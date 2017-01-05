《路透晚报》--1月5日

图为法国总统候选人勒庞。勒庞建议法国弃用欧元，并实施类似ECU的框架。 REUTERS/Charles Platiau

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国经济学家呼吁欧洲央行升息，因欧元区12月通胀率上升

德国经济学家呼吁欧洲央行升息，因之前数据显示，欧元区19国12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.1%，唤起德国人对于上世纪20年代恶性通胀担忧的记忆。“是时候正常化了，”DZ Bank首席经济学家Stefan Bielmeier告诉德国画报，“现在调整利率水平是可行的。”

--日本12月Markit/日经服务业PMI升至11个月高位

民间调查显示，日本12月服务业活动扩张速度为11个月来最快，表明消费者支出上升可能提振经济增长。Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)经季节调整后从11月的51.8升至52.3。该指数连续第三个月高于荣枯分水岭50，并且是2016年1月以来最高水准。

--韩国金融：2017年拟发行10亿美元外汇稳定债券，出台遏制楼市风险措施

韩国企划财政部称，2017年计划发售约10亿美元外汇稳定债券，以增强储备防范汇市波动及资本外流风险。企划财政部在详述2017年首要要务的年报中称，该计划旨在“获取更多外汇资金，来为市场动荡加剧风险做准备，”但并未披露有关安排方或时间安排的更多细节。

企划财政部还表示，今年上半年将出台新措施遏制楼市风险，称在制定政策时将考虑全国各地情况的不同，做到有的放矢。

--印度官员称该国2017/18上半财年经济料增长7%，高于民间分析师预估

两位官员表示，印度下一财年上半年的经济增速预计在7%左右，而这一预期比总理莫迪取消大额面值纸币后多数分析师预估的增长率要来的更高。此前一些民间分析师曾表示，印度的货币废止政策可能会拖累下一财年印度的经济增速降至6.5-7%，因此举或令小企业削减雇员、消费者需求下滑以及农民的冬季播种受影响。

--法国总统候选人勒庞建议法国弃用欧元，并实施类似ECU的框架

法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)称，法国应该退出欧元区并改用新货币，但可能需同步实施与欧元时代之前欧洲货币单位(ECU)类似的框架。总统候选人勒庞在新年记者会后对路透称，她若当选总统，法国国家债务将以新的本国货币定价。

--东芝会长称，债权银行准备有条件提供财务协助

日本东芝会长志贺重范表示，债权银行已准备好在附带条件情况下为东芝提供财务支持。东芝日前披露旗下美国核业务可能认列数十亿美元减记。“目前而言，我得知(银行)将继续提供支持，”志贺重范周四在一场行业活动场边向记者表示。志贺重范表示，银行提供支持的条件是，东芝对于潜在减记及如何改善财务体质提出“详细说明”。东芝之前表示，将在2月中之前确定损失情况。

--夏普考虑让LCD合资企业SDP挂牌上市--日本经济新闻

日本经济新闻报导称，日本夏普考虑让与鸿海的液晶显示器(LCD)合资企业--堺显示产品公司(SDP)进行首次公开发行(IPO)。“我们将从现在起考虑这件事，”日经引述未具名的夏普高管报导称。堺显示产品公司上周宣布计划投资88亿美元在中国建立一座LCD工厂。

[市场摘要]

--日本股市：日圆上扬打压日经指数收低，合资企业上市报导激励夏普飙升

日本股市日经指数收低，因美国新政府将出台何种政策的不确定性打压美元兑日圆下跌；但夏普跳涨，因报导称该公司考虑让与鸿海的液晶显示器(LCD)合资企业上市。日经指数收低0.4%至19,520.69点。东证股价指数涨0.1%至1,555.68点，JPX日经400指数涨0.1%至13,950.40点。

--中国股市：沪综指连四日收升再创近一个月新高，但区间震荡格局未变

中国股市沪综指连四日收升，再创近一个月收盘新高。分析师指出，大盘延续开年以来的回升势头，尽管白酒等近日热门板块出现回调，但军工等题材股站上前台，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。沪综指收报3,165.41点，涨6.62点或0.21%；沪深300指数收报3,367.79点，跌0.02%。

--香港股市：恒指录得八周来最大单日涨幅，资源类股扬升

香港股市加入亚洲市场上涨的队列，创下八周以来最大单日涨幅，今日离岸人民币兑美元急升，成为市场关注焦点。恒生指数上涨1.5%至22,456.69点，为11月10日以来最佳表现。恒生国企指数上涨1.7%，报9,598.68点。

--汇市：美元继续远离14年高位，人民币急升吓坏押错方向的投资者

美元兑一篮子货币进一步脱离14年高位，美元兑人民币的急剧下跌令市场人士大感震惊。人民币兑美元连续两天快速上涨，触及近两个月高位，令那些押注人民币将进一步走软的投资者惊觉站错了队。0821GMT，美元指数跌0.60%至102.08，而周二还曾触及14年高点103.82。欧元/美元涨0.45%至1.0533。

--欧元债市：公债收益率全线下滑，美国货币政策不确定性升高

欧元区公债收益率全线下滑，呼应美债的走势，之前美联储公布的会议记录给出了一个比市场预期更不确定的图景。德国10年期公债收益率跌2个基点至0.26%，而大多数欧元区其他可比公债的收益率下跌2-3个基点。

--国际油市：油价下跌，市场质疑主要产油国能否完全兑现减产承诺

油价下跌，因对于产油国能否完全兑现减产承诺存在疑虑，不过美国汽车销量创纪录高位且原油库存下降，给予市场一些支撑。0822GMT，布兰特原油期货报每桶56.25美元，较上收盘价跌0.21美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.14美元，报每桶53.12美元。

--全球金市：金价涨逾1%，受助于美元走软和技术面反弹

金价触及四周高位，因美元从本周稍早触及的14年高点回落；技术性反弹也给予金价支撑。0823GMT，现货金上涨1.09%至每盎司1,176.12美元。稍早触及12月7日以来最高每盎司1,178.62美元。美国期金涨0.98%至每盎司1,176.7美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，因中国金属需求前景转亮

伦敦期铜扳回稍早跌幅，延续海外市场价格大涨势头，受助于中国金属需求前景转亮。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.22%至每吨5,656.50美元。之前在海外市场大涨2.6%，因中国公布了铁路建设计划。上海期交所主力铜期货合约升0.88%至每吨45,760元人民币(6,607美元)。(完)