尔首席主权评级官Moritz Kraemer对德国股市日报称，希腊动荡形势向欧元区其他国家扩散的风险较低。“近期希腊的风险溢价再次大幅上升，但恐慌情绪并未波及到其他此前遭受危机的国家。蔓延风险似乎没有那么大，”Kraemer表示。尽管他称与一个国家退出欧元区相关联的风险很难预测，但暗示如果希腊退出欧元区，欧元区可以应对。

--澳洲失业率意外升至10年高点，降息压力料再增

澳洲1月经季节调整就业人口减少1.22万人，中止了以前两个月强劲增长的势头。同时失业率升至10年高点6.4%。全职就业人口减少2.81万人。这份令人失望的就业报告势必加大央行再次降息的压力。

数据公布后澳元急跌。

--日本核心机械订单激增，为经济复苏捎来喜讯

日本12月核心机械订单以六个月来最快增速成长，加上企业预计当季订单将增加，为企业投资将支撑经济坚稳复苏带来吉兆。12月核心机械订单较上月增长8.3%，远高于市场预估中值的成长2.4%。内阁府并调升对机械订单的评估，称机械订单正在逐步复苏。

--独家：本田汽车社长力排众议，将续任推动供应链改革

根据四位直接熟悉情况的消息人士，本田汽车社长伊东孝绅力排下台压力，将在未来两年的新任期内坚持执行变革计划。伊东孝绅因改变日本汽车业传统的部件采购与技术供应方式而备受抨击。但两位熟悉情况的消息人士表示，伊东孝绅决意贯彻自己的改革想法。本田一发言人拒绝就伊东孝绅的情况置评，但表示公司“尽量以最适当的方式采购部件，同时考虑到成本、质量和交付的因素。这一政策依然不可动摇，且不会改变。”

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.9%创逾七年半最高收位，日圆走疲提振出口股

日本股市日经指数周四收在逾七年半高位，由于日圆走软提振了丰田汽车和索尼(Sony)等出口类股表现。投资者还在观望希腊债务问题谈判的结果。日经指数收高1.9%至17,979.72点，为2007年7月以来最高收位。东证股价指数涨1.5%至1,449.39点，成交量27.7亿股，成交额3.16万亿日圆(263亿美元)，均为12月12日来最高。

--中国股市：沪综指连四日收升，资金面改善推动大盘连续反弹

中国股市沪综指连续第四日收升。分析师指出，新股IPO申购最集中时间段已过，资金面供求关系有所缓解，虽节前资金需求依然旺盛，但目前供求关系已趋平衡；节后资金需求将大幅回落，资金供大于求可能提振大盘逐步反弹。沪综指收报3,173.42点，涨15.71点或0.50%。

--香港股市：收升，电信类股受合并传言扶助攀升

香港股市收升，电信类股受到行业整合的臆测提振而跳涨。恒生指数收升0.4%至24,422.15点。恒生国企指数上涨1.1%报11,783.61点。中国联通香港和中国电信均一度飙升超过5%，因传言称二家公司将会合并。不过在中国电信监管机构出面否认后，这两支股票双双回吐部分涨幅。

--汇市：希腊问题未达成协议推动欧元下滑，关注瑞典利率决议

欧元下跌，因为欧元区财长未能与希腊达成债务协议，而投资者也为瑞典央行降息作好准备。约0857GMT，欧元/美元微跌0.07%，报1.1323美元。但欧元/瑞典克朗大涨1.64%至9.6534，此前瑞典央行宣布推出量化宽松计划，并将回购利率降至负值。

--欧元债市：意大利公债期货下跌，受希腊/欧元区僵局拖累

意大利公债期货下跌，此前希腊与欧元区债权人未能达成债务协议，预定周一再次谈判。0822GMT，意大利公债期货下跌10个跳动点至137.48；德国公债期货上涨23个跳动点，至158.84。

--国际油市：油价上涨逾1美元，尽管美国原油库存再创新高

原油价格涨逾1美元，尽管此前数据显示美国原油库存连续第五周刷新纪录高位，令供应仍远超过需求的疑虑再度浮现。0842GMT，布兰特原油上涨1.28美元至每桶55.94美元。美国原油期货升1.5美元，报50.34美元。

--全球金市：现货金自五周低位回升，希腊债务谈判疑云刺激避险买盘

金价小涨，围绕希腊与欧洲领导人债务谈 判的疑云主导市场走势，吸引了一些黄金避险买盘。现货金稍早一度跌至1,216.45美元的五周低位，之后反弹，0859GMT时涨至1,226.65美元。

--金属期市：伦铜微升，农历春节前交投偏淡

伦敦期铜走坚，交投偏淡，因在中国农历春节之前买需减弱，且希腊债务危机谈判陷入僵局。0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.21%，报5,611.50美元。(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)

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