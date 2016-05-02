《路透晚报》--5月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区4月制造业PMI小升，企业大幅削价

欧元区制造业活动4月小幅改善，产出丧失动能的幅度不若先前预期严重，但活动成长力道仍相当薄弱，尽管价格降幅创下2010年初以来的第二大。调查结果对整体经济描绘出好坏不一的景况。意大利及西班牙上月制造业成长强劲，德国成长则出现复苏迹象，但法国制造业活动呈现一年来最严重的萎缩。Markit报告显示，欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)从3月的51.6微升至51.7，略高于初值51.5。

德国4月制造业活动升至三个月高位，因国内外需求上升，但人们对全球经济状况的担心令涨势较为温和。德国4月制造业PMI从3月的50.7升至51.8。

法国4月制造业活动减慢至一年以来最低，因需求减弱，尽管企业降价幅度创金融危机以来最大。法国4月制造业PMI终值从3月的49.6降至48.0。

--日本4月制造业萎缩速度创逾三年最快，因熊本地震造成停产--PMI

调查数据终值显示，日本4月制造业活动萎缩速度创三年多最快，产出降幅为两年最大。此前该国南部熊本发生的地震造成停产。日本4月Markit/日经制造业PMI终值经季节调整后降至48.2，虽然高于初值48.0，但低于3月终值49.1。这是该指数连续第二个月低于枯荣线50，并显示制造业活动萎缩速度为2013年1月来最快。

--韩国4月制造业活动在2016年首次持稳，出口订单依然疲弱--PMI

一项民间调查显示，韩国4月制造业活动在连续三个月萎缩后企稳，给迟滞的韩国经济带来一丝希望。Markit Economics数据显示，韩国4月经季节调整的日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)升至50.0，为去年12月以来最高。不过，4月新出口订单连续第三个月萎缩，尽管萎缩程度温和，该分项指数从3月的49.3下滑至49.0。

--韩国央行：总裁支持结构性改革，但避谈量化宽松

韩国央行总裁李柱烈表示央行将全力支持结构改革，但并未提及该行是否将进行量化宽松。韩国央行目前正面临实施量化宽松的压力。李柱烈也表示，企业结构改革对韩国来说“非常重要”。

--澳洲4月企业现况指数下滑至正9，3月为正12

澳洲企业报告4月销售、获利与就业再度表现强劲，显示整体经济正在从容应对矿业投资长期放缓的影响。澳洲国民银行(NAB)的月度企业调查显示，4月企业现况指数下滑3点至正9。这低于2008年初以来的最高水准，但仍高于长期平均水平。企业信心指数下降1点至正5，3月时上升了3点。澳洲4月MI通胀指标较前月上升0.1%，增加央行周二降息可能性。

--IEA署长称油价能否触底，取决于全球经济增长状况

国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。比罗尔路透称，今年非石油输出国组织国家日产量料减少超过70万桶，尼日利亚和科威特等国生产中断是其中原因。当被问及油价是否已经触底，比罗尔对路透称：“很可能是这样，但它取决于经济增长情况。在正常的经济环境下，我们将看到油价会上涨而不是下跌。我们相信到年底前情况正常的话，下半年或最迟2017年，市场将恢复平衡。”

[市场摘要]

--日经指数：日经指数收低3.1%至近三周低点，日圆上涨拖累出口股

日股日经指数周一收于近三周低点，之前日圆兑美元触及18个月新高，损及出口股和其他受益于日圆颓势个股的获利前景。日经指数收低3.1%至16,147.38点，为4月12日以来最低收位。东证股价指数下跌3%至1,299.96点。JPX-日经400指数跌3.1%至11,749.49点。

--中国股市休市

--香港股市休市

--汇市：日圆兑美元触及18个月高点，市场看淡日本当局应付能力

日圆兑美元欧洲早盘改写18个月新高，上周甫创下逾七年来最大周线涨幅，交易商押注日本当局遏止日圆涨势的能力有限。美元在亚洲盘初触及106.14的新低，欧洲盘初时段大致持稳，今日伦敦金融市场逢假日休市，交投清淡。本周的重头戏是周五公布美国非农就业数据，可能会抑制未来几天对美元的押注。美元指数在欧洲盘初下跌0.1%。欧元/美元持稳于1.1460美元，亚洲盘曾触及六个半月高位1.14815。

--欧元债市：德债收益率下跌远离六周高位，债市重演跌势疑虑减弱

德国公债收益率(殖利率)下跌，公债价格收复上周的部分跌幅。油价下跌及中国经济数据说服力不足，支撑了德债需求，但受假期因素影响，交投较淡。10年期德债收益率下跌2个基点，至0.26%。葡萄牙公债收益率跌2个基点至3%，周五债信评等机构DBRS维持葡萄牙的投资级评等，确保该国公债仍适用于欧洲央行的购债计划。

--国际油市：油价下滑，受OPEC原油产量增加影响

油价下跌，因中东产量增加盖过美国产量下降及美元下滑的影响，此外，摩根士丹利还警告指出，汽油供应出现过剩有可能影响到原油市场。0833GMT时，布兰特原油跌1.35%，报每桶46.72美元。美国原油期货跌0.42美元，报每桶45.49美元。今天是许多国家的劳动节假日，市场流动性很低。分析师表示，OPEC的产量增长盖过了美国产量下降和美元下滑的影响。

--全球金市：现货金在15个月高位附近持稳，因美元扩大跌幅

金价在15个月高位附近交投，美元和全球股市走软提振金价逼近每盎司1,300美元。0834GMT，现货金几近持平于每盎司1,292.96美元，上周五曾触及2015年1月以来最高水准1,296.11美元。美国期金涨0.45%至每盎司1,296.30美元。数个市场因劳动节假期休市。

--金属期市：伦敦金属交易所(LME)休市。(完)