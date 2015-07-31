《路透晚报》--7月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本家庭支出和通胀数据欠佳，第二季经济或现萎缩

日本6月家庭支出意外下滑，通胀停滞不前，凸显出4-6月当季经济可能萎缩，而且日本央行(BOJ)对本季度经济稳步反弹的预测也因此蒙阴。政府数据显示，6月包括油品但扣除生鲜食品价格的核心CPI同比增长0.1%，略超市场预期的持平。东京地区7月核心CPI同比下降0.1%，为2013年4月以来首次下滑。分析师称，疲软数据凸显了日本央行重振经济、实现2%通胀率目标所面临的挑战，可能重燃对央行今年稍晚扩大货币刺激的预期。

--德国上半年零售销售创20年来最大增幅2.5%

德国上半年零售创至少20年来最大同期增幅，强化了关于民间消费将成德国今年一大增长动力的预期。数据显示，德国1-6月零售销售增长2.5%，为纪录最大增幅。一官员称，这是自1994年官方开始公布该数据以来，最大的上半年零售销售增幅。上半年强劲的零售销售数据对于家庭支出是个好兆头，再加上其他数据，暗示就业和消费者信心处于较高水平。

--瑞士央行上半年亏损501亿瑞郎，因瑞郎升值令欧元部位严重亏损

瑞士央行公布，上半年亏损501亿瑞郎(517.9亿美元)，因瑞郎兑欧元升值，令央行的欧元部位遭遇严重亏损。瑞士央行在1月时弃守瑞郎兑欧元上限，令市场大为吃惊。不过该行随后继续干预外汇市场，以压低瑞郎汇价。财报显示这令央行遭受相当大的损失。

--英国7月GfK消费者信心指数自高点回落，受全球经济疑虑影响

调查显示，英国7月消费者信心回落，GfK消费者信心指数降至正4，因有关希腊和全球经济的忧虑拖累未来一年英国经济形势的前景。英国人对未来一年自身财务状况的看法略趋乐观，但对同期整体经济形势的预期则更悲观一些。7月对整体经济的信心指数降至负1，为1月来最低。

--本田汽车4-6月净利增长20%，法国巴黎银行第二季获利好转

日本本田汽车公布，4-6月当季净利润增长20%，超过预期，因本田在其最大市场北美销售强劲，加上日圆走软，帮助抵消了提升质量相关成本的影响。

法国最大的银行法国巴黎银行公布，第二季营收增长将近16%，得益于股票交易活跃、美元升值以及近期收购的公司。

其他企业财报：

> 夏普第一季营业亏损大于预期，退出美洲电视机市场

> 家乐福上半年获利成长，欧洲及巴西业务表现良好

> 空客上半年获利上升，A400M军机研发推迟产生新费用

> 华侨银行季度获利创纪录高点，大华银行净利下降

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，强劲财报及中国股市动荡减轻提振人气

日本股市日经指数周五在震荡交投中小幅收高，强劲的企业季度业绩鼓舞了投资者，而中国股市波幅减小也安抚了投资者。日经指数涨0.3%，报20,585.24点，此前在平盘水准上下波动。该指数本周累计涨0.2%，7月累计涨1.7%。东证股价指数涨0.8%，报1,659.52点。

--中国股市：沪综指缩量收跌1.1%，权重股走势低迷大盘反弹乏力

中国股市沪综指缩量收跌1.1%。分析师指出，沪综指今日小幅低开，盘中反复拉锯震荡，多空围绕3,700点展开争夺，虽然部分题材板块交投活跃一度拉动股指翻红，但石油、券商等权重板块走势低迷拖累大盘尾盘再度跳水，依靠银行股全力护盘才避免暴跌再现，预计短线股指仍处于偏弱势整理格局。

沪综指收报3,663.73点，跌42.04点或1.13%。本周累计下跌11.1%，7月累计重挫14.3%，创近六年最大单月跌幅。上证A股今日成交4,563.1亿元人民币，成交额创四个半月新低。沪深300指数收报3,816.70点,涨0.03%。

--香港股市：恒生指数收涨，但恒生国企指数下跌

香港指标恒生指数收盘上涨，但中国内地股市下跌拖累恒生国企指数下跌。恒生指数收高0.6%，报24,636.28点。该指数本周下跌2%左右，7月累计下跌6.1%，为2014年9月以来最大单月跌幅。恒生国企指数跌0.1%至111,31.68点。恒生国企指数本周累计跌4.7%，本月累计下挫14.3%，为2011年9月来最大下挫幅度。

--汇市：美元保持强势，受对美国将在9月升息的预期支撑

美元兑一篮子货币在一周高位附近持稳，本月有望上涨近2%，因最新的美国国内生产总值(GDP)数据支持了美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的看法。美元兑日圆上涨0.1%，报124.26，接近周四创下的七周高点124.58。对于美国将在年底前加息的观点已帮助美元指数本月上涨近2%。该指数周五报97.585。

--欧元债市：意大利公债收益率月线料创下逾两年来最大跌幅

意大利公债收益率(殖利率)料创下逾两年来最大月线跌幅，因希腊最新危机消退，且通缩幽灵再度笼罩欧元区。意大利10年期公债收益率跌1个基点，报1.83%，本月料下跌超过50个基点。其他欧元区公债收益率，包括德国基本持平。希腊10年期公债收益率下跌7个基点，报12.16%。

--国际油市：油价下跌，受OPEC秘书长暗示不会减产影响

油价下跌，因对于全球供应过剩的担忧加剧，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长暗示不会减产。布兰特原油期货逆转稍早涨幅转为下跌，恐连续第五周下挫。0839GMT，布兰特9月期货下跌0.5美元，至52.81美元。美国9月原油期货下跌0.59美元至每桶47.93美元，前一日收盘跌0.27美元。

--全球金市：黄金跌势料持续至第六周，时长创1999年以来之最

金价跌至五年半低点，本周料连续第六周下跌，跌势持续时间可能为1999年以来最长，因美国乐观的经济数据强化了近期升息的预期。黄金7月跌幅料创两年多来最大，上周的大跌进一步动摇了投资者的信心，未来预计还会下跌。0841GMT，现货金跌至每盎司1,081.35美元。金价本周累计已跌逾1%；7月累计下跌了7.4%，为2013年6月来最大。

--金属期市：伦铜7月跌幅恐深达近9%，因需求减少

伦敦期铜下跌，恐将创下1月以来最大单月跌幅，因中国需求疲弱且美元走高，交易员赶在月底及周末中国制造业数据出炉前轧平仓位。受中国夏季需求季节性减少，以及供给充足影响，伦铜7月跌幅恐将接近9%。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.18%，至每吨5,250.50美元，上日跌1.3%。LME铜价7月累计跌幅近9%，为1月以来最大跌幅，也是2012年以来第二大跌幅纪录。沪铜跌1.1%，至每吨38,250元人民币(6,161美元)。(完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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