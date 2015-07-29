《路透晚报》--7月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月GfK消费者信心持稳，符合预期

周三公布的GfK调查显示，8月德国消费者信心持稳，对希腊达成协议留在欧元区将影响德国经济的担忧，抵消了收入预期上升的提振效应。德国8月GfK消费者信心指数持平于10.1，符合路透调查预估。GfK消费者信心指标表明，德国家庭对收入预期比一个月前更乐观，反应国内状况稳定。

--日本6月零售销售较上年同期温和增长0.9%，但前景黯淡

日本6月零售销售较上年同期增长0.9%，但增长步伐连续第二个月放慢，意味着消费者支出尚未成为经济成长的重要推动力。数据显示，6月食品和饮料销售上升，但恶劣天气损及百货商店的服装销售。6月零售销售按年增幅高于市场预估，但按年增幅可能被夸大，因去年4月上调消费税后消费大幅下降。而6月零售销售较上月为下降0.8%，凸显民间消费的疲软。

--大众汽车第二季获利增加，得益于欧洲市场复苏和成本削减

德国大众(福斯)汽车第二季获利增长4.9%，得益于高利润西欧市场的汽车需求改善和成本削减。大众第二季营业利润升至34.9亿欧元，基本符合路透调查分析师预估的34.8亿欧元。大众预期今年汽车销量将较上年持平，但上半年销量已超过日本丰田汽车，排名全球第一，较原计划提前三年实现登顶目标。

--希腊股市周三不会开市，欧盟执委对第三轮希腊救助谈判态度乐观

一位希腊证券业监管部门的高级官员表示，股市周三将不会恢复交易，因当局仍在等待一项部级命令。自6月29日以来希腊股市持续休市。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，有关希腊第三轮救助计划的谈判目前情况顺利，希腊脱离欧元区的风险已退去。

--韩国6月百货店销售降幅下修，创历史最大降幅

韩国政府公布的修正后官方数据显示，韩国高端百货商店6月销售额降幅超过初值，创历史最大降幅，因中东呼吸综合征(MERS)的爆发促使消费者削减开支。韩国产业通商资源部称，现代百货、乐天购物以及新世界等运营的百货店的6月销售额较上年同期下降11.9%。初值为下降10.7%。最新数据还显示，6月份折扣店的销售额下降10.2%，之前公布的初值为下降9.7%。这是今年1月以来最大降幅。

--日本野村控股4-6月净利增长逾两倍，韩国LG电子第二季营业利润同比骤降60%

日本最大投资银行暨券商集团野村控股公布季度净利增长逾两倍，因客户对国内股票交易的需求强劲提振零售营收。韩国LG电子公布，4-6月当季营业利润较上年同期下滑60%，远低于预估水平，受电视机和智能手机销售疲弱拖累。

其他企业财报：

> 道达尔第二季获利超预期，2015年成本削减规模将超出目标

> 巴克莱第二季获利同比增长12%，将加速削减成本与资产出售

> 任天堂4-6月意外录得营业利润，分析师原预估亏损

> Panasonic第一季营业利润下降7%，表现不及分析师预期

> 日产汽车第一季营业利润大增58%，受美国市场强劲带动

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受发那科等拖累小幅收跌，关注美联储决策

日本股市日经指数周三下跌，受发那科(Fanuc)和Tokyo Electron下调全年财测后股价大跌拖累，与此同时，市场在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策决定。日经指数跌0.1%，至20,302.91点。东证股价指数涨0.3%，至1,633.94点。

--中国股市：沪综指缩量收升3.4%，国企股全线大涨带动大盘快速反弹

中国股市沪综指缩量收升3.4%。分析师指出，今日沪指小幅高开后震荡回落，多空拉锯明显，尾盘在重工、交运、电力等国企股全线大涨带动下，股指快速反弹上涨。惟目前市场观望情绪浓厚，信心较弱，且场外配资存续问题仍不确定，预计短线续升空间有限。

沪综指收报3,789.17点，涨126.17点或3.44%。上证A股今日成交5,531.9亿元人民币，创逾两个半月新低，上日为6,799.1亿元。沪深300指数收报3,930.38点,涨3.13%。

--香港股市：收高，中国内地股市反弹带来提振

香港股市收高，受中国内地股市午后反弹提振，内地股市连续三日跌势暂歇。恒生指数涨0.5%，至24,619.45点。恒生国企指数涨0.9%，至11,273.69点。恒生指数成份股整体成交量为14亿股。

--汇市：美元兑日圆走软，市场巴望美联储政策声明

与大宗商品相关的主要货币处于守势，因油价小跌，与此同时交易员在等待着美联储今日稍晚即将公布的会议结果。欧洲市场盘初，美元兑欧元升0.2%报1.1040美元，美元兑日圆涨0.1%报123.71日圆。美元仍陷于近期区间内小幅波动，交投稀少。在主要货币兑美元中，澳元跌幅居前，澳元兑美元下滑近0.5%至0.7302，反映出人们越发看空那些严重依赖大宗商品出口的国家。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，中国股市企稳支撑风险偏好

西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率(殖利率)小幅下跌，因中国股市企稳，刺激风险偏好略有升温，投资者也在等待美联储的政策会议。这些国家的公债收益率下跌1-2个基点，西班牙10年期公债收益率报1.92%，意大利10年期公债收益率报1.88%，葡萄牙10年期公债收益率报2.53%。10年期德国公债收益率则持平于0.65%。

--国际油市：油价因供应过剩忧虑下跌，美元走软带来支撑

油价在亚洲市场下跌，围绕全球供应过剩的担忧盖过美国原油库存降幅可能大于预期和美元走软的叠加影响。亚洲投资者聚焦石油输出国组织(OPEC)的产量数据。0909GMT，9月布兰特原油期货下跌0.21美元，至53.09美元。9月美国原油期货跌0.16美元，至47.82美元。

--全球金市：黄金持稳在1,100美元下方，关注美联储政策决议

金价在每盎司1,100美元略下方持稳，距离五年半低点不远，投资者静候美联储会议结果，以寻觅有关今年加息时间的更多线索。0908GMT时，现货金涨0.3%至每盎司1,098美元。美国8月期金大致持平报每盎司1,097美元。

--金属期市：伦铜上涨，受空头回补带动

伦敦期铜跳涨，在市场臆测中国将出台更多刺激措施之际，卖空者纷纷回补仓位，观望美联储今日稍后公布利率决策。0907GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.65%，至每吨5,332美元。沪铜大涨2.49%，至每吨39,090元人民币。(完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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