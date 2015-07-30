《路透晚报》--7月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季GDP料反弹，受益于消费者支出和楼市好转

美国商务部周四将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，而随着消费者支出和楼市好转，抵消贸易和能源业的拖累，第二季经济增长可能加速，从而表明经济稳步成长动能或促使美国联邦储备委员会(美联储，FED)更趋于今年加息。

路透调查显示，分析师预计美国第二季GDP环比年率增长2.6%。

--欧洲央行称低油价对通胀构成压力，但有利于经济复苏

欧洲央行表示，油价下滑将继续支持欧洲经济复苏，不过也对通胀率构成下行压力；这可能是一个潜在的问题，因欧洲央行在努力提振通胀率脱离低位。欧央行预期物价年底前将上升，明后两年会进一步攀升。并表示，尽管当前物价处于低位，但长期通胀预期仍符合目标。

--德国7月失业人口意外增加0.9万人，失业率为6.4%

德国联邦劳工局公布7月经季节调整的失业人口增加9,000人至279.9万人，这创下2014年5月以来的最大升幅，路透调查预估下滑5,000人；当月失业率则是连续第四个月维持在6.4%，持平于两德统一以来的最低水准。

--日本6月工业生产温和反弹，然第二季GDP增长不容乐观

日本6月工业生产微幅增长，较前月增长0.8%，高于市场预估，且自前一个月的大幅降幅温和反弹，凸显出在库存和出口低迷的重压下，制造业活动仍迟滞。有关第二季经济可能出现萎缩的担忧浮现。日本制造商预计7月工业生产将增长0.5%，8月料上升2.7%。反映出制造商对国内工业活动将逐步升温的预期。

--苏格兰皇家银行第二季利润温和增长，当季计入重组开支

苏格兰皇家银行第二财季利润温和增长，当季计入了与业务重组有关的10.5亿英镑开支，并提列4.59亿英镑与诉讼有关的拨备。该行当季可分配利润为2.93亿英镑(合4.57亿美元)，同比增长27%。分析师之前的预期为亏损2.6亿英镑。

--德意志银行第二季获利12亿欧元略逊预期，诉讼负担沉重

德意志银行公布季度获利大致与预期相符，但警告表示，仍面临削减成本、消化沉重法律诉讼费用，以及缩减资产负债表以符合公司新策略计划等挑战。该银行公布第二季税前获利为12亿欧元，较上年同期增长34%，仅略低于预估。诉讼费用也同样为12亿欧元，令集团获利承压。

其他重要企业财报及消息：

> 三星电子谨慎看待下半年前景，提示手机业务面临挑战

> 索尼第一季营业利润增39%，超过预期

> 阿尔卡特-朗讯第二季营收略低于预期，但营业利润高于预估

> 诺基亚第二季网络业务营业利润升至3.13亿欧元，高于预估

> 西门子维持全年展望，称市场趋疲料无碍财年第四季表现

> 外汇损失拖累马自达第一季业绩下滑，但新车销量带来缓冲

> 百度计划回购10亿美元股票

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.1%至近一周高位，受FED及蓝筹股财报激励

日本股市日经指数周四劲升至近一周高位，美联储对美国经济的乐观评估，日立与任天堂等蓝筹股的强劲财报，提振出口股投资人信心。日经指数收高1.1%，至20,522.83，为7月24日以来最高收位，结束连续四天跌势。东证股价指数放量上涨0.8%，至1,647.21，成交量26.0亿股，为7月10日以来最高。

--中国股市：沪综指震荡收跌2.2%，权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘

中国股市沪综指震荡收跌2.2%。分析师指出，沪综指今日盘中反复震荡，多空围绕3,800点展开争夺，虽然军工、装备等二线蓝筹交投活跃，但金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水，预计大盘短线仍处于偏弱势整理格局。

沪综指收报3,705.77点，跌83.40点或-2.2%。上证A股今日成交6,116.4亿元人民币，上日为5,531.9亿元。

--香港股市：收低，受中国内地股市大跌拖累

香港股市收低，中国内地股市今日再度大跌，压过美国联邦储备理事会(美联储/FED)乐观认为美国经济正在改善的影响。恒生指数收跌0.5%，报24,497.98点；恒生国企指数下滑1.2%，报11,137.33点，创下7月8日以来最低收位。

--汇市：美元创本周新高，美联储进一步迈向加息

美元升至本周迄今最高水准，此前美联储朝着今年晚些时候加息的方向又迈进了一小步，市场再度认为一旦美联储加息，美元将再次飙升。0853GMT，欧元兑美元报1.0966，日内下跌0.16%；美元兑日圆报124.15，日内上涨0.19%。

--欧元债市：德国公债收益率持稳，美联储升息在望

德国公债收益率持稳，此前美联储为在9月举行的下次政策会议上进行2006年以来的首次升息提供了可能性。尽管美国公债收益率(殖利率)上升，但欧元区公债收益率基本持平，因欧洲央行还处于全面刺激经济的状态中。德国10年期公债收益率持平于0.67%，而美国10年期公债收益率则上升3个基点，至2.3076%。两者之间的利差接近一周半以来最阔水准。

--国际油市：美国石油库存大降推动油价持稳，上行空间受限于美元走强

油价持稳，美国原油和汽油库存降幅超过预期令石油需求前景向好，但油价上行空间受限于美元走强。0902GMT，9月布兰特原油期货上涨0.31美元，至53.69美元。9月美国原油期货涨0.03美元，至48.82美元。

--全球金市：金价跌至近五年半低位，因美联储9月加息预期推升美元

金价下跌逾1%，接近2010年初以来最低水平，因美元在美国经济数据公布前走强，美国经济数据或令有关美国联邦储备委员会(美联储/FED) 9月份加息的预期升温。0853GMT时，现货金报每盎司1,085.51美元。

--金属期市：伦敦期铜挫跌，美国升息前景重振美元走势

伦敦期铜挫跌，因中国股市再度出现紧张，加上美国升息预期令美元升势加速。中国股市下跌后，金属期市在亚洲尾盘转跌。0853GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.11%，至每吨5,268.5美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 蔡美珍)

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