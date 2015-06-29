《路透晚报》--6月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元和股市重挫，因希腊可能发生债务违约

周一欧元下跌近2%，亚洲股市重挫，因希腊看起来本周将发生债务违约，这迫使希腊实施资本管制以防止发生银行挤兑。鉴于希腊可能被迫退出欧元区，欧元兑美元一度下跌多达1.9%至1.0955，创近一个月低位。欧洲时段，欧元扳回部份失地，但仍全线下跌。欧元/美元短期隐含波动率跳升至五年高位。

美国股指期货一度下挫近2%，触及三个月低位；日股日经指数收挫2.9%至逾一周低位。中国央行周末出台更多宽松政策未给市场带来多少帮助。欧洲时段早盘，银行业指数跌4.3%，EURO STOXX波动率指数上涨4.5点至31.23点，接近2015年高点。

--欧盟正式批准希腊实施资本管制，今天不会提出危机新解决方案

欧盟执委会批准希腊暂时实施资本管制，称希腊似乎有正当理由违反资本自由流动的欧盟法规以保护其银行业。一位希腊政府官员确认，希腊商业银行将关闭至7月6日，自动取款机每日取款限额为60欧元。希腊雅典证交所将持续休市至7月6日。

法国财长萨潘表示，与希腊之间的谈判随时都可以重启，警告称希腊在欧元区的成员国身份面临危险。欧盟执委会发言人称，执委会今天不会就解决希腊危机提出新方案。

--瑞士央行宣称对汇市采取了干预举措，然欧元涨势转瞬即逝

瑞士央行总裁乔丹称央行出手干预了汇市，以压制瑞郎汇价。乔丹称央行是在非常困难的情况下实施了干预，并表示无人知道希腊债务危机将导致事态朝哪个方向发展。根据EBS数据，欧元兑瑞郎一度跌至1.0315瑞郎，为伦敦盘初期间所触及的6月初以来最低水平，在乔丹讲话后很快反弹到1.0440瑞郎，但升势转瞬即逝，很快回到1.0400下方。

--日本5月工业生产创三个月最快降速，增添第二季GDP下滑风险

日本政府公布的数据显示，5月工业生产下降2.2%，降幅超过市场预期的0.8%，创三个月来最快下降速度，加重第二季经济可能萎缩的担忧。此外由于出口仍然低迷，带动经济近期回升的责任落到了消费者身上。

--调查：亚洲股市未来一年料上涨，但沪指可能例外

路透对逾100位股市分析师和基金经理进行的调查显示，对中国和亚洲其他国家央行将采取更多刺激措施的预期，将可能使本地区股市较其他新兴市场更有吸引力，并推动股市在未来一年上涨，但沪综指可能仍是个例外。

--独家：亚马逊将向中国等八个国家平台上的卖家提供贷款

亚马逊将在今年稍晚将面向小卖家的贷款项目扩大至八个新增国家，其中包括中国。这些国家包括加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、西班牙和英国。这项服务只针对受到邀请的卖家，并不针对亚马逊平台上的所有卖家。截至目前，亚马逊只在美国和日本提供这项服务。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.9%至逾一周低位，希腊危机重创全球市场

日本股市日经指数周一跌至逾一周低点，本周希腊债务违约的风险大幅升高，迫使希腊政府实施资本管制以阻止银行挤兑。日经指数收盘大跌2.9%，至20,109.95点，为6月19日以来最低收位。今日创1月6日以来单日最大跌幅。东证股价指数挫低2.5%，至1,624.82点，33个类股指数全数下跌。

--中国股市：沪综指收挫3.3%至两个半月新低，降息降准难挡平仓盘汹涌

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

沪综指收报4,053.030点，大跌139.843点或3.34%，今日沪综指盘中振幅逾10%，盘中最低探至3,875.05点，跌幅7.58%。上证A股今日成交9,000亿元人民币，上日为7,824亿元。沪深300指数收报4,191.55点，跌3.34%。

--香港股市：恒指收挫2.6%触及三个月低点，受希腊危机及陆股大跌夹击

香港股市跌至三个月来低位，投资人对希腊情势恶化及中国内地股市重挫作出回应。恒生指数收挫2.6%，至25,966.98点，恒生国企指数大跌3.0%，至12,694.66点。

--汇市：欧元弹离低点，受瑞士央行干预拉抬

欧元脱离盘中低点，因瑞士央行证实已入市干预，以压低瑞郎，欧元原先因希腊濒临违约疑虑而大跌后，转为接近持平。瑞郎兑欧元高见1.0315瑞郎，因欧元在亚洲交易时段全线大跌。0810GMT时，瑞郎兑欧元日内仅上涨0.33%，报1.0395。

--欧元债市：希腊危机搅动市场，带动西班牙等国公债收益率跳涨

南欧国家公债收益率(殖利率)大涨，因希腊关闭银行并实施资本管制之后，不安的投资者对希腊退出欧元区的预期升温做出反应。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率大幅上涨，与德债利差扩大。这是自2011-2012年欧洲金融危机以来首次危机蔓延的迹象。

Tradeweb的价格显示，希腊两年期公债收益率上升逾1,200个基点至约33%，10年期公债收益率上升300个基点至14.15%。葡萄牙、意大利、西班牙的10年期公债收益率都上升20个基点左右，分别报3.00%、2.35%和2.31%。

--国际油市：希腊疑虑拖累油价跌至62美元下方的三周低点

油价跌逾1美元，来到每桶62美元下方的三周低点，此前希腊关闭银行并实施资本管制，促使投资者逃离风险资产，石油需求前景变得暗淡。0828GMT，布兰特原油跌1.36美元，至每桶61.90美元，为6月5日以来低位；美国原油期货跌1.25美元至每桶58.38美元，为6月9日以来最低。

--全球金市：金价受避险买盘所拉抬，因希腊情势急转直下

黄金与其他避险资产连袂跳涨，此前希腊债务危机在周末急转直下，希腊看来更有可能违约并离开欧元区。0907GMT时，现货金涨至每盎司1,178美元，盘中稍早曾高见1,186.91美元，为近一周高位。美国期金亦跳涨1%至日高1,187.60美元，之后回吐部分升幅。

--金属期市：伦敦期镍跌至六年低点，期铜则上涨

伦敦期镍跌至六年低点，受希腊危机引发的避险情绪、不锈钢需求疲软引发的抛压、以及技术性抛售等多重因素拖累。伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌至每吨12,015美元，跌破4月中旬的支撑位，创下2009年5月最低点。0909GMT，报每吨12,025美元，下跌3.4%。上海期交所期镍大跌超过4%。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王兴亚)

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