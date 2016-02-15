《路透晚报》--2月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本经济第四季萎缩程度大于预期，加深全球放缓担忧

日本经济去年第四季按环比年率萎缩1.4%，因消费支出下滑。该数据凸显首相安倍晋三在帮助经济摆脱停滞问题上所面临的挑战。对新兴市场的出口势头不够强劲，难以弥补内需疲弱的影响。分析师表示，市场臆测当局会采取更多的宽松措施，在上月对金融机构存放在央行的部分存款采取负利率之后，日本央行的政策弹药似乎正在枯竭。

--尼日利亚石油部长称，OPEC成员国越来越想要终结原油过剩局面

尼日利亚石油部长对路透表示，石油输出国组织(OPEC)内部的气氛正从互不信任开始趋向一股共识，也就是必须达成一个如何终结全球油价跌势的决定。“有越来越多对话在进行。我认为去年12月开会时...他们(OPEC成员)还很少互相讨论。那时大家还都各自坚持立场。”尼日利亚部长Emmanuel Ibe Kachiwku在路透专访中说。

--CBI报告称，多数英国企业在认真考量英国脱欧风险

英国工业联合会(CBI)总干事费尔贝恩(Carolyn Fairbairn)称，大多数英国企业正在认真考量英国退出欧盟的风险，许多企业则在制定应急方案。费尔贝恩在简介会上对记者称，英国可能在今年中期就是否留在欧盟举行公投，这是企业日益关注的问题。英国首相卡梅伦希望在本周末的欧盟领导人峰会上达成关于欧盟改革的协议，以便他在公投时向投票民众交代。许多分析人士预期，英国可能在6月末举行脱欧公投。

--意财政部称欧央行与意大利政府谈打包购买不良贷款支持ABS

意大利财政部表示，欧洲央行正与意大利政府展开谈判，打算打包购买后者国内不良贷款作为资产购买计划一部分，并接受此类资产为银行借款时的担保品。不过，这一举措也可能在其他国家引发争论，质疑欧洲央行购买基于逾期约三个月未偿还贷款的资产支持证券(ABS)，承担的风险是否过高。

--软银将回购至多44亿美元股票，为其迄今最大规模回购

日本通信企业软银集团股份有限公司表示，将回购至多5,000亿日圆(44亿美元)或14.2%的股票，为该公司迄今以来最大规模回购。自开年以来该股已经累计下跌了约28%。投资者对软银前景颇为担忧，主要因其持有美国无线通讯运营商Sprint Corp的多数股权，而Sprint处于亏损状态中。

[市场摘要]

--日本股市：强劲反弹收涨7.2%，摆脱疲弱GDP影响

日股周一追随欧美股市反弹之势大幅回升，摆脱了GDP数据的影响。日经指数大涨7.2%至16,022.58点，创下2008年10月30日以来最大单日百分比涨幅。该指数上周累计下跌11%，如今业已收复三分之二的失地。市场参与者称此番反弹为技术性反弹，是对市场超卖的反应。东证股价指数飙升8%至1,292.23点，创下逾七年来最大日内涨幅。

--中国股市：沪综指猴年首日微收低大幅缩减跌幅，受海外市场反弹提振

沪综指猴年首个交易日微收低，大幅缩减早盘跌幅。分析师指出，春节长假期间海外主要股市大跌，拖累今日A股大盘大幅低开，一度跌近3%；不过随着日本股市等出现强劲反弹，创业板指数率先翻红，但成交量未能有效放大，料后市大盘可能持续震荡反弹。

沪综指收报2,746.196点，跌17.296点，或0.63%，日低为2,682.09点，跌幅2.95%；上海A股今日成交1,286亿元人民币，上日为1,447亿元。

--香港股市：恒生指数收盘跳涨逾3%，受全球市场反弹激励

港股收高逾3%，创五个月来单日最大涨幅，受日股劲升及上周五欧美股市涨势激励。中国内地股市结束一周农历春节假期，恢复交易首日跌幅意外温和，亦激励一些买兴。

恒生指数跳涨3.3%，报18,918.14点。恒生国企指数劲扬4.8%，报7,863.84点。这两个指数今日均创下去年9月9日以来最大单日涨幅。各类股全线上涨，能源和金融类股涨幅居前。

--汇市：日本首相讲话以及人气改善提振美元

美元兑日圆上涨，因日本首相谴责外汇市场过度波动，且多数地区股市上涨，削弱了对日圆这一避险货币的需求。受安倍讲话影响，美元兑日圆触及盘中高点113.87，并徘徊在附近。

--欧元债市：人民币走强推动德债收益率上升，缓解边缘国家压力

德国公债收益率(殖利率)上升，而欧元区负债最沉重的国家借款成本下降，之前中国央行提高人民币兑美元中间价，缓解了近期围绕人民币贬值的担忧。

德国10年期公债收益率上涨3个基点至0.29%，因投资者转向股票和高收益债券等风险更高的资产。10年期葡萄牙公债收益率报3.55%，较上周高点低近一个百分点。

--国际油市：指标原油期货小跌，中国贸易数据低迷成拖累

布兰特原油和美国原油期货小跌，因美元上升，且疲弱的中国贸易数据引发了对于该国需求的担忧。不过市场保住了上周五逾10%涨幅中的大部分，当天两大指标原油涨幅都超过了3美元。

0830GMT，4月布兰特原油期货跌0.15美元至每桶33.21美元；美国原油期货跌0.22美元至每桶29.22美元，但仍较上周四所及12年低位高11%。市场交投或比往常清淡，因美国周一适逢总统日假期，纽约原油市场休市。

--全球金市：金价挫跌2%，受中国市场恢复交易及股市反弹影响

金价跌逾2%，进一步远离一年最高点位，股市反弹以及中国农历新年假期过后的获利了结，都令金市承压。现货金跌至盘中低点1,211.05美元，稍后收复部分跌幅，0830GMT时报每盎司1,211.80美元。

--金属期市：伦敦期铜和期镍上涨，中国市场长假过后恢复交易

伦敦金属交易所(LME)期铜和期镍大幅上涨，中国市场在一周长假后恢复交易，投资者买入跌幅最大的金属。鉴于上述金属价格已经处于或低于生产成本，加之生产旺季即将来临、企业库存偏低，交易商预计上述金属价格不会再大幅下降。

0830GMT，LME三个月期铜涨2.4%至每吨4,609.50美元，延续了上日1.2%的涨幅。LME镍价反弹4.5%，扭转了上周跌幅超过4%的局面。上海期货交易所期铜下跌1.82%，上海期货交易所期镍下跌约4%。(完)