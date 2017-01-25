《路透晚报》--1月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普会见美国汽车业三巨头，呼吁其在国内增设新厂

美国总统特朗普周二呼吁美国汽车业三大巨头的总裁增加在国内生产汽车，大力推动他把就业岗位带回美国的承诺，劝阻汽车业别去墨西哥投资。特朗普在白宫接见了通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)、福特汽车执行长Mark Fields、菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内。此外，特朗普也承诺将放松监管规定和减税，让企业更有兴趣在美国营运。

一位知悉会议内容的人士说，这些汽车业高层提出了关于燃料效能规定、贸易政策及其他监管方面的问题。马尔基翁内在会议后对记者说，特朗普没有明确表明可能砍掉哪些监管措施。

特朗普并签署命令，为存在争议的Keystone XL和Dakota Access输油管线项目扫清道路，令奥巴马政府时期的重要环保行动受挫，但有利于能源基础设施的扩张。

--日本12月出口同比增长5.4%，为15个月来首次增加

日本12月出口出现15个月来首次增长，受汽车零部件和电子产品出口提振，反映出全球需求增强的影响，为日本经济复苏增添动力。

日本财务省公布的数据显示，12月出口较上年同期上升5.4%，路透调查中的分析师先前预估出口增加1.2%。11月时出口同比下降0.4%。出口量较上年同期也增加了8.4%，为连续第二个月上升，显示外部需求回温。

--智利埃斯孔迪达铜矿工人拒绝薪资条件，可能举行罢工

全球最大铜矿--智利埃斯孔迪达(Escondida)铜矿的工会表示，他们拒绝了公司最近给出的薪资条件，要求工人投票赞成罢工，并为长时间对抗作好准备。埃斯孔迪达铜矿由必和必拓运营。埃斯孔迪达铜矿工会代表该矿的大约2,500名工人，自12月以来一直与公司展开集体薪资谈判，当前的合同将于1月底到期。

--韩国宪法法院首席法官呼吁在3月13日前就朴槿惠弹劾案作出裁决

即将退休的韩国宪法法院首席法官朴汉彻(Park Han-chul)敦促，应在3月13日之前结束对总统朴槿惠弹劾案的审理，因为届时另一名法官也将退休，导致九名法官只剩下七人。朴汉彻本人将于1月31日退休。他在一个听证会上表示，两名法官退休，将影响宪法法院判决的公正性。

--浦项钢铁第四季营业利润增近40%，但仍逊于市场预期

根据路透计算，韩国浦项钢铁(POSCO)第四季营业利润跳增近40%，但仍逊于市场预测，表明原材料价格上涨速度超过钢铁价格。全球第四大钢铁生产商浦项钢铁周三发布了2016年财报，但没有披露10-12月的业绩情况。路透计算显示，计入附属公司该公司第四季合并营业利润从一年前的3,410亿韩元，攀升至4,720亿韩元(4.05亿美元)。

--墨西哥称如果NAFTA重新磋商不能带来利益，该国或将退出

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo称，如果北美自由贸易协定(NAFTA)重新磋商的条款不能为该国带来利益的话，墨西哥或将退出。“可能没有其他选择了。要我们接受比现在还差的条件吗？这样留下来没意义，”Guajardo表示，当时他在电视访谈中被问及墨西哥是否有可能退出这项与美国和加拿大的贸易协定。

--现代汽车第四季净利锐减39%并逊于预期，受大幅折扣所累

韩国现代汽车公布第四季净利锐减39%，逊于普遍预期，因公司为了在愈来愈趋于劣势的韩国及美国市场贩售较小型轿车而祭出大幅折扣，伤害了获利。现代汽车称，10-12月净利为1万亿韩元(8.5807亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S调查14名分析师平均预估的1.5万亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：追随美股收高，高田股价至涨停

日经指数周三上涨。隔夜美股创出纪录收盘高位，因市场寄望美国新一届政府将通过扩大支出刺激增长。日经指数涨1.4%，报19,057.50点。东证股价指数和JPX-日经400指数均录得1.0%的涨幅，分别报1,521.58点和13,635.86点。

--中国股市：沪综指连四日收升，成交继续萎缩投资者参与意愿较弱

中国股市沪综指收升，为连续第四日上涨。分析师表示，春节长假前，投资者参与意愿较弱。今日大盘继续小幅反弹，成交继续大幅萎缩，而春节后流动性将有所改善，料大盘将延续温和上行态势。

沪综指收报3,149.55点，涨7.00点或0.22%，今日上海A股成交1,267亿元人民币，前一交易日为1,344亿元。

--香港股市：恒生指数收高，但港股通暂停服务令涨幅受限

香港股市收高，受美股涨势带动，但成交偏淡，因沪港通与深港通之下的港股通在农历春节之前暂停提供服务，令港股量能减少支撑。恒生指数收高0.4%，至23,049.12点，恒生国企指数跌0.2%，至9,742.32点。

市场成交量依旧清淡，因一些大陆投资者已在春节假期前离场。中国大陆的证交所将从本周五起休市一周，香港交易所将在1月30和31日休市。

--汇市：美元反弹停滞转跌，受贸易保护主义担忧拖累.

美元兑日圆和欧元走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场的担忧破坏了之前的反弹之势。0905GMT，美元兑日圆跌0.11%，此前曾一度因美债收益率(殖利率)掉头上升而反弹上涨。欧元兑美元报1.0730美元，隔夜则跌约0.3%，脱离近七周高点1.0775。

--欧债：德国公债收益率触及六周高位，意大利将就一法案作出裁决

德国10年期公债收益率触及六周高位，法国10年期公债收益率创下一年高点，因在意大利高等法院就竞选法案作出裁决前，股市上涨及新债供应令债市处于不利境地。

10年期德债收益率涨4个基点，至约0.38%，为六周来最高。

--国际油市：油价下滑，关注EIA库存数据

油价小跌，因对美国石油库存将增加的预期加重市场压力，抵销了石油输出国组织(OPEC)和其他产油国减产协议所带来的利多动能。0833GMT，布兰特原油期货下跌0.39美元，至每桶55.05美元。美国原油期货下跌0.37美元至每桶52.81美元。

--全球金市：金价小跌，农历新年假期前中国需求减弱

因农历新年假期前中国的需求减弱，一些分析师警告随着金价或将迎来技术性修正，市场或进一步下滑。本周稍早金价曾触及两个月高位，因美元走弱以及特朗普经济政策存在不确定性。0834GMT，现货金下跌0.42%在每盎司1,203.72美元，美国期金跌0.62%至每盎司1,203.3美元。

--金属期市：伦敦期铝升至约20个月高位，有报导称中国计划削减铝产能

伦敦期铝小升，接近20个月高位，因有报导称中国或会削减炼铝产能。与此同时铜价则升至近两个月最高。0845GMT，LME期铝报每吨1,866.0美元。上海期铝上涨2.3%，收报每吨14,050元。沪铜追随伦铜涨势，收涨1.7%至每吨47,650元。(完)