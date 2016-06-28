《路透晚报》--6月28日

2016年6月27日，直布罗陀与西班牙边界拍摄的英国和欧盟旗帜。 REUTERS/Jon Nazca

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国脱欧准备进行中，9月初或迎来新任首相

英国执政的保守党称，可能在9月初迎来新的首相。被问及是否可能就欧盟成员国身份举行第二次公投时，首相卡梅伦说必须接受周四的公投结果。

财政大臣奥斯本表示，英国经济将面临更长期的调整，势必将要削减支出和提高税收。

德国总理梅克尔在议会表示，对英国民众做出的决定感到遗憾，但必须尊重人民的决定。她并表示，任何脱离欧盟大家庭的成员，都不能在放弃责任的同时还享有特权，而任何想拥有自由市场准入权的国家，必须遵守欧盟的基本价值观。

--日本拟出台刺激方案因应英国脱欧冲击，涵盖中小企业

在英国公投退出欧盟引发震撼后，日本经济财政大臣石原伸晃表示，日本政府将制定一套经济刺激方案，其中料将包括协助中小企业措施。日本高层官员亦表示，金融市场开始逐渐恢复平静，但重申将继续作好准备，应对日圆可能突然跳升。

石原伸晃并未回答有关刺激方案规模或经费来源的提问，但消息人士已向路透披露，基于对出口、内需以及在英国营运的日本企业的担忧，日本政府打算至少支出10万亿(兆)日圆(980亿美元)。

--韩国政府提议追加84亿美元预算，以抵御英国退欧和国内经济风险

韩国政府表示将很快向国会提出追加约10万亿(兆)韩元(84.4亿美元)预算，以因应英国退欧引发的金融市场动荡、疲弱出口以及国内航运和造船业的改革。资金将主要来自上半年税收盈余，将不会发售更多公债来筹资，以避免增加政府债务。鉴于韩国经济增长缓慢，外界对追加预算计划早有普遍预期，其金融市场基本未受影响。

企划财政部将今年韩国经济增长率预估从去年12月预测的3.1%调降至2.8%，以反映国内外形势的恶化。2016年通胀率预估也从前次的1.5%降至1.1%。

--调查：未来九个月欧洲央行不会进一步下调负存款利率--交易员

接受路透调查的欧元货币市场交易员绝大多数都认为，未来数月欧洲央行不会进一步下调已为负值的存款利率。英国公投决定退出欧盟后的金融动荡，令市场预计全球主要央行将推出新一轮的紧急政策宽松措施。但受访的19位交易员中有11位表示，未来九个月，欧洲央行不会进一步下调当前为负0.40%的存款利率。六位交易员预计该央行将在未来六个月内降息一次。

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以减轻各经济体之间“引发不稳定的外溢效应”。

--美国商务部对中兴通讯出口禁令的缓期执行延至8月30日

美国商务部称，对中国中兴通讯出口禁令的缓期执行时间延长至8月30日。中兴通讯因涉嫌违反对伊朗的制裁，美国政府3月对其实施严苛的出口禁令。延期后中兴通讯可以继续出口含有美国科技的设备。

--大众汽车美国排放丑闻和解金额高达150亿美元--消息人士

消息人士表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)与美国政府监管机关及近50万名柴油车车主，就涉及排放污染车辆的和解金额超过150亿美元。这项和解将于周二在华府宣布。美国国家环境保护局(EPA)与大众汽车皆拒绝回应。

[市场摘要]

--日本股市：震荡市况中日经指数小幅收高，但汽车股走势疲弱

日本股市日经指数周二在动荡市况中收高，因英镑跌势暂止让市场松了口气，但汽车股走势疲弱限制了大盘的涨幅。日经指数收高0.1%报15,323.14点。东证股价指数跌0.1%报1,224.62点；JPX-日经400指数亦跌0.1%报11,057.32点。

--中国股市：沪综指连二日收升至三周新高，券商股因深港通预期领涨

中国股市沪综指连二日收升至三周新高。分析师指出，昨日大盘拉出一根中阳线，成功抵御海外股市的冲击；今日盘中整体观望情绪仍浓，但尾盘有关深港通即将宣布的传言，令券商股快速上涨。沪综指收报2,912.557点，涨16.854点或0.58%；上证A股今日成交2,107亿元人民币，上日为1,895亿元。

沪深300指数收报3,136.40点，涨0.51%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,094.0点，涨0.69%，成交12,662手。130亿元额度的沪股通净买入2.66亿元。

--香港股市：连续第三日收跌，英国脱欧冲击疑虑罩顶

香港股市连续第三个交易日下跌，投资人担心英国公投退出欧盟造成的全球金融及经济影响。恒生指数收低0.3%，至20,172.46点，恒生国企指数跌0.4%，至8,536.16点。

--汇市：焦头烂额的英镑稍获喘息，日圆涨势暂歇

澳元等高收益、高风险货币和英镑一同走升，冀望在英国投票退欧后会有央行联合行动，以抑制市场急剧下跌。公投过后大幅上涨的日圆和瑞郎等避险货币则走软，尽管市场冒险意愿仍显脆弱。0825GMT，英镑兑美元上涨0.92%至1.3340美元。欧元兑美元涨0.47%至1.1074，自周五触及的三个月低点1.0912回升。欧元面临压力，因英国退欧令整个欧盟的前景蒙阴。美元兑日圆上涨0.25%，报在102.25，周五一度跌至99日圆，创下2013年以来最低。

--欧元债市：低评级公债受到提振，因预测欧洲央行将采取行动

投资者买进低评级的欧元区公债，不再一味地买进德债避险，并押注欧洲央行将在英国退欧后采取行动，以提振欧元区经济。10年期西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率均下跌逾8个基点。而德国公债收益率则一周来首次上升。

西班牙10年期公债收益率下跌超过8个基点，低见1.369%，为2015年4月以来最低。意大利10年期公债收益率下跌7.1个基点，至1.36%。

--国际油市：油价在挪威石油工人罢工威胁下上涨，但英国退欧仍施加压力

投资者从买进安全的德债转向低评级的欧元区债券，押注英国决定退出欧盟后，欧洲央行将采取行动以提振本地区经济。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率均跌逾8个基点，德国公债收益率则一周来首次上升。

--全球金市：金价下滑，因投资者对英国公投后的大涨锁定获利

黄金下跌，因投资者锁定获利。受英国公投退欧引发的避险买盘推动，金价在过去两个交易日大涨至2014年3月以来最高位。0829GMT，现货金下跌0.88%至每盎司1,312.8美元。美国黄金期货下跌0.69%至1,315.60美元。

MKS Group交易员Alex Thorndike表示，未来数周预期金价将会来到1,375-1,400区间。不过英国渣打银行表示，涨势已经丧失动能，将难以守在每盎司1,300美元之上。

--金属期市：伦铜位于八周高点附近，英国退欧的忧虑仍存

伦敦期铜位于八周新高附近，因美元下跌且市场仍在评估英国退出欧盟造成的影响。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜反弹1.89%，至每吨4,799美元。上海期交所期铜跳涨2.2%，至每吨37,190元人民币(5,592美元)，盘中稍早升破200日均线后，激发技术面动能。(完)