《路透晚报》--6月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟执委莫斯可维西相信，今天将可找出希腊问题解决之道

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，他“相信”欧元区领袖周一在布鲁塞尔举行的紧急峰会将找出解决希腊债务危机的途径。

但欧盟一位保守派领导人表示，虽然希腊提交的最新方案较之前更有实质内容，欧洲不会被希腊“勒索”。

--欧洲央行同意向希腊银行业者提供额外紧急流动性--消息

一位银行业消息人士周一告诉路透，欧洲央行上调了希腊银行业者可以从该国央行动用的紧急流动性上限，这是六天内第三次上调，该人士拒绝说明上调幅度。

--独家： CVC和淡马锡将收购医药公司安沃勤的控股权--安沃勤董事长

制药公司安沃勤(艾威群，Alvogen)的董事长和首席执行官(CEO)Robert Wessman称，欧洲私募股权基金CVC和新加坡主权财富基金--淡马锡将收购该公司的控股权。一位消息人士周一称，收购的股份数目没有对外披露，但交易对安沃勤的估值约为20亿美元。

--日本央行预计工业产出在4-6月当季将出现下滑--月报

日本央行表示，预计4-6月工业产出将出现三个季度以来的首次下滑，因亚洲需求低迷。这凸显出日本经济复苏的脆弱性。央行还警告称，其做出的第三季产出将有所反弹的预期有着“高度的不确定性”。

--美国天然气管道公司Williams拒绝480亿美元主动收购要约

美国天然气管道公司Williams Companies周日表示，在收到一项每股64美元或总计480亿美元的主动收购提议后，正在考虑策略选项。Williams表示董事会认为该提议“严重低估了”公司价值。能源资产投资公司Energy Transfer Equity(ETE)随后证实向Williams提出全股票收购要约。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数涨至两周高位，市场寄望希腊新提议有助其避免违约

日本股市日经指数周一涨至两周高位，市场希望希腊总理齐普拉斯最后的提议能让债权人满意，从而帮助希腊避免违约。日经指数收高1.3%，报20,428.19点，为6月8日以来最高收盘位。东证股价指数涨1.1%，至1,648.61点。

--中国股市：休市

--香港股市：在希腊问题进展带动下收高1.2%，警惕周二内地股市节后走势

香港股市恒生指数上涨，得益于海外市场的坚挺基调，因希腊或有希望避免债务违约。保险和资源类股领涨。恒生指数跳涨1.2%至27,080.85点，录得逾一周最大单日涨幅。恒生国企指数上涨1.5%至13,383.68点。

--汇市：欧元下跌，投资人紧张观望希腊债务紧急会议

欧元兑美元周一下滑，投资人紧急等待布鲁塞尔针对希腊问题的紧急谈判，国际债权人希望希腊在最后关头作出让步，化解破产危机。希腊提出新计划，获得欧盟欢迎之后，欧元兑美元稍早高见1.1404美元。

0845GMT时，报1.1328美元，下跌0.21%。欧元兑日圆涨至139.48。

--欧元债市：意西葡三国债券收益率齐跌，此前希腊提出改革新提议

意大利、西班牙和葡萄牙债券收益率(殖利率)下跌超过10个基点，此前欧盟对希腊提出改革新提议表示欢迎，该提议暗示希腊在最后关头做出了让步，以避免国家违约。欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，他“相信”欧元区领袖周一在布鲁塞尔举行的紧急峰会将找出解决希腊债务危机的途径。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率下降14-15个基点，分别报2.15%、2.15%和2.93%。德国10年期公债收益率上升6个基点，至0.82%。

--国际油市：油价小升，因围绕希腊债务危机的担忧缓解

油价在亚洲时段小升，此前曾下滑，因担心今日稍后欧元区就希腊债务危机举行的会议结果，以及对全球供应过剩的持续担忧。0836GMT，美国7月原油期约上涨0.54美元至每桶60.15美元。8月布兰特原油上涨0.43美元至每桶63.45美元。

--全球金市：金价跌破1,200美元，聚焦希腊债务谈判

金价从近四周高位回落，因希腊债务谈判可能取得进展的迹象抑制对黄金的避险买盘，并推高股市。0839GMT，现货金跌至每盎司1,194.330美元，脱离上周触及的5月26日来高位1,205.50美元。

--金属期市：伦铜持于近三个月低位，希腊忧虑及中国休市遏制市场交投

伦铜小涨，但仍在三个月低点附近，因有关希腊可能发生债务违约的担忧令市场交投谨慎；中国适逢公共假日也限制了交易活动。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.34%，报每吨5,678.0美元，上个交易日曾触及3月18日以来最低位5,652美元。(完)

(整理 李春喜; 审校 蔡美珍)

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